L’univers Star Wars est d’une impressionnante richesse, qui peut être intimidante pour les non-initiés. Notamment parce que les trois trilogies n’ont pas été tournées dans l’ordre chronologique de l’histoire. À la veille du 4 mai, jour célébrant la création de George Lucas, soyons rassembleurs : voici les neuf films de la saga récapitulés dans l’ordre.

Episode I : The Phantom Menace (1999)

Le jeune Anakin Skywalker (Jake Lloyd) est découvert par le maître Jedi Qui-Gon Jinn (Liam Neeson) sur la planète isolée Tatooine. Ce dernier remarque la puissante connexion entre le garçon et la Force puis décide de l’emmener sur Coruscant, capitale de la République galactique, où la princesse Padmé Amidala (Natalie Portman) doit plaider dans un différend entre sa planète Naboo et la Fédération du commerce. Le conflit s’envenime et la menace Sith se dévoile.

Episode II : Attack of the Clones (2002)

Dix ans plus tard, Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor), ancien apprenti de Qui-Gon, est le maître d’Anakin (Hayden Christensen). Sous l’influence du comte Dooku (Christopher Lee), un ex-Jedi, des milliers de systèmes planétaires font sécession de la République. Loyaliste, Padmé, maintenant sénatrice, est victime d’une tentative d’assassinat. Alors qu’Obi-Wan mène l’enquête et découvre que la République est en train de se munir d’une armée de clones, Anakin a la responsabilité de protéger Padmé.

Episode III : Revenge of the Sith (2005)

Depuis trois ans, le conflit entre la République et les Séparatistes fait rage partout dans la galaxie. Obi-Wan et Anakin partent à la rescousse du chancelier Palpatine (Ian McDiarmid), enlevé par le comte Dooku. De retour sur Coruscant, Palpatine nomme Anakin au conseil Jedi, tandis que ses membres lui demandent de surveiller le chancelier qu’ils soupçonnent d’être le seigneur Sith à l’origine de la guerre.

Episode IV : A New Hope (1977)

Environ 19 ans après la guerre des clones, le robot R2-D2 (Kenny Baker), récemment acquis par Luke Skywalker (Mark Hamill), projette un message de la princesse Leia (Carrie Fisher) invoquant l’aide d’Obi-Wan Kenobi (Alec Guinness). Ce dernier révèle au jeune homme que son père était un maître Jedi. Les contrebandiers Han Solo (Harrison Ford) et Chewbacca (Peter Mayhew) conduisent Obi-Wan et Luke sur la base sidérale où la princesse est maintenue captive par Darth Vader (la voix de James Earl Jones).

Episode V : The Empire Strikes Back (1980)

Après avoir anéanti l’Étoile noire, l’arme de destruction massive de l’Empire, l’Alliance rebelle, qui compte parmi ses généraux la princesse Leia, est pourchassée par les forces impériales menées par Darth Vader. Pendant ce temps, Luke retrouve le vénérable maître Yoda (la voix de Frank Oz), reclus sur la planète Dagobah, afin d’entamer sa formation Jedi. Il interrompt toutefois son apprentissage pour prêter main-forte à ses amis coincés dans la Cité des nuages.

Episode VI : Return of the Jedi (1983)

Luke, Leia, Chewbacca, Lando Calrissian (Billy Dee Williams) ainsi que les robots R2-D2 et C-3 po (Anthony Daniels) se réunissent sur Tatooine pour libérer Han du puissant criminel Jabba le Hutt. De retour au sein de l’Alliance, le groupe prend part à une attaque coordonnée contre la nouvelle Étoile noire. Luke choisit de se livrer à Darth Vader afin de l’affronter ainsi que l’empereur Palpatine (Ian McDiarmid).

Episode VII : The Force Awakens (2015)

Trente ans après la chute de l’Empire, le Premier Ordre émerge de ses cendres. La Nouvelle République est défendue par la Résistance, menée par Leia Organa. Pour l’assister, elle mandate le pilote Poe Dameron (Oscar Isaac) pour qu’il retrouve Luke, en exil. Fait prisonnier par Kylo Ren (Adam Driver), Poe est libéré par le stormtrooper FN-2187 (John Boyega) qui fait défection. Ils s’écrasent sur Jakku où ce dernier fait la rencontre de Rey (Daisy Ridley).

Episode VIII : The Last Jedi (2017)

Alors que le Premier Ordre tente d’exterminer la Résistance à la suite du revers qu’elle leur a infligé, Rey retrouve Luke sur Ahch-To pour entamer sa formation Jedi. Elle espère que son apprentissage lui permettra aussi de découvrir ses origines, n’ayant pas souvenir de ses parents. L’apprentie et Kylo amorceront au même moment une communication télépathique qui les rapprochera, malgré leurs allégeances rivales. Rey rejoint Kylo dans l’espoir de le faire changer de camp.

Episode IX : The Rise of Skywalker (2019)

Un an plus tard, Kylo découvre que Palpatine est toujours en vie et est derrière l’émergence du Premier Ordre. Palpatine lui commande de tuer Rey, qui poursuit son entraînement auprès de Leia. Poe et Finn apprennent d’un espion le lieu où se trouve Palpatine : Exegol. Avec Rey, Chewbacca ainsi que les robots C-3 po, R2-D2 et BB-8, ils partent à la recherche d’indices pour les mener à destination.

