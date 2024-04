La condamnation pour crimes sexuels reposait dès le départ sur des bases fragiles et a été annulée par une cour de New York.

Jodi Kantor* The New York Times

(New York) L’annulation de la condamnation de Harvey Weinstein pour crimes sexuels à New York, jeudi, peut sembler un revirement choquant, mais le dossier pénal contre lui était fragile depuis le jour où il a été déposé. Les procureurs l’ont fait avancer en prenant des risques et en repoussant les limites.

En dehors du système judiciaire, les preuves de l’inconduite sexuelle de Weinstein sont accablantes. Après que le New York Times a révélé des allégations de sévices de la part du producteur en 2017, près de 100 femmes se sont manifestées pour raconter les pressions et les manipulations exercées par Weinstein. Leurs histoires ont déclenché la prise de conscience mondiale #metoo.

Les victimes présumées de Weinstein pourraient remplir une salle d’audience entière, mais peu d’entre elles pourraient se tenir au centre d’un procès pénal à New York. De nombreuses histoires d’horreur concernaient le harcèlement sexuel, qui est une infraction civile et non criminelle. D’autres étaient imprescriptibles. L’une des premières accusatrices a été écartée du procès en raison d’allégations de mauvaise conduite de la part de la police.

Les procureurs de Manhattan, sous pression pour ne pas avoir engagé de poursuites plus tôt, ont fait une série de paris.

Seulement deuxvictimes au procès

Tout d’abord, ils ont procédé à un procès basé sur deux victimes seulement, qui ont accusé Weinstein de les avoir agressées sexuellement, mais elles ont également admis avoir eu des relations sexuelles consensuelles avec lui à d’autres moments – une combinaison qui, selon de nombreux experts, est trop fragile pour obtenir des condamnations. Les procureurs disposaient de peu d’éléments concrets pour prouver leurs accusations contre Weinstein, qui nie toutes les allégations de relations sexuelles non consenties.

Pour persuader le jury, les avocats se sont donc tournés vers une stratégie controversée qui allait finalement mener à l’annulation de la condamnation. Ils ont appelé à la barre d’autres femmes ayant raconté avoir été agressées par Weinstein afin d’établir un modèle de prédation. La décision semblait appropriée pour le moment : dans un écho juridique au mouvement #metoo, Weinstein a été contraint de faire face à un chœur de témoignages de multiples femmes.

Les témoignages des femmes étaient brûlants, et lorsque Weinstein a été reconnu coupable en 2020, puis condamné à 23 ans de prison, il semblait que les procureurs avaient élargi les possibilités de tenir les délinquants sexuels pour responsables.

« Je l’ai fait pour nous tous », a déclaré la témoin Dawn Dunning, en marge du procès. « Je l’ai fait pour les femmes qui ne pouvaient pas témoigner. Je ne pouvais pas ne pas le faire. »

Mais cette décision risquait également de violer une règle cardinale des procès pénaux : les accusés ne doivent être jugés que sur les faits qui leur sont reprochés.

Un traitement équitable ?

Cette règle est devenue la base principale des appels répétés de Weinstein contre sa condamnation. Pendant des années, ses avocats ont soutenu que son procès était fondamentalement inéquitable, parce qu’il incluait des témoins qui n’entraient pas dans le cadre des accusations. Outre les victimes présumées d’agressions sexuelles, les procureurs ont fait appel à des témoins de moralité qui ont dépeint Weinstein comme un personnage capricieux et cruel.

PHOTO KENA BETANCUR, AGENCE FRANCE-PRESSE L’avocat d’Harvey Weinstein, Arthur Aidala, après l’annonce de la Cour, jeudi à New York

En 2022, une cour d’appel de New York a rejeté ces préoccupations et confirmé la condamnation de M. Weinstein, à l’issue d’un débat animé entre les juges. Ils ont écrit que les témoignages des témoins supplémentaires avaient contribué à montrer que le producteur ne considérait pas ses victimes comme des « partenaires romantiques ou des amies », mais que « son objectif était à tout moment de positionner les femmes de manière à ce qu’il puisse avoir des relations sexuelles avec elles, et que le fait que les femmes soient consentantes ou non n’avait pas d’importance pour lui ».

En février dernier, lorsque la plus haute juridiction de l’État de New York a entendu le dernier appel du producteur, la procédure n’a pas suscité une grande attention. Pourtant, les débats ont pris des airs dramatiques : sept des plus hauts juges de l’État, dont quatre femmes, débattaient de la question de savoir si l’homme dont les infractions présumées constituaient la pierre angulaire du mouvement #metoo avait été traité équitablement au tribunal.

Aujourd’hui, la Cour a décidé, à une majorité comprenant trois femmes juges, d’annuler la condamnation et d’ordonner un nouveau procès. Weinstein reste condamné en Californie et sera transféré en prison dans cet État.

Nous concluons que le tribunal de première instance a admis à tort le témoignage d’actes sexuels antérieurs présumés, non inculpés, contre des personnes autres que les plaignants des crimes sous-jacents. Extrait de la décision des juges

« Aucune personne accusée d’illégalité ne peut être jugée sur la base de preuves de crimes non inculpés qui ne servent qu’à établir la propension de l’accusé à un comportement criminel », poursuit l’avis.

Une décision partagée

Mais la décision a été prise à la plus faible des majorités : 4-3, avec des dissidences cinglantes. « L’opinion de la majorité révèle des malentendus fondamentaux sur les violences sexuelles perpétrées par des hommes connus des femmes dont ils sont les victimes et qui exercent un pouvoir important sur elles », a écrit la juge Madeline Singas.

PHOTO ANNA WATTS, THE NEW YORK TIMES L’actrice Ashley Judd s’est adressée aux médias après l’annonce, jeudi à New York.

Jointe par téléphone quelques minutes après que le tribunal a rendu sa décision, Ashley Judd, la première actrice à avoir formulé des allégations à l’encontre de Weinstein, a été inébranlable dans son propre jugement. « C’est injuste pour les survivantes », a-t-elle déclaré à propos de la décision.

« Nous vivons toujours dans notre vérité », a-t-elle ajouté. « Et nous savons ce qui s’est passé. »

* Jodi Kantor est l’une des deux journalistes, avec Megan Twohey, à l’origine de l’enquête qui a révélé l’affaire Weinstein dans le New York Times et fait exploser le mouvement #metoo.

Cet article a été publié à l’origine dans le New York Times.

Lisez l’article original du New York Times (en anglais, abonnement requis)