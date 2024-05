(Cannes) « Il n’y a pas de polémiques qui viennent du festival » de Cannes, a estimé lundi son délégué général, Thierry Frémaux, devant la presse, alors que des rumeurs en lien avec #metoo planent sur le rendez-vous du 7e art, qui démarre mardi.

Agence France-Presse

« L’année dernière fut une belle année de cinéma […] et en même temps, je ne délivre pas un secret en disant que l’an dernier il y avait eu quelques polémiques », a rappelé M. Frémaux. « Donc on s’est rendu compte de ça et on a décidé de faire un festival sans polémique et il n’y en a pas ».

Le Festival de Cannes avait présenté l’an dernier le film Jeanne du Barry de Maïwenn en ouverture. Le film signait le retour de Johnny Depp, après ses procès pour diffamation autour d’accusations de violences conjugales.

Cette année, « il n’y a pas de polémiques qui viennent du festival. On a précisément pris soin de faire en sorte que l’intérêt majeur de ce pour quoi nous sommes tous ici reste le cinéma », a encore souligné M. Frémaux.

Des rumeurs d’accusations en lien avec #metoo circulent depuis des semaines sur les réseaux sociaux. Elles pourraient perturber la 77e édition du Festival (14-25 mai), sept ans après l’affaire Harvey Weinstein qui a lancé le mouvement de libération de la parole des victimes d’agression sexuelle.

Une liste de personnalités du cinéma potentiellement mises en cause circule, mais aucune enquête journalistique n’a été publiée confirmant ou infirmant ces rumeurs.

« Si le cas d’une personne mise en cause se présentait, nous veillerions à prendre la bonne décision au cas par cas », a assuré récemment Iris Knobloch, présidente du Festival, à l’hebdomadaire Paris Match.

S’il « y a d’autres polémiques, ça ne nous concerne pas », a encore insisté M. Frémaux. « Je veux bien les commenter, mais ça n’a pas plus d’intérêt que qui que ce soit les commente. Parce que comme il n’y a pas de polémiques, on les invente ou on les amplifie », a encore insisté lundi M. Frémaux.

Le Festival de Cannes démarre mardi lors d’une cérémonie où Meryl Streep se verra remettre une Palme d’or d’honneur, avec comme film d’ouverture Le deuxième acte de Quentin Dupieux.