De tout pour plaire à tous. C’est ce que nous pouvons utiliser pour décrire les suggestions de sorties proposées par nos journalistes !

Robert Charlebois à Brossard Après son spectacle à grand déploiement Robert en CharleboisScope, le grand Garou est de retour depuis l’automne dernier dans une tournée plus intime intitulée Charlebois, Ducharme et les autres… Entouré de cinq musiciens, Robert Charlebois puise dans son répertoire indémodable, et en profite pour parler des histoires derrière ses chansons – quand on connaît son talent de raconteur, ça ne peut qu’être passionnant. Il sera de passage au Théâtre Manuvie de Brossard ce samedi, et d’autres dates sont prévues un peu partout au Québec jusqu’à la mi-mai et même à l’automne. Josée Lapointe, La Presse Consultez les dates du spectacle

Musique et rires à Saint-Jean-sur-Richelieu PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Daniel Bélanger Daniel Bélanger, Clay and Friends, Tire le Coyote et Éléonore Lagacé sont quelques-uns des artistes qui offriront une prestation ce week-end à Saint-Jean-sur-Richelieu dans le cadre de la deuxième édition du Festival Sève. De vendredi à dimanche, le public pourra également faire de belles découvertes musicales en assistant aux performances de nombreux artistes locaux dans des commerces du Vieux-Saint-Jean. Une partie de la programmation est gratuite, dont le spectacle jeunesse de Jérôme Charlebois et de sa conjointe Annie Roy, prévu le dimanche matin. Fan d’humour ? Réservez votre vendredi soir afin de passer un moment avec Mona de Grenoble, Josiane Aubuchon et P-O Forget. Du 3 au 5 mai, dans le Vieux-Saint-Jean, à Saint-Jean-sur-Richelieu Véronique Larocque, La Presse Consultez le site du festival

Les Petits Violons en concert PHOTO LAURENT MALO, FOURNIE PAR LES PETITS VIOLONS Tous les élèves de l’école des Petits Violons participeront au concert. Musiciens chevronnés et jeunes talents seront réunis sur la scène de la salle Pierre-Mercure pour le 59e anniversaire des Petits Violons. En plus de l’orchestre, tous les élèves de l’école située dans le Mile-End offriront une prestation lors de ce concert sous la direction de Marie-Claire Cousineau. Au programme, des pièces de Peter Warlock, Benjamin Britten, Niccolò Paganini et Jean Cousineau. Les billets pour cet évènement animé par la comédienne Julie Daoust sont gratuits pour les 18 ans et moins. Dimanche 5 mai, à 16 h, à la salle Pierre-Mercure, à Montréal Véronique Larocque, La Presse Consultez le site de la salle Pierre-Mercure

Vernon Subutex 1+2+3 PHOTO VIVIEN GAUMAND, FOURNIE PAR L’USINE C David Boutin reprend son rôle de Vernon Subutex dans la pièce du même nom. Le roman de Virgine Despentes a connu un succès planétaire. Et la première partie de l’adaptation théâtrale de Vernon Subutex par Angela Konrad, présentée en 2022, a séduit critique et public. Cette pièce à forte résonance rock est de retour à l’Usine C, découpée en trois parties. La partie 1 est présentée seule, les 2e et 3e volets font l’objet d’un seul spectacle. Le spectacle en version intégrale affiche, lui, complet. Peu importe le choix, attendez-vous à être bousculés et à rire avec une boule de malaise au ventre. Attention, ça déménage ! Jusqu’au 17 mai, à l’Usine C Stéphanie Morin, La Presse Consultez le site de l’Usine C

Zoom sur le cinéma d’auteur PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE Le cinéaste Denis Côté Jusqu’au 5 mai se déroule le troisième Festival de films d’auteur de Val-Morin. Une quinzaine d’œuvres québécoises et internationales seront projetées au cours de l’évènement, dont certaines en première canadienne. Fiona Gordon et Dominique Abel, tandem français à qui l’on doit les charmantes comédies aux accents burlesques La fée et Paris pieds nus, présenteront L’étoile filante, tandis que l’Américaine Raven Jackson présentera son premier long métrage, All Dirt Roads Taste of Salt. Denis Côté (Mademoiselle Kenopsia) et Henry Bernadet (Les rayons gamma) seront également de la partie. Manon Dumais, La Presse Consultez le site du Festival de films d’auteur de Val-Morin