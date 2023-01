Vous êtes des mordus des arts de la scène, mais vous avez pris goût aux diffusions en ligne ? Voici quelques suggestions de captations ou de balados que vous pourrez voir ou écouter de chez vous cet hiver.

Michel Tremblay : la traversée du siècle

Cette balado en six parties retrace l’histoire du Québec à travers l’œuvre de Michel Tremblay et trois de ses personnages – Victoire, Albertine et Thérèse. Elle aborde entre autres les thèmes de la place des femmes dans la société, l’homosexualité et le désir d’émancipation des Québécois. Une œuvre audio colossale de 40 épisodes réalisée par Alice Ronfard. Les sept premiers épisodes ont été publiés le 2 janvier, les six suivants, le 11 janvier, et les neuf autres seront offerts le 18 janvier. Les trois dernières parties (15 épisodes) seront mises en ligne au printemps. Aussi, dans le documentaire Michel Tremblay en quatre-vingts temps, prévu pour mars à Télé-Québec, le metteur en scène René Richard Cyr revisite les multiples personnages de l’œuvre de Tremblay.

Michel Tremblay en quatre-vingts temps : sur Télé-Québec, le 4 mars, à 21 h

La fureur de ce que je pense

PHOTO FOURNIE PAR LE FTA Evelyne de la Chenelière dans la première mouture de la pièce La fureur de ce que je pense

Cette pièce conçue par Sophie Cadieux, puis adaptée et mise en scène par Marie Brassard, est l’une des productions théâtrales les plus marquantes des dix dernières années. Collage brillant des textes les plus percutants de la regrettée écrivaine Nelly Arcan, La fureur de ce que je pense nous fait ressentir toute la tristesse, la solitude et la souffrance de l’auteure, qui s’est suicidée en 2009. Créée à Espace Go en 2013, puis reprise l’automne dernier, la pièce défendue par sept comédiennes sera diffusée pour souligner le 50e anniversaire de naissance de Nelly Arcan lors de la journée internationale des femmes.

Sur Télé-Québec, le 8 mars, à 20 h

Webdiffusions à La Bordée

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE L’auteur et metteur en scène de Made in Beautiful (La Belle Province), Olivier Arteau

Le Théâtre La Bordée de Québec propose deux productions en webdiffusion cet hiver, à commencer par La paix des femmes, de Véronique Côté, qui signe aussi la mise en scène (offerte jusqu’au 1er février). Une pièce qui aborde la question (sensible) de la prostitution à travers une galerie de personnages qui en sont touchés (ou affectés). Deuxième proposition : Made in Beautiful (La Belle Province), d’Olivier Arteau (offerte jusqu’au 9 mai). Un récit centré sur le personnage de Linda, qui évolue à travers huit fêtes d’Halloween se déroulant entre le référendum de 1995 et la pandémie de 2020.

L’OSM en concert

PHOTO DENIS GERMAIN, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE Le chef de l’OSM, Rafael Payare

Amateurs de musique classique, vous pouvez voir jusqu’à trois concerts de l’Orchestre symphonique de Montréal en virtuel. À commencer par le Quatrième concerto pour piano et la Symphonie no 5 de Beethoven, sous la baguette du chef finlandais Osmo Vänskä (jusqu’au 7 février) ; des pièces de Chostakovitch, Ravel et Liszt, menées par le chef de l’OSM, Rafael Payare (du 21 mars au 18 avril) ; ainsi que trois pièces, dont le Concerto pour piano no 2 de Chopin (du 2 au 30 mai), dirigé par la cheffe finlando-ukrainienne Dalia Stasevska et interprété par le jeune virtuose Bruce Liu.

Les dimanches du conte

PHOTO SIMON GIROUX, ARCHIVES LA PRESSE Le directeur artistique des Dimanches du conte, Francis Désilets

Du concours de menteries aux légendes atikamekw (avec Wasiane Echaquan) en passant par ses cabarets de poésie et de slam, de science et fiction, et les multiples soirées thématiques, les Dimanches du conte offrent un accès virtuel à une vingtaine de ces soirées singulières présentées d’ici au 31 mai prochain. Chaque fois, de nouveaux interprètes se lancent dans l’arène (au bar Le Jockey) et se prêtent au jeu de ces joutes orales animées par Francis Désilets, directeur artistique de l’évènement. Ceux qui n’ont jamais assisté à ces soirées seront agréablement surpris au contact de ces performeurs, véritables gymnastes des mots, qui sont vraiment dans une classe à part.

Le petit astronaute version audio

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Le bédéiste Jean-Paul Eid

Le roman graphique (maintes fois primé) de Jean-Paul Eid Le petit astronaute, qui raconte l’histoire d’un garçon atteint de paralysie cérébrale et de sa famille, vient d’être adapté en format audio par Radio-Canada OHdio. Une histoire touchante, racontée sans pathos par Eid (La femme aux cartes postales, Memoria), qui pour la première fois dévoile des pans de sa vie privée puisqu’il s’agit de sa propre histoire. Le projet audio réalisé par sa conjointe Marie Cayer est lu entre autres par les comédiens Ève Lemieux, Catherine Proulx-Lemay et Victor Trelles-Turgeon, qui incarnent les personnages principaux de cet album qui célèbre la différence. Le petit astronaute a remporté le Prix de la critique de l’Association des critiques et journalistes de bande dessinée (ACBD) 2021, le Prix des libraires du Québec 2022 et le Prix BD des collégiens 2022.

Hommage à Claude Léveillée

PHOTO RÉMI LEMÉE, ARCHIVES LA PRESSE Claude Léveillée, photographié en 2003

Le spectacle hommage consacré à l’auteur-compositeur-interprète Claude Léveillée, créé en 2019 par Michel Poulin et sa compagne, la multi-instrumentiste Diane Fellice, sera diffusé du 4 au 20 février sur la plateforme numérique Live dans ton salon. Ces deux amoureux de l’œuvre de Léveillée avaient remis une partie des bénéfices du spectacle à la maison de soins palliatifs La Cinquième Saison, à Lac-Mégantic. On peut les voir chanter les plus grands succès de l’artiste disparu en 2011, entourés sur scène du pianiste Marc-André Cuierrier, de la musicienne et chanteuse Mariève Dionne et de la comédienne Nathalie Michaud.