De sombre perdante à gagnante éclatante ! Non, ce n’est pas Dieu, mais bien le jury 100 % féminin qui a sauvé la reine et couronné la drag queen Mona de Grenoble, grande prêtresse de la paillette de la troisième édition de Big Brother Célébrités sur Noovo.

Ce sacre du printemps, annoncé par une Marie-Mai aux airs de petite sirène métallique, n’a pas du tout étonné les fans de la populaire téléréalité de Noovo. L’humoriste Mona de Grenoble, Alexandre Aussant de son vrai nom, a bouclé son séjour dans la maison-studio en remportant presque tous les défis des deux dernières semaines.

La fin de parcours de ce génie autoproclamé a été super flamboyante, à l’image de ses tenues de gala, à mi-chemin entre celles de Michèle Richard à l’époque de Garden Party et d’une matante de 1979 tombée dans un bol à punch. En verre taillé, bien sûr.

Aussi, la victoire de Mona avait été (semi) divulgâchée mercredi matin par l’ex-concurrent Benoît Gagnon, qui a publié une photo compromettante sur Instagram, avant de la retirer en catastrophe. Le cliché, pris après le tournage de la finale, montrait tous les joueurs de la troisième saison de Big Brother Célébrités avec Mona de Grenoble en plein centre, qui sifflait du champagne avec l’autre finaliste, l’humoriste Liliane Blanco-Binette.

Peu importe. Mona de Grenoble, mon coup de cœur de 2023, a été une participante hyper divertissante, drôle, attachante et irrévérencieuse. C’est elle qui a injecté le plus de fun dans les épisodes et sa joute sociale a été impressionnante. D’ailleurs, tous les membres du jury, sauf Jemmy Échaquan-Dubé (et l’immuable popokatci), l’ont adoubée.

Dans la dernière étape, Mona de Grenoble, 28 ans, a affronté sa sœur du chaos Liliane Blanco-Binette, 25 ans, qui a passé la soirée de dimanche en larmes, hyper émotive à l’approche de la cérémonie ultime. Plus effacée, Liliane a été loyale et intègre, mais a manqué de leadership, toujours torturée avant de prendre une décision. Elle a souvent refusé de se mouiller et s’est cachée derrière ses alliés, qu’elle a utilisés comme boucliers.

Liliane aurait probablement eu plus de chances de triompher en amenant l’humoriste et rappeuse Coco Belliveau dans le top 2, je pense. La « vilaine Acadienne », 31 ans, a trahi, menti et dévoilé tous les secrets imaginables, des manœuvres pas toujours propres qui auraient favorisé Liliane aux yeux du jury.

Comme dirait le faucon pèlerin de la pub de la CAQ, les skills de jeu de Coco Belliveau ont été insane, mais sa stratégie s’est avérée sketch. Elle n’a pas été assez quick, même si sa prestation a été sick pendant 12 semaines.

Notons que les trois dernières candidates de Big Brother Célébrités ont fait partie de toutes les alliances les plus importantes, soit l’After-party, le Cœur du noyau et Pangée.

Succédant à Jean-Thomas Jobin et Stéphanie Harvey, Mona de Grenoble a remporté la cagnotte de 100 000 $, dont 25 000 $ qu’elle versera à Interligne, une ligne d’écoute destinée à la communauté LGBTQ+.

La somme de 25 000 $ donnée par Mona s’ajoute aux 98 000 $ qu’Interligne a recueillis dernièrement pour empêcher la fermeture de son service d’aide de nuit, me confirme le directeur général de l’organisme, Pascal Vaillancourt.

Une reine de la nuit qui donne un coup de pouce à une ligne d’écoute nocturne, c’est le pouvoir magique de la drag combiné à la téléréalité. Un beau conte de fées qui n’a pas été perturbé par des manifestants ignorants.

À la demi-finale 100 % francophone de La voix, la Sophiemanie s’est poursuivie avec la victoire écrasante (71 % des suffrages) de Sophie Grenier, 17 ans, qui n’a fait qu’une bouchée de sa rivale Steffy Beyong, 23 ans, qui ne manque pourtant pas de talent.

PHOTO BERTEXERTIER, TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE L’ÉMISSION Sophie Grenier

Avec son timbre pur et cristallin, Sophie Grenier, qui gagnera le concours avec son coach Mario Pelchat, c’est évident, arrache tout depuis qu’elle a repris L’oiseau de René Simard aux auditions à l’aveugle. Dimanche soir, sa relecture de Laissez-moi danser de Dalida s’inscrivait dans le courant moderne et épuré que suit Sophie Grenier depuis le premier épisode.

Désolé les cocos, mais aucun des trois autres finalistes ne risque de battre Sophie Grenier dimanche prochain, jour de Pâques. Elle file vers le contrat de disque sans aucune opposition.

Dans l’équipe de Marc Dupré, c’est Adam El Mouna, 20 ans, qui tentera d’agripper le titre. Perso, je lui aurais préféré Loïk Jolicœur, 16 ans, qui démontre plus d’originalité.

Dans le camp de Marjo, encore absente pour cause de COVID-19, les téléspectateurs ont choisi Christopher Therrien, 33 ans. On se souviendra que Marjo (remplacée par la dynamique France D’Amour) lui avait préféré Nathaël Young la semaine dernière.

Quant à Corneille, il comptera sur Jay, 24 ans, pour inscrire un gain au tableau, ce qui ne se produira pas.

Pour son avant-dernier épisode, La voix a également ramené la Belge Axelle Red sous les projecteurs. La chanteuse pop a interprété la magnifique pièce Je t’attends seule sur scène, sans concurrents autour d’elle. Ça manquait de duos à la Star Académie, mettons.

Et ce n’était peut-être pas l’idée du siècle de greffer Claude Cobra de Bleu Jeans Bleu au numéro de Sensualité. La relève aurait davantage profité de cette belle visibilité.