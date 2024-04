Téléfilm Canada a annoncé jeudi un financement de 21,6 millions pour la production de 22 longs métrages destinés au marché francophone.

Parmi ces longs métrages qui bénéficieront d’un soutien financier se trouve Menteuse, suite de Menteur (2019), d’Émile Gaudreault, qui avait accumulé plus de 6,2 millions au box-office. Anne-Élisabeth Bossé et Antoine Bertrand y reprennent les rôles qu’ils tenaient dans le premier volet, c’est-à-dire la belle-sœur et le frère jumeau du personnage qu’incarnait Louis-José Houde. Le réalisateur signera de nouveau le scénario avec Éric K. Boulianne et Sébastien Ravary. Menteuse devrait prendre l’affiche à l’été 2025.

L’habit du héros, drame de Léa Pool (Hôtel Silence), recevra également du soutien de Téléfilm Canada. Écrit par Michel Marc Bouchard, le film racontera l’exil vers le Canada d’un jeune clandestin marocain et de son amant iranien. À leur arrivée à Montréal, le premier tentera d’empêcher le second d’être déporté vers l’Iran, où l’homosexualité est passible de peine de mort.

Réalisateur de Diego Star (2013), Frédérick Pelletier revient au cinéma avec Pétrole, écrit avec Simon Lavoie. On y suit un jeune homme qui espère faire un coup d’argent en allant travailler à Fort McMurray. Or, un accident mettra brutalement fin à sa conquête de l’Ouest.

Forte de trois courts métrages au compteur, l’actrice Sarianne Cormier signera son premier long métrage, la comédie musicale Au revoir Pluton, où une petite planète rêve de rejoindre les rangs de la troupe de danse officielle du système solaire.

Mentionnons enfin que Violences, drame écrit et réalisé par Luc Picard (Confessions), Petite Rose, drame écrit et réalisé par Geneviève Dulude-Decelles (Une colonie), et Adam, comédie écrite et réalisée par Anne Émond (Lucy Grizzli Sophie), ont aussi obtenu le feu vert de Téléfilm Canada.