De nombreux artistes et productions partiront sur la route cet hiver pour aller à la rencontre des amateurs de culture partout dans la province. Et c’est sans compter les créations originales qui seront présentées sur les planches à Québec. Tour d’horizon de l’offre culturelle hors Montréal.

En avant la musique

Plusieurs tournées entreprises l’an dernier se poursuivent, par exemple celles de Richard Séguin, Louis-Jean Cormier en solo, Alicia Moffet, Lou-Adriane Cassidy et Gab Bouchard. Mais plusieurs autres vont démarrer leurs nouveaux spectacles dès la mi-janvier ou un peu plus tard cet hiver, dont Paul Piché, qui célèbre les 35 ans du Chemin des incendies, Bleu Jeans Bleu, Les Sœurs Boulay, Garou et Les Trois Accords, qui ont tous lancé des albums l’automne dernier, Michel Rivard qui revisite ses 50 ans de carrière dans un spectacle intitulé Le tour du bloc ou Isabelle Boulay, qui arrivera d’ailleurs avec un nouvel album en mars. Notons aussi la visite du grand Michel Fugain, qui fera une tournée de quelques salles québécoises pour célébrer son 80e anniversaire, et de l’infatigable Compagnie créole, qui donnera près d’une trentaine de spectacles partout au Québec.

Josée Lapointe, La Presse

Théâtre : en bref à Québec

PHOTO ELIAS DJEMIL-MATASSOV, FOURNIE PAR LA BORDÉE Sarah Villeneuve-Desjardins et Véronika Makdissi-Warren font partie de la distribution de 34B.

La saison théâtrale du Trident s’ouvre le 24 janvier avec L’éveil du printemps. Ce texte de David Paquet, librement inspiré du classique de la fin du XIXe siècle de Frank Wedekind, aborde le désir sexuel des adolescents. Suivra N’essuie jamais de larmes sans gants, l’adaptation du très beau roman sur le sida du Suédois Jonas Gardell par Véronique Côté, dans une mise en scène d’Alexandre Fecteau. Le nouveau directeur artistique de la compagnie de Québec, Olivier Arteau, fait partie de la distribution avec 15 autres interprètes. Du 7 mars au 1er avril.

PHOTO YAN DOUBLET, ARCHIVES LE SOLEIL Olivier Arteau, nouveau directeur artistique du Trident, sera fort occupé cet hiver.

Du côté de La Bordée, on plongera dans la psyché féminine avec la pièce 34B. Écrite par Isabelle Hubert et mise en scène par Marie-Josée Bastien, 34B raconte l’histoire de la Dominion Corset, une manufacture qui a fabriqué pendant 100 ans corsets et lingerie féminine. Entre ses murs se trouvaient des générations de jeunes femmes peu scolarisées, mais décidées à prendre leur destin en main. Du 25 avril au 20 mai.

Luc Boulanger, La Presse

Du théâtre en tournée

PHOTO DANNY TAILLON, FOURNIE PAR DUCEPPE Maude Laurendeau et Julie Le Breton se partagent la partition de Rose et la machine.

Plusieurs spectacles créés à Montréal partent en tournée au Québec pour les prochains mois. C’est le cas de la pièce de théâtre documentaire Rose et la machine, qui relate la quête d’une mère pour obtenir de l’aide pour sa fille autiste. Maude Laurendeau et Julie Le Breton se partageront la partition. Féministe pour homme, solo grinçant porté par Sophie Cadieux, fera aussi le tour du Québec à partir du 1er février. Adaptée du film du même nom, La société des poètes disparus visitera près de 20 villes en 2023. Renaud Lacelle-Bourdon, qui joue le rôle de monsieur Keating, est accompagné sur scène par neuf interprètes. Deux autres adaptations venues du cinéma, québécois cette fois, parcourront la province au printemps : Sainte-Marie-la-Mauderne (inspirée de La grande séduction), avec Michel Rivard et Fayolle Jean Jr, ainsi que Gaz Bar Blues, avec Martin Drainville dans le rôle principal. Finalement, Benoit McGinnis sera en vedette dans Hedwig et le pouce en furie, pièce de théâtre musical adaptée et mise en scène par René Richard Cyr. On y rencontre Hedwig, une chanteuse allemande personnifiée par un homme, qui se raconte à travers le rock’n’roll. Plus de 25 villes figurent à l’itinéraire de la tournée.

Stéphanie Morin, La Presse