Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder

La valeur sûre

Scoop

Non, on n’a pas l’intention de parler des rediffusions du feuilleton de Réjean Tremblay et de Fabienne Larouche sur Unis TV. Ce printemps, le Scoop qui vaut le détour est offert sur Netflix. Inspiré de faits réels, ce long métrage du réalisateur britannique Philip Martin nous captive en dévoilant les dessous de l’entrevue explosive du prince Andrew à l’émission BBC Newsnight en 2019. On nous plonge au cœur du travail journalistique requis pour décrocher ce tête-à-tête au cours duquel le duc d’York (joué par Rufus Sewell) a détaillé ses liens avec l’homme d’affaires et délinquant sexuel Jeffrey Epstein. En prime, de superbes performances de Gillian Anderson, Billie Piper et Keeley Hawes.

Netflix

La nouveauté

Une maison signée Janvier

PHOTO FOURNIE PAR BELL MÉDIA Marie-Ève Janvier dans Une maison signée Janvier

Cœur de pirate n’est pas l’unique chanteuse à entreprendre des travaux de rénovation au petit écran ce printemps. Dans cette série réalisée par Rémy Ouellet (Tous pour un chalet !) et produite par Zone3 (Le grand chantier Rona), Marie-Ève Janvier réalise un « fantasme » : retaper une maison qu’elle s’est elle-même achetée. Le hic ? Jean-François Breau n’a pas envie de déménager, ce qui génère quelques moments de sympathiques frictions au sein du couple. Pour convaincre son conjoint d’embarquer dans l’aventure, Marie-Ève Janvier retiendra les services d’un désigner très connu des amateurs d’émissions du genre : Érik Maillé. Le premier épisode montre comment la belle naïveté de l’animatrice se heurte à un mur, questions budgétaires obligent.

Canal Vie, dès mardi à 20 h 30

Le coup de dés

Sauve ma recette

PHOTO ÉMILIE LAVOIE, FOURNIE PAR OBOX.STUDIO Christian Bégin, Chloée Deblois et Chef Oli dans Sauve ma recette

Cette sympathique websérie culinaire offerte sur Cuisinez, la plateforme de Télé-Québec, vient tout juste d’atterrir sur TV5MondePlus dans 150 pays et 25 langues. Son concept en quelques mots ? Imaginez qu’un concurrent aux Chefs ! rate complètement sa recette et qu’on demande à Christian Bégin, Chef Oli (Olivier Louissaint) et Chloée Deblois (La semaine des 4 Julie, Les vendredis OD) de sauver les meubles en 10 minutes en proposant des solutions gourmandes et antigaspillage. Parmi les erreurs courantes avec lesquelles notre trio doit composer, signalons un chili beaucoup trop piquant, des pâtes trop cuites, un houmous trop liquide, un steak trop cuit, ainsi qu’une béchamel trop épaisse.

Les plateformes Cuisinez de Télé-Québec (saisons 1-2) et TV5MondePlus (saison 1)

Rattrapage

Motel Paradis

PHOTO FOURNIE PAR GROUPE TVA Nahéma Ricci et Stéphane Gagnon dans Motel Paradis

Originalement présentée sur Club illico en 2022, cette série de genre coécrite et réalisée par Sophie Deraspe (Bête noire, Antigone) brosse le portrait d’une jeune femme (jouée par Nahéma Ricci) qui, après avoir frôlé la mort, convainc un enquêteur retraité (Stéphane Gagnon) de l’aider à élucider une affaire suspecte survenue trois ans plus tôt dans son village natal, qui renferme autant de secrets bien gardés que d’habitants décalés, dont un rockeur libidineux (Éric Robidoux), une fauconnière dure à cuire (Larissa Corriveau), un caïd local (Gildor Roy) et une mairesse/courtière immobilière exaltée (Dominique Quesnel). Mi-thriller policier, mi-drame paranormal, Motel Paradis nous amène complètement ailleurs.

ADDIK, dès lundi à 21 h