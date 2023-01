Quelles pièces regarder cet hiver ? Nos journalistes vous font leurs suggestions théâtrales, entre réalité et fiction.

Maurice

Anne-Marie Olivier reprend son bouleversant spectacle Maurice, présenté au Périscope à Québec l’automne dernier. Cette pièce pleine d’humanité est écrite et jouée par Olivier, avec aussi Michèle Motard, dans une mise en scène d’Olivier Arteau. Pour ce texte, l’autrice s’est inspirée de sa rencontre avec Maurice Dancause, un homme brillant, broyé par la vie, mais qui s’accroche à la lumière. Il ne reste que quelques places par représentation, mais une tournée est prévue après Montréal. À la salle intime du Centre du Théâtre d’Aujourd’hui, du 17 janvier au 4 février.

Luc Boulanger, La Presse

Mille

PHOTO KELLY JACOB, FOURNIE PAR LE QUAT’SOUS La destinée de Monique Spaziani est au cœur de la pièce Mille, écrite par Olivier Kemeid.

Réalité et fiction s’entremêlent dans cette intrigante pièce signée par Olivier Kemeid et mise en scène par Mani Soleymanlou. L’histoire personnelle de l’actrice Monique Spaziani sert de trame de fond au spectacle. Accompagnée sur scène par sa fille Philomène Bilodeau et son frère Robert Polka, l’actrice originaire du nord de l’Italie retourne sur les traces d’un mystérieux espion français qui pourrait être son père. Une enquête intime qui s’attarde aussi aux soubresauts de l’Histoire. Du 28 février au 25 mars au Théâtre de Quat’sous.

Stéphanie Morin, La Presse

Chokola

PHOTO SARAH ROULEAU, FOURNIE PAR LA LICORNE Phara Thibault signe un premier texte intitulé Chokola.

L’autrice et comédienne Phara Thibault signe ce premier texte autobiographique qui raconte sa vie de jeune fille noire dans un minuscule village du Québec où la diversité est inexistante. Née en Haïti et adoptée à presque 3 ans, elle a dû apprendre à se construire elle-même malgré cette différence qu’elle porte comme un fardeau. Ce monologue « franc et lucide sur le racisme ordinaire présent dans notre société » a reçu le premier prix au 26e concours de l’Égrégore. Un spectacle qui s’annonce percutant, mis en scène par Marie-Ève Milot. Du 6 mars au 14 avril, à la Petite Licorne.

Stéphanie Morin, La Presse

Insoutenables longues étreintes

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Christine Beaulieu fait partie de l’étincelante distribution de la pièce Insoutenables longues étreintes.

Le dramaturge Ivan Viripaev, qui a notamment signé Les enivrés, est de retour au Prospero. Cette fois, le théâtre de la rue Ontario s’attaque à un « texte déroutant » jamais monté au Québec, où il est question de mysticisme et de la quête d’absolu de quatre trentenaires à la dérive. Philippe Cyr dirige pour l’occasion une distribution étincelante composée de Christine Beaulieu, Marc Beaupré, Joanie Guérin et Simon Lacroix. Prometteur. Du 28 mars au 15 avril au Prospero.

Stéphanie Morin, La Presse

Rome

PHOTO MARJORIE GUINDON, FOURNIE PAR SIBYLLINES Le spectacle Rome sera constitué de cinq adaptations consécutives de pièces de Shakespeare.

Le projet est ambitieux et nous fait saliver depuis qu’il a été annoncé. La metteure en scène Brigitte Haentjens a décidé de rassembler dans un seul spectacle les adaptations des cinq pièces romaines de Shakespeare, soit Le viol de Lucrèce, Coriolan, Jules César, Antoine et Cléopâtre et Titus Andronicus. Une trentaine d’interprètes de tous les horizons participent à ce marathon théâtral de six heures, dont Sylvie Drapeau, Sébastien Ricard, Céline Bonnier et Marc Béland. Vertigineux. Du 5 au 23 avril à l’Usine C.

Stéphanie Morin, La Presse

Le Projet Riopelle (titre de travail)

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Robert Lepage

Le metteur en scène Robert Lepage va créer une nouvelle pièce en hommage à Jean Paul Riopelle avec Luc Picard, qui incarnera le peintre dans la force de l’âge. Ce dernier fera un retour au théâtre après 10 ans loin des planches. Gabriel Lemire interprétera Riopelle jeune et amoureux fou de Joan Mitchell, aussi une peintre immense qui sera défendue en deux temps par Anne-Marie Cadieux et Noémie O’Farrell. La pièce est produite par Ex Machina et présentée chez Duceppe, dans le cadre du 50e anniversaire de la compagnie et du centenaire de la naissance de Riopelle, du 25 avril au 3 juin.

Luc Boulanger, La Presse

Traces d’étoiles

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE La comédienne Mylène Mackay sera sur la scène du Rideau Vert.

Autre grand retour au printemps 2023, celui de Pierre Bernard et Traces d’étoiles au Rideau Vert. Grâce à la ténacité de Denise Filiatrault, le metteur en scène va revisiter la magnifique pièce de Cindy Lou Johnson. Pierre Bernard dirigera Mylène Mackay et Émile Schneider, deux acteurs « inspirants, entiers et qui ont accès à leur foyer émotif pour jouer cette fable sur le déracinement et l’errance intérieure », a confié Bernard à La Presse. Au Rideau Vert, dès le 9 mai.

Luc Boulanger, La Presse

Tableau final de l’amour

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Le roman Tableau final de l’amour, de l’écrivain Larry Tremblay, sera adapté au théâtre par Angela Konrad.

Le roman Tableau final de l’amour, de l’écrivain Larry Tremblay, librement inspiré de la vie du peintre Francis Bacon, sera adapté au théâtre par Angela Konrad. Une écriture éblouissante dont la nouvelle directrice de l’Usine C va « s’emparer pour percer le mystère et la violence que recèlent les tableaux de Bacon ». Avec Samuël Côté et Benoit McGinnis sur la scène de l’Usine C, du 18 au 21 mai.

Luc Boulanger, La Presse