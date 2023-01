Fort occupé avec ses romans et leurs adaptations, Jean-Philippe Baril Guérard n’a pas écrit de nouvelle pièce pour le théâtre depuis Tranche-cul et La singularité est proche, il y a huit ans. En apparence, du moins. Car l’auteur de Manuel de la vie sauvage, en résidence avec la compagnie PÀP, travaille avec le metteur en scène Patrice Dubois et le collectif L’Ensemble à la création d’une œuvre depuis six ans et des poussières.



Luc Boulanger La Presse

L’auteur, aussi comédien formé au cégep de Saint-Hyacinthe (Patrice Dubois a d’ailleurs été son professeur de jeu en 2008), propose donc Vous êtes animal. Une comédie (très) noire qui sera à l’affiche dès mardi prochain au Quat’Sous. Une pièce qui mêle fiction et réalité, un « documenteur théâtral » sur les mécanismes de la désinformation et la grande machine médiatique.

La scène se passe en 2022 dans un monde étrange qui ressemble au nôtre. Un naturaliste renommé, Charles Darwin, vient de publier son ouvrage scientifique L’origine des espèces. Or, la théorie de la sélection naturelle va plonger Darwin (interprété par Lyndz Dantiste) au cœur d’un scandale médiatique. Son essai suscite l’ire d’une bonne partie de la communauté scientifique. Et sa théorie est vertement critiquée, voire condamnée, par des militants de divers horizons et opinions politiques.

Dans cette pièce, l’auteur de Haute démolition se penche sur le spectre médiatique et le mécanisme de contamination d’une nouvelle scientifique à l’ère de la désinformation.

Il remontera aussi sur les planches pour jouer un personnage éponyme dans sa pièce. « Au début, mon personnage de documentariste s’adresse au public pour l’avertir que tout ce qui est dit sur scène, chaque mot, a été prononcé tel quel devant moi ou dans les médias, explique Baril Guérard. Je me suis mis des bâtons dans les roues comme auteur, mais c’est un mal pour un bien, car ça va enrichir le spectacle. »

Tempête médiatique

Parallèlement à la démarche du personnage du documentariste joué par Baril Guérard, on suit la tournée médiatique de Darwin, au Québec et aux États-Unis. Et la polémique provoquée par ses hypothèses scientifiques, transformées dans les médias et par le tourbillon des opinions de tout un chacun.

Dans la pièce, Darwin traversera une grosse tempête médiatique. « Il va devenir le sujet au lieu de son ouvrage. On va voir jusqu’où une personne peut aller pour défendre ses idées sur la place publique, explique l’auteur. Dans une précédente version du texte, un personnage disait : “Je réalise que dans la vie, tu peux avoir raison ou tu peux avoir la paix. Mais jamais les deux en même temps…” »

Le point de départ de Vous êtes animal a été la course des primaires républicaines en 2016. Le jeune auteur a été témoin, comme tout le monde, de la montée vertigineuse de Donald Trump vers la Maison-Blanche, poussé entre autres par le concept des fake news.

Or, aujourd’hui, l’expression est courante dans le discours public.

Amplifier un faux message

« Ce qui m’intéresse avec ce concept, c’est de voir comment l’écosystème médiatique peut amplifier un faux message. Et aussi, avec la distance de la fiction, d’examiner notre déficit de littératie médiatique. De nos jours, les gens mettent sur un pied d’égalité une enquête de Marie-Maude Denis et une chronique de Gilles Proulx. On peine à départager l’opinion de cuisine de l’information sérieuse », déplore Baril Guérard.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE « L’urgence de dire doit être accompagnée de l’urgence du geste », estime le metteur en scène Patrice Dubois (à gauche), dans le cadre de la création de Vous êtes animal, par le Théâtre PÀP.

Le metteur en scène Patrice Dubois indique que Vous êtes animal est la première production créée par sa compagnie en collaboration avec L’Ensemble. Un groupe d’artistes permanents formé par Dany Boudreault, Laurence Dauphinais, Marie-Hélène Thibault, Harry Standjofski et Dubois lui-même. L’Ensemble a suivi les diverses versions et étapes du texte, lors d’ateliers de création, parallèlement avec d’autres projets du PÀP.

« Au PÀP, on n’a pas de moule, explique Dubois. On est là pour s’adapter aux besoins des artistes et pour accompagner les auteurs dans chacune des étapes de leur création. C’est important de travailler ainsi en amont avec les créateurs, sans les contraintes d’un calendrier de production. Chacun est responsable de son département, mais en même temps, personne ne se gêne pour faire des suggestions. On est là pour construire un objet commun. »

Vous êtes animal de Jean-Philippe Baril Guérard, mise en scène par Patrice Dubois. Au Théâtre de Quat’Sous, du 17 janvier au 11 février.

Aussi à l’affiche

Quills

PHOTO CHRISTOPHE MANQUILLET, FOURNIE PAR LE DIAMANT Robert Lepage est un des interprètes de la pièce Quills.

Robert Lepage se glisse de nouveau dans les habits du marquis de Sade pour la reprise au Diamant de la pièce Quills. Cette production somptueuse porte plusieurs signatures, soit celles de Doug White (texte), Jean-Pierre Cloutier (traduction et mise en scène) et Robert Lepage (mise en scène et interprétation). La pièce portée par six interprètes raconte l’histoire du sulfureux écrivain qui a passé 30 ans de sa vie derrière les barreaux et aborde de front des sujets tels la censure et la liberté d’expression. Lors du passage de Quills à l’Usine C, en 2016, la critique avait salué l’actualité brûlante du propos et l’ingéniosité de la mise en scène.

La pièce, destinée aux 13 ans et plus, est présentée en exclusivité au Diamant du 11 au 28 janvier.

L’usine de théâtre potentiel

PHOTO PASCALE GAUTHIER-DIONNE, FOURNIE PAR LE THÉÂTRE DE LA LNI Le spectacle L’usine de théâtre potentiel rassemble cinq comédiens-improvisateurs.

Cinq interprètes-improvisateurs et un metteur en scène (François-Étienne Paré) mettent leur créativité et leur inspiration en commun dans le spectacle L’usine de théâtre potentiel imaginé par la bande de la Ligue nationale d’improvisation (LNI). Ici, le public est invité à mettre son grain de sel dans la représentation par l’entremise d’une plateforme numérique interactive. Le résultat : une longue improvisation de 90 minutes, créée en direct et fortement ancrée dans le théâtre contemporain. Un spectacle, avec costumes et décors, qui changera soir après soir…

Du 17 janvier au 4 février, à l’Espace Libre.

Maurice

PHOTO EMILIE DUMAIS, FOURNIE PAR LE CENTRE DU THÉÂTRE D’AUJOURD’HUI Anne-Marie Olivier (à gauche) incarne Maurice, un homme transformé par un AVC.

Avant son AVC, Maurice Dancause était un économiste brillant. Beaucoup de choses ont changé et l’homme est devenu un personnage de théâtre. En effet, Anne-Marie Olivier s’est inspirée de cette histoire véridique pour la pièce Maurice, mise en scène par Olivier Arteau. La femme de théâtre incarne cet homme transformé du tout au tout par l’accident : ses goûts, sa sensibilité, sa faculté de parler et même sa personnalité ne sont plus comme avant. Maurice aurait pu se décourager ; il a choisi d’embrasser cette nouvelle vie…

À la salle Jean-Claude-Germain du Centre du Théâtre d’Aujourd’hui, du 17 janvier au 4 février.

Les glaces

PHOTO SUZANE O’NEILL, FOURNIE PAR LE THÉÂTRE LA BORDÉE Debbie Lynch-White et Christian Michaud font partie de la distribution de la pièce Les glaces.

Après un passage réussi à La Licorne, cette pièce signée par la dramaturge Rébecca Déraspe et mise en scène par Maryse Lapierre arrive à La Bordée de Québec. C’est l’occasion de découvrir l’histoire émouvante de Noémie, une femme qui décide de confronter ceux qui l’ont agressée alors qu’elle était adolescente, quitte pour cela à bousculer la vie bien rangée des deux hommes… Ce texte très nuancé et plein d’humanité est porté par une distribution étincelante, au sein de laquelle brillent notamment Debbie Lynch-White et Daniel Gadouas.

Du 10 janvier au 4 février, à La Bordée.

Brillante

PHOTO XAVIER CYR, FOURNIE PAR LE THÉÂTRE DENISE-PELLETIER Thomas Derasp-Verge fait partie de la distribution de Brillante.

Sur les ruines d’une ancienne école, un groupe d’enfants et d’adolescents tuent le temps. L’équilibre fragile de la bande est bousculé par l’arrivée d’un nouveau venu, un orphelin qui prétend posséder une poupée magique. Certains y croient, d’autres crient au délire… Une lutte de pouvoir s’installe. Clara Prévost signe le texte et la mise en scène de ce « conte pour tous », qui réunit sur scène sept interprètes, dont Marine Johnson et Alice Moreault.

À la salle Fred-Barry du Théâtre Denise-Pelletier, du 17 janvier au 4 février.