Si vous souhaitez oublier le froid et à la neige, voici quelques suggestions de sorties et autres activités culturelles à faire (au chaud) ce week-end.

La Presse

Roch Voisine pose ses bagages au Casino de Montréal

Pour trois soirs seulement à Montréal, le chanteur Roch Voisine poursuit sa tournée Americana Light et s'arrête au Casino de Montréal les 18, 19 et 20 janvier. Il reste des billets, mais il faut faire vite. La journaliste Josée Lapointe a suivi l'artiste en octobre 2021, avant sa prestation à la salle André-Mathieu de Laval. « Joyeux et réconfortant », « chaleureux, mais surtout sans prétention » : voilà les qualificatifs qu'elle a employés pour décrire ce spectacle qui fait du bien. Lisez l'article de Josée Lapointe Consultez le site de Roch Voisine

Une nuit spéciale pour les mordus de lecture

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE L'autrice Catherine Éthier sera de la 5e Nuit de la lecture.

Ce samedi, ne manquez pas la 5e édition de la Nuit de la lecture, en ligne mais aussi en personne pour la première fois depuis trois ans, et ce, dans les quatre coins du Québec. Alain Beaulieu, Roxanne Bouchard, Gabrielle Boulianne-Tremblay, Fanie Demeule, Jean-Paul Eid, Catherine Éthier et une foule d’autres écrivains vous donnent rendez-vous en librairies et dans des bibliothèques pour des lectures et des échanges autour des livres. Des duos de lectures en ligne seront aussi diffusés en direct sur Zoom pour l’occasion. De 18 h à 23 h. Laila Maalouf, La Presse Consultez le site de la Nuit de la lecture

Contrer la morosité hivernale au St-Denis

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, ARCHIVES LA PRESSE Christian Bégin a assuré l'animation de La nuit de la déprime en avril 2022.

Évènement idéal pour combattre la morosité hivernale par l’ironie, l’autodérision et l’humour noir, la troisième Nuit de la déprime sera présentée le 23 janvier au Théâtre St-Denis. Christian Bégin sera de nouveau l’hôte de cette soirée inspirée d’un concept français, qui est née à Montréal en janvier 2020 et dont la deuxième édition a eu lieu seulement au printemps 2022, à cause des reports liés à la pandémie. Une toute nouvelle cuvée d’artistes viendra présenter un numéro lors de ce spectacle unique, dont Ariane Moffatt, Rita Baga, Patsy Gallant, Vincent Vallières, Normand Brathwaite, Catherine Éthier et Martha Wainwright. C’est Antoine Gratton qui assure cette année encore la direction musicale de ce qui s’avère chaque fois comme un grand et drôle moment de catharsis et qui fait beaucoup plus de bien que de mal. Josée Lapointe, La Presse Consultez le site du Théâtre St-Denis

Dernière montréalaise pour Tire le Coyote

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, ARCHIVES LA PRESSE Tire le Coyote

Tire le coyote est encore sur la route partout au Québec jusqu’en avril avec son spectacle Au premier tour de l’évidence, mais cette représentation au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts sera le dernier passage à Montréal de cette tournée amorcée il y a un an. Une occasion de plonger dans son univers poétique à l’ambiance planante, dense peut-être, mais à travers lequel la lumière finit toujours par passer. De la lenteur, de la respiration et de la profondeur pour commencer l’année en douceur avec un artiste aussi honnête qu’investi. Josée Lapointe, La Presse Consultez le site de l'artiste

Un soirée d'aventures à l'UQAM

PHOTO ERIK BOOMER, FOURNIE PAR LE FESTIVAL DES FILMS DE BANFF Une petite escapade sur la Terre de Baffin

Après deux éditions virtuelles, la tournée québécoise du Festival du film de montagne de Banff est de retour en salle. La tournée s’arrêtera à Montréal du 18 au 22 janvier avant de poursuivre son chemin dans 21 autres villes du Québec. Cette année, il sera question d’alpinisme, bien sûr, mais aussi de ski, de vélo de montagne, de course en sentier et même de slackline au-dessus des nuages. Les spectateurs pourront également partager les aventures d’un couple d’aventuriers canadiens, Erik Boomer et Sarah McNair-Landry, lors d’une expédition sur la Terre de Baffin. Une exposition de photos de grandes expéditions québécoises accueillera les spectateurs dans le foyer de la salle Pierre-Mercure, à l’UQAM. Marie Tison, La Presse Consultez le site de l'UQAM

Les pharaons au Musée de la civilisation de Québec

PHOTO YAN DOUBLET, LE SOLEIL L'exposition Le temps des pharaons est présenté au Musée de la civilisation de Québec jusqu'au 12 mars.

Si vous avez prévu un séjour dans la Capitale-Nationale, sachez que le Musée de la civilisation de Québec présente l'exposition Le temps des pharaons jusqu'au 12 mars. Pour pouvoir accueillir les pièces de l'exposition, le Musée de la civilisation a collaboré avec le musée de l’Université d’Aberdeen (au Royaume-Uni), le musée Roemer et Pelizaeus (en Allemagne) et le musée Gustav Lübcke (en Allemagne). Selon la journaliste du quotidien Le Soleil Léa Harvey, « les amoureux de l'Égypte antique n'ont pas à s'inquiéter ». Lisez l'article du Soleil sur l'exposition Consultez le site du Musée de la civilisation de Québec

Au cinéma : Saint Omer et Women Talking

Saint Omer a remporté le Lion d'argent du Grand prix du jury et le Lion du futur du premier film à la dernière Mostra de Venise. La réalisatrice Alice Diop (à qui l'on doit aussi le film Nous) s'est inspirée d'une histoire d'infanticide qui avait défrayé la chronique il y a quelques années en France. « Grâce à une approche naturaliste, très dépouillée, une mise en scène dénuée de tout artifice, la réalisatrice expose un cas de figure pratiquement inextricable. Elle force ainsi le spectateur à remettre en cause les idées reçues, sans pour cela orienter son jugement d’aucune façon », affirme notre journaliste Marc-André Lussier, qui qualifie le film d'« extrêmement puissant ». Lisez la critique de Marc-André Lussier Consultez l'horaire cinéma

