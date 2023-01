Quels albums marqueront la première moitié de l’année ? Si certaines sorties extrêmement attendues restent de l’ordre de la rumeur, voire de la pensée magique (Rihanna aura-t-elle du neuf à chanter au Super Bowl ? Le passage de Frank Ocean à Coachella annonce-t-il un nouvel opus ?), d’autres sont confirmées. Voici les nouveautés qui excitent le plus nos journalistes.

Cosmologie, de Dumas

Dumas a été très actif ces dernières années, avec la tournée souvenir Le cours des jours qui s’est faufilée à travers la pandémie, ainsi que le projet parallèle Axlaustade, sorti à l’automne 2021. Mais mine de rien, le chanteur n’avait pas fait d’album de chansons originales depuis l’excellent Nos idéaux en 2018. Le revoici cinq ans plus tard avec Cosmologie, son 12e en carrière. Dans les deux premières pièces qui ont déjà été dévoilées, Leitmotiv et Mouvement, on retrouve avec joie la voix feutrée et le sens du groove de l’auteur-compositeur-interprète qui nous fait danser depuis plus de 20 ans déjà.

Josée Lapointe, La Presse

Sortie le 27 janvier

Electrophonic Chronic, de The Arcs

The Arcs, l’un des nombreux projets de Dan Auerbach (Black Keys) – celui-ci avec Leon Michael –, sort un deuxième album, Electrophonic Chronic, huit ans après son premier et cinq ans après la mort de son membre Richard Swift. Ce dernier a participé à l’enregistrement et il a fallu du temps avant que ses comparses soient capables de lui dire musicalement au revoir. L’extrait Eyez crée le même sentiment de laisser-aller instantané que Walk on the Wild Side de Lou Reed. Un exquis mélange de soul, de rêverie et de nostalgie rock.

Émilie Côté, La Presse

Sortie le 27 janvier

Queen of Me, de Shania Twain

Il faut encore se faire l’oreille à la nouvelle voix de Shania Twain, qui est plus grave et un peu rauque depuis que ses cordes vocales ont été endommagées par la maladie de Lyme. Elle n’a toutefois rien perdu de son entrain : Giddy Up !, deuxième extrait de son album Queen of Me, sonne comme un cri de ralliement. Shania Twain, version 2023, affiche son versant pop davantage que ses racines country.

Alexandre Vigneault, La Presse

Sortie le 3 février

La clairière, de Vanille

Arrivée de nulle part, comme une totale surprise, Rachel Leblanc offrait à 2021 une de ses plus salutaires éclaircies grâce à son premier album, Soleil ’96 (auquel La Presse avait offert une très élogieuse critique). Ensorcelants, les deux extraits inauguraux de la suite des aventures enchanteresses de Vanille, La clairière, laissent entrevoir un folk ayant désormais quelque chose de plus pastoral que de rock garage, un peu comme si Françoise Hardy avait été membre de Jim et Bertrand au moment de l’enregistrement d’À l’abri de la tempête. Les costumes médiévaux ne sont malheureusement pas inclus avec l’achat du disque.

Dominic Tardif, La Presse

Sortie le 3 février

This Is Why, de Paramore

Le groupe le plus cool de la pop punk est bientôt de retour. Après un passage remarqué au festival When We Were Young à Las Vegas à l’été 2022, la troupe de Hayley Williams sortira un premier album en près de six ans. La parution prochaine du disque, qui s’intitulera This Is Why, marque donc le moment que les fans attendent depuis longtemps, alors que des rumeurs ont surgi lorsque Williams faisait la promotion de son album solo, en 2020. Ce retour survient à un moment idéal, puisque la pop punk a été remise au goût du jour par plusieurs jeunes artistes qui s’inspirent justement de la musique de Paramore.

Marissa Groghué, La Presse

Sortie le 10 février

Volume 2, de Zoo Baby

Au sein de son groupe, Gazoline, ou en solo sous le nom de Zoo Baby, Xavier Dufour Thériault n’a jamais une attitude aussi exquise (et amusante) que lorsqu’il s’adresse à une ex à qui il souhaite assurer qu’elle ne lui a pas vraiment fait de peine. « Tu sauras que je suis désolé pour tout ça », lance-t-il dans Différent de toi, sur le ton d’un gars pas désolé du tout. Si son premier album avait du Prince dans le nez, ce Volume 2 sera vraisemblablement soulevé par des cordes rappelant l’Histoire de Melody Nelson de Gainsbourg ou le Benjamin Biolay atrabilaire de Trash yéyé.

Dominic Tardif, La Presse

Sortie le 10 février

Cults & Bruises, d’Inhaler

On a d’abord écouté Inhaler par curiosité, il y a deux ans : son chanteur, Elijah Hewson, est le fils de Bono de U2. Ça s’entendait sur It Won’t Always Be Like This et ça s’entend toujours sur Love Will Get You There et encore plus sur These Are the Days, les deux premiers extraits d’un album à paraître en février. Il y a heureusement plus que ça chez Inhaler – un sens de la mélodie, une envie pop affichée – qui donne envie d’entendre la suite.

Alexandre Vigneault, La Presse

Sortie le 17 février

Food for Worms, de Shame

On s’attend à un gros, gros album pour ce groupe phare de la scène post-punk anglaise. Le chanteur et leader de la formation, Charlie Steen, a même décrit l’opus à venir comme étant la Lamborghini des albums du band. Rien de moins. Au volant, on retrouve le réalisateur Flood, qui a travaillé avec Nick Cave, U2 et PJ Harvey, ce qui laisse présager un changement sonore marqué. Côté thèmes abordés, Steen annonce que l’individualisme, qui a inspiré les deux premiers disques du groupe (maladie mentale, isolement, incompréhension, etc.), laissera place à un regard acerbe sur la société et ses dérives.

Philippe Beauchemin, La Presse

Sortie le 24 février

Les cent prochaines années, d’Albin de la Simone

On retrouve Albin de la Simone comme un vieil ami, de ceux qu’on a le sentiment d’avoir vus la veille, même si des années se sont écoulées. Sur Les cent prochaines années, il a la voix douce qu’on lui connaît bien et aussi cette tendresse dotée d’un sourire en coin à nulle autre pareille. On ne s’attend pas à être surpris, juste à de belles retrouvailles.

Alexandre Vigneault, La Presse

Sortie le 3 mars

Mascarade, de Gayance

Elle tourne à l’étranger depuis des années comme DJ et c’est peut-être avec la sortie de son album Mascarade que Gayance se fera enfin connaître en grand au Québec. Sur l’extrait Clout Chaser, la révélation de l’année au Gala Dynastie fait équipe avec ses amies Janette King et Hua Li pour superposer leurs voix sur des rythmes décontractés, bruk, jazz et house. Les paroles « sont un plaidoyer émotionnel mais puissant à l’intention d’un partenaire distant », explique Gayance, alors que son album est un panorama des hauts et des bas de sa vingtaine.

Émilie Côté, La Presse

Sortie le 3 mars

Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd., de Lana Del Rey

Lana Del Rey, semble-t-il, n’arrête jamais de faire de la musique et d’en sortir. En 2019, elle faisait paraître le génial Norman Fucking Rockwell. Deux ans plus tard, en 2021, le non moins génial Chemtrails Over the Country Club est sorti, suivi de près par Blue Banisters. Moins de deux ans plus tard, on aura droit à un nouveau disque signé Del Rey, intitulé Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd. La Californienne présentera ainsi son neuvième album, dont le titre fait référence au Jergins Tunnel, un tunnel Art déco de Long Beach, en Californie. Le premier extrait laisse entrevoir une suite qui ne déroge pas au style de Lana Del Rey : nostalgique, dirigé par le piano, teinté d’une aura rétro, le morceau est envoûtant.

Marissa Groghué, La Presse

Sortie le 10 mars

Endless Summer Vacation, de Miley Cyrus

La planète cessera-t-elle un jour de s’étonner que Miley Cyrus soit une vraie grande chanteuse ? Ils étaient en tout cas plusieurs à ne pas en revenir de la majestuosité de la version d’I Will Always Love You qu’elle a interprétée en duo avec sa marraine, Dolly Parton, lors de sa récente émission spéciale de fin d’année à NBC. À 30 ans, la petite peste de la pop envoie une lettre d’amour à Los Angeles avec son huitième album, Endless Summer Vacation, dont la bande-annonce permet de croire que la Californie de Miley ressemble davantage à celle, décadente, de Bret Easton Ellis qu’à celle, idyllique, d’Hannah Montana.

Dominic Tardif, La Presse

Sortie le 10 mars

Like Flowers on a Molten Lawn, de Matt Holubowski

Le prochain album de Matt Holubowski s’intitulera Like Flowers on a Molten Lawn et, si l’on se fie à la chanson End Scene, premier extrait du disque, l’auteur-compositeur-interprète ira encore plus loin dans son exploration sonore. La pièce dure 6 minutes 30 secondes et comporte plusieurs mouvements qui nous racontent les chapitres d’une histoire. Le Montréalais ne cherche jamais la facilité et laisse son inventivité mener le jeu. Son quatrième disque pourrait en être une autre preuve. Après le fabuleux Weird Ones (2020), il nous tarde de savoir où Matt Holubowski nous mènera.

Marissa Groghué, La Presse

Sortie le 24 mars

Il faut partir maintenant, de Maude Audet

Depuis son premier album il y a huit ans, Maude Audet propose une chanson folk et intimiste, dont l’apparente douceur contient beaucoup de puissance. La chanson-titre de son cinquième album, Il faut partir maintenant, porte encore cette marque, avec de somptueux arrangements de cordes et de cuivres qui laissent entrevoir une production minutieuse et enveloppante. Sur ce cinquième album, l’autrice-compositrice-interprète assume un rôle de plus, celui de coréalisatrice avec son complice Mathieu Charbonneau.

Josée Lapointe, La Presse

Sortie le 31 mars

Néo-Romance, d’Alexandra Stréliski

Quatre ans après le succès phénoménal d’INSCAPE, la pianiste et compositrice québécoise est de retour avec un troisième album, Néo-Romance, qui a été composé et enregistré en grande partie en Europe et dans lequel elle prend ses distances avec le courant néo-classique auquel elle est associée depuis ses débuts. Mais rassurez-vous, l’artiste aux 330 millions d’écoutes n’a rien perdu de sa grande sensibilité, qui est aussi sa force : on la retrouve intacte sur les deux premières pièces qu’elle a dévoilées, Élégie et The Hills, tout comme bien sûr son sens de la mélodie qui remue. Certainement l’évènement de la rentrée.

Josée Lapointe, La Presse

Sortie le 31 mars

72 Seasons, de Metallica

Coup de tonnerre printanier, 72 Seasons arrive six ans après Hardwired… to Self-Destruct et, si l’on se fie au premier extrait Lux Æterna, Metallica n’a pas l’intention de faire dans la dentelle. Le batteur Lars Ulrich a parlé du nouveau disque comme de la chose la plus « lourde » et la plus « cool » que le groupe a pu créer jusqu’à maintenant. On pourra voir de quel bois le quatuor se chauffe en spectacle, puisqu’il passera au Stade olympique pour deux concerts en août – les billets pour les soirées individuelles sont en vente à partir du 20 janvier.

Pierre-Marc Durivage, La Presse

Sortie le 14 avril

Lustre parfait, de Gord Downie et Bob Rock

Lustre parfait, qui sera lancé le 5 mai, pourrait bien être la dernière contribution musicale du grand Gord Downie. Terrassé par le cancer en 2017, le leader de The Tragically Hip avait collaboré avec Bob Rock pour les albums World Container et We Are the Same, mais il avait aussi confié quelques textes au réalisateur vedette dans l’espoir d’en tirer un album solo. Bob Rock a finalement eu le temps de terminer le travail commencé il y a plus de 10 ans, collaboration qu’il n’hésite pas à qualifier de l’un des « plus grands moments » de sa carrière.

Pierre-Marc Durivage, La Presse

Sortie le 5 mai

… Qu’un cauchemar devienne si vrai, de Fuudge

Après son album Déplogué au Grand Théâtre de Québec, le quatuor mené par David Bujold – et dans lequel sévit aussi le bassiste connu sous le nom d’artiste Barrdo – nous annonce en exclusivité l’arrivée de son troisième album le 19 mai, titré … Qu’un cauchemar devienne si vrai. On a eu la chance de tendre l’oreille à cette nouveauté, et on vous annonce le retour des grosses lignes grasses des guitares entendues sur Fruit-Dieu et sur Les matricides, les deux premiers opus du groupe. Les éloges de la critique et du public pourraient se faire entendre bien fort au lendemain de la sortie de ce nouvel effort du groupe rock de l’heure au Québec (oui, oui !). On vous offre un extrait exclusif de la pièce On aime les Saints.

Philippe Beauchemin, La Presse

Sortie le 19 mai

Titre à venir, de Thierry Larose

C’est sur un air folk mélancolique que Thierry Larose chante les mots de Baleine et moi (take 10). Le dernier lauréat du prix Félix-Leclerc de la chanson s’imagine partager avec le rorqual échoué trop au sud dans le fleuve Saint-Laurent le fruit d’une profonde remise en question. « Pour un instant, il nous semblait que toutes nos vies passaient par la tienne », confie le musicien au mammifère marin. Larose gratte sa guitare sobrement accompagné de Hammond B3 et des voix de ses amis Anatole et Lou Adriane Cassidy. Il en émane du « vrai » et c’est de toute beauté.

Émilie Côté, La Presse

Sortie au printemps