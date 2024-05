La vitesse de déplacement des cyclones varie habituellement entre 15 et 25 km/h. On n’a pas calculé celle du Cyclone de Noël, le premier film original de Radio-Canada, mais sachant qu’il prendra l’affiche le 8 novembre, alors que son écriture a commencé l’automne dernier, on peut parler d’une vitesse très, très grand V.

C’est ce que nous avons constaté, mercredi, en foulant le plateau de tournage du long métrage, qui transposera la série L’œil du cyclone au grand écran. En entrevue, Dominic Anctil, qui signe le scénario avec Marie-Élène Grégoire et Louis-Philippe Rivard, parle d’une expérience « vertigineuse ». Quand on sait qu’en temps normal, on compte en années – et non en mois – le délai entre l’écriture d’un scénario et l’entrée en salle d’un film, on comprend sa réaction.

Il faut dire que l’œuvre n’a pas suivi le parcours classique des projets de longs métrages, qui doivent traditionnellement obtenir le feu vert – et l’appui financier – des institutions (SODEC, Téléfilm Canada) pour aller de l’avant. Cette fois, les sous viennent grosso modo des distributeurs (Les Films Opale, KO Distribution) et Radio-Canada. En raison du budget modeste du projet (qui serait sous la barre des 3,5 millions de dollars), le diffuseur public est parvenu à bonifier sa contribution. En échange, Le cyclone de Noël atterrira ensuite sur l’Extra d’ICI Tou.tv (section Véro.tv), durant la période des Fêtes 2024.

Les choses sont allées rapidement pour Dominic Anctil et Alain Chicoine, le réalisateur, mais comme ils connaissaient bien l’univers de L’œil du cyclone, ils ont pu faire d’importantes économies de temps, et tout semble tourner rondement jusqu’à présent.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Le réalisateur Alain Chicoine

« Je n’avais pas de casting à faire, de comédiens à chercher, indique Alain Chicoine. C’est un avantage. »

Sauver Noël en famille

Tourné aux studios Grandé dans l’arrondissement de LaSalle à Montréal, Le cyclone de Noël rassemble autour de Christine Beaulieu les mêmes comédiens qui jouent dans L’œil du cyclone, soit Véronique Cloutier, Patrick Hivon, Catherine Souffront, Danielle Proulx, Luc Senay, Emi Chicoine, Juliette Aubé et Joey Bélanger.

Le film dépeindra les efforts déployés par Isabelle (Christine Beaulieu) pour garder ses proches autour d’elle pour Noël, lorsqu’elle réalisera, en pleine pige pour l’échange de cadeaux, que chacun a prévu d’autres plans pour passer le réveillon. Avec l’aide d’Éliane, sa grande sœur (Véronique Cloutier), elle tentera de saboter leurs projets pour atteindre son objectif.

« Elle va tout faire pour que Noël soit comme d’habitude, chez elle, le 24 décembre, avec toute sa famille », indique Christine Beaulieu durant sa pause lunch. « Elle n’est pas capable d’imaginer que Noël, ça peut être autre chose. »

Christine Beaulieu n’a pas eu à trimer pour comprendre l’état d’esprit d’Isabelle. L’actrice est également très attachée aux traditions des Fêtes. « Moi et mon chum [le comédien Roy Dupuis], on est fous de Noël. On décore, on fait des pains sandwichs… Chaque année, j’ai hâte aux vacances de Noël pour m’asseoir devant ma télé et regarder des films de Noël : La guerre des tuques, Bach et Bottine, Le sapin a des boules, les Astérix… On est des adeptes de Ciné-cadeau. »

Si Le cyclone de Noël pouvait s’inscrire dans cette série de films qu’on a envie de regarder chaque année, « je serais tellement heureuse et fière », ajoute la comédienne.

Visite de plateau PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Film de Noël oblige, des sapins traînent en studio.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE La comédienne Danielle Proulx

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Véronique Cloutier et Christine Beaulieu reprennent leurs rôles d’Éliane et Isabelle.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Sonia Vachon joue le rôle d’une coiffeuse.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Les tournages se poursuivent jusqu’au 7 mai. 1 /5









Véro de retour au cinéma

Le cyclone de Noël marque le retour de Véronique Cloutier au grand écran, 22 ans après avoir tenu l’affiche des Dangereux, l’un des flops les plus médiatisés de l’histoire du cinéma québécois. Hormis une brève apparition dans L’âge des ténèbres de Denys Arcand (2007), l’animatrice n’avait jamais retrouvé un plateau de tournage de film depuis.

Véronique Cloutier affirme avoir « capoté ben raide » en apprenant qu’un projet de long métrage de Noël inspiré de l’univers de L’œil du cyclone était en chantier. La lecture du scénario, qui respecte l’ADN de l’œuvre originale, a décuplé son enthousiasme.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Véronique Cloutier sur le plateau de tournage du film.

C’est ce qu’on aime de L’œil du cyclone : la comédie, l’émotion, les liens familiaux… Personne ne risque d’être dépaysé. Et ceux qui n’ont jamais regardé la série vont pouvoir l’apprécier. Véronique Cloutier

Quand un journaliste lui demande s’il y a un personnage de grincheux de Noël au scénario, elle répond en riant qu’il n’est pas dans le film, mais qu’il le produit, en clin d’œil à Louis Morissette, son conjoint, président de KOTV.

« Même Louis est touché, précise-t-elle. Quand il regarde les images du tournage, il dit : “Ah, c’est beau ! On y croit. Ça a l’air d’être Noël.” »

Une odeur de sapin, ou presque

Après avoir assisté au tournage d’une scène du Cyclone de Noël, La Presse peut confirmer que l’esprit de Noël semble bien vivant chez Grandé Studios, gracieuseté des sapins artificiels qui traînent un peu partout, parmi les lutins, les rouleaux de papier d’emballage, les guirlandes et, surtout, la fausse neige en bombe aérosol.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Véronique Cloutier, Christine Beaulieu et Sonia Vachon

Des scènes extérieures ont également été filmées au cours des trois dernières semaines. En l’absence de flocons, Alain Chicoine devait utiliser d’autres stratagèmes pour mettre ses acteurs dans l’ambiance d’un mois de décembre au-dessous de zéro. Avant de crier « Action ! », le réalisateur leur demandait toujours de s’imaginer qu’il faisait -10 oC.

« C’était mon joker. C’est la seule carte que j’avais. Mais ça marchait. Même s’il n’y a pas de neige, même s’il n’y a pas de vent, quand tes comédiens jouent un peu crispés comme s’il faisait froid, tu y crois. »

Le cyclone de Noël mettra également en vedette Louise Portal, Sonia Vachon et Dominic Paquet. Quelques apparitions spéciales sont également au programme, mais l’identité des comédiens est tenue secrète. Les tournages battent leur plein jusqu’au 7 mai.

La cinquième saison de L’œil du cyclone est attendue l’hiver prochain sur ICI Tou.tv Extra. Ses tournages débuteront en août.