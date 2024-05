Ryan Gosling dans The Fall Guy

The Fall Guy en tête du box-office nord-américain

(Los Angeles) The Fall Guy, avec un Ryan Gosling qui a quitté le monde de Barbie pour ce film d’action, est arrivé en tête du box-office nord-américain pour son premier week-end de sortie, selon les estimations dimanche du cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

Agence France-Presse

Le long métrage de David Leitch, librement inspiré d’une série télévisée du même nom des années 1980, montre l’acteur canadien en cascadeur chevronné qui doit se remettre d’une grave blessure contractée lors d’un tournage afin de sauver une ancienne conquête, incarnée par la Britannique Emily Blunt, d’une menace mystérieuse mais bien réelle.

Sorti vendredi, il a depuis accumulé 28,5 millions de dollars de recettes dans les salles de cinéma des États-Unis et du Canada – un montant néanmoins plutôt faible comparé à ses quelque 130 millions de dollars de budget, estiment des analystes.

En deuxième débarque, depuis le côté obscur de la force, Star Wars : The Phantom Menace avec 8,1 millions pour un repassage dans les salles obscures, 25 ans après la sortie originelle du film de George Lucas.

Sur la 3e marche du podium figure, avec 7,6 millions, le film qui était en tête la semaine passée : Challengers, porté par la star américaine Zendaya. L’actrice et chanteuse de 27 ans incarne dans ce drame subversif une prodige du tennis au centre d’un triangle amoureux, dans lequel rivalité, amitié et amour s’entremêlent.

C’est un film d’horreur qui se place en 4e place, Tarot, avec 6,5 millions de dollars de recettes – malgré de mauvaises critiques, c’est un chiffre plutôt bon, eu égard à son budget de 8 millions.

Le long métrage Godzilla x Kong : The New Empire le suit, avec 4,5 millions de dollars. Le film voit l’immense reptile et le célèbre gorille combattre cette fois côte à côte.

Voici le reste du top 10

6– Civil War (3,6 millions)

7– Unsung Hero (3 millions)

8– Kung Fu Panda 4 (2,4 millions)

9– Abigail (2,3 millions)

10– Ghostbusters: Frozen Empire (1,8 million)