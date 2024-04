La comédie Splendeur et influence, avec Yannick de Martino, Anne Dorval, Mathieu Dufour, Philippe-Audrey Larrue-Saint-Jacques, Pascale de Blois et Naïla Louidort

Les séries québécoises Splendeur et influence, Toutoune journée et Lakay Nou s’illustrent au MIPTV de Cannes. Elles apparaissent au palmarès Fresh TV, qui recense les productions télé qui sortent des sentiers battus et qu’on doit voir sur l’échiquier mondial.

La sélection a été dévoilée en deux temps, lundi et mardi, au Palais des Festivals de Cannes, au cours du grand marché international des contenus télé, qui bat son plein jusqu’à jeudi.

Comédie satirique de Marc Brunet (Le cœur a ses raisons, Like-moi) mettant en vedette Anne Dorval et Philippe-Audrey Larrue-Saint-Jacques, Splendeur et influence est attendue sur l’Extra d’ICI Tou.tv dans quelques semaines seulement, mais déjà, elle attire l’attention. Du moins celle du bureau d’étude responsable de dresser cette liste annuelle, The Wit, qui assure la vigie des tendances au petit écran.

Selon Mélanie Ratté, vice-présidente, distribution et développement des affaires internationales, chez Zone3, cette sélection donne au projet une « visibilité extraordinaire ».

« Les séances de Fresh TV de Cannes sont celles qui sont les plus courues. Les gens font la file. C’est toujours salle comble. C’est une belle publicité auprès des acteurs importants de l’industrie télévisuelle internationale. Et quand une série est sélectionnée, ça veut dire qu’elle est audacieuse, qu’elle est originale, qu’elle est tendance… »

Réalisée par Isabelle Garneau (Bye Bye, Entre deux draps) et Jean-François Chagnon (Léo, Les appendices), Splendeur et influence parodie l’univers des influenceurs.

Anne Dorval et Philippe-Audrey Larrue-Saint-Jacques y campent les animateurs d’une téléréalité réservée aux créateurs de contenu. Mathieu Dufour, Naïla Louidort, Pascale de Blois et Yannick de Martino apparaissent également au générique.

Malgré ces quelques informations, une aura de mystère entoure la série. Au Québec, aucun extrait n’a fuité jusqu’à présent. Zone3 a permis à Virginia Mouseler de présenter une bande-annonce au MIPTV, à condition qu’elle soit diffusée en circuit fermé, pour réduire les risques de fuite.

« Splendeur et influence, c’est une série vraiment unique, insiste Mélanie Ratté. Avec Le cœur a ses raisons, Marc Brunet s’était amusé avec les codes des soaps américains. Cette fois, il s’est amusé avec les codes des téléréalités. »

Toutoune surprise

Toujours du côté des formats, la sélection de Toutoune journée a pris Monic Lamoureux par surprise. La coprésidente d’Avanti Groupe, la maison de production derrière l’émission, prévoyait la présenter au marché international l’automne prochain, puisqu’elle vient d’atterrir sur Véro.tv, sur ICI Tou.tv Extra.

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Mélanie Couture, Mélissa Bédard et Guylaine Guay essaient le cheerleading dans Toutoune journée.

Réalisée par Anicée Ouellet (Occupation double, Un souper presque parfait), la série documentaire en huit épisodes montre Mélissa Bédard, Mélanie Couture et Guylaine Guay poursuivre des activités qui semblent réservées aux jeunes et minces, comme la boxe, le yoga, les glissades d’eau, le cheerleading et l’escalade.

Habituellement, les séries du genre parlent de perte de poids, des défis de maigrir. Toutoune journée, c’est feel-good. Ça montre qu’être bien dans sa peau, c’est important. Monic Lamoureux, coprésidente d’Avanti Groupe, jointe au téléphone à Cannes

Rebaptisée Big Girls Just Wanna Have Fun Too en anglais, Toutoune journée apparaît au palmarès Fresh TV aux côtés de superproductions comme Deal or No Deal Island, une version tropicale du Banquier actuellement diffusée sur NBC. Selon Monic Lamoureux, sa sélection « accélère » sa découvrabilité. Preuve à l’appui : mardi, moins de 24 heures après l’annonce, la productrice québécoise a reçu un message d’un important acteur finlandais, curieux d’en savoir plus.

« Ça pique la curiosité des gens. C’est une super poussée. »

Diversité recherchée

Un seul titre québécois s’est taillé une place du côté des fictions à voir. Il s’agit de Lakay Nou, une série en 10 épisodes, réalisée par Ricardo Trogi (1981, Les mecs) et coécrite par Frédéric Pierre, Catherine Souffront et Angelo Cadet, qui brosse le portrait d’un couple de Québécois d’origine haïtienne coincés entre deux générations : leurs jeunes enfants très modernes et leurs parents très traditionnels.

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Catherine Souffront et Frédéric Pierre tiennent la vedette dans la série Lakay Nou.

Dans un message transmis par courriel, Frédéric Pierre parle d’un « honneur immense » et d’une « récompense inouïe ». Cette sélection survient deux semaines après Séries Mania, ce festival de télé international organisé à Lille, en France, où Lakay Nou a été choisie par Radio-Canada – avec Splendeur et influence – pour représenter le Québec.

« C’est coup sur coup deux belles tapes dans le dos pour mon premier projet en tant que producteur et coscénariste. Ça donne de l’énergie pour continuer ! », écrit l’acteur, qui tourne présentement la prochaine saison d’Alertes.

Présentée ce printemps sur ICI Télé, Lakay Nou apparaît au palmarès Fresh TV avec cinq autres comédies mettant de l’avant la diversité, une tendance bien présente au petit écran. Dans l’une d’elles, intitulée Trizombie (Belgique), cinq amis atteints du syndrome de Down tentent de sauver la planète d’une infestation de zombies.

On peut également citer Faithless (Irlande), qui brosse le portrait d’un père irlando-égyptien qui élève ses trois jeunes filles seul, et Miles From Nowhere (Nouvelle-Zélande), qui raconte l’histoire d’un jeune musulman néo-zélandais qui noue une amitié avec un agent des services secrets chargé d’épier sa communauté.