Vivre la rentrée culturelle avec 40 $ en poche, c’est possible. Voici de quoi remplir le prochain mois sans vider votre portefeuille.

16 janvier

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE L’ÉVÈNEMENT Le quartette GEORGE

Programme double à la Sala Rossa

Le percussionniste et compositeur américain John Hollenbeck, ancien leader de The Claudia Quintet, joindra l’utile à l’agréable à la Sala Rossa. Débutons par l’agréable : le musicien installé à Montréal et son nouveau groupe, GEORGE, lanceront un premier album mâtiné de jazz expérimental, d’électro et de musique de chambre, Letters to George. Les musiciennes Anna Webber (saxophone, flûte), Aurora Nealand (voix, saxophone, clavier) et Chiquita Magic (voix, clavier, piano) complètent le quartette cosmopolite qui convergera dans le Mile End. Mieux encore, Sarah Pagé, membre fondatrice de The Barr Brothers, et sa harpe rebelle assureront la première partie. Tout ça pour la modique somme de 15 $. L’utile, maintenant : les profits de la soirée seront remis à l’organisme Brique par brique, qui participe à la création de logements abordables dans le quartier Parc-Extension. Dans cet esprit de solidarité, aucun spectateur ne sera refoulé à la porte pour des motifs pécuniaires, assurent les organisateurs.

15 $ taxes incluses

17 janvier

Embarquer en Limo

« De l’improvisation sans règle stricte, avec audace, ouverture et irrévérence. » Voilà ce que propose la ligue d’improvisation Limo, en activité depuis plus de 25 ans. Après avoir foulé les planches du Cocktail pendant près d’une décennie dans le Village, les compétiteurs se sont déplacés à l’O Patro Vys, dans le Plateau, l’année dernière. À 7 $ l’entrée, ça ne fait pas cher du rire. Cousine tannante de la Ligue d’improvisation montréalaise (LIM), la Limo permet, kombucha ou bière à la main, de découvrir des talents méconnus ou de voir à l’œuvre des comédiens plus établis comme Joanie Guérin (Sans rendez-vous, Audrey est revenue), Rose-Anne Déry (STAT, Conseils de famille) ou encore Simon Beaulé-Bulman (La maison bleue, CHAOS). Tous les mardis, à 20 h.

7 $ taxes incluses

21 janvier

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Igloofête en 2019

En famille à l’Igloofête

Pour célébrer 15 ans d’électro en plein air, Igloofête, le festival de musique « le plus froid au monde », réserve quatre samedis après-midi au grand public, du 21 janvier au 11 février. Le week-end prochain, de 13 h à 18 h, les DJ Lunice, A-Rock et Shaydakiss, ainsi qu’une chorale, seront mandatés pour réchauffer les festivaliers d’Igloofête, qui n’auront pas à déplier leur porte-monnaie. Robert Robert, Poirier ou encore Voyage Funktastique font partie des artistes qui animeront le Vieux-Port dans les semaines suivantes. Le site hébergera des installations multimédias, des jeux et des braseros, tandis que des camions de rue et un service de bar assureront le ravitaillement des petits et grands enfants.

0 $

27 janvier

PHOTO ERICK LABBÉ, ARCHIVES LE SOLEIL Catherine Major en concert à Québec, en 2021

Un concert gratuit de Catherine Major

Un spectacle de Catherine Major, c’est bien. Un spectacle de Catherine Major gratuit, c’est encore mieux. Voilà ce qu’offrira la maison de la culture Ahuntsic aux Montréalais pour inaugurer sa saison hivernale, le 27 janvier, à 19 h 30. L’autrice-compositrice y défendra les chansons de Carte mère, album « électro-orchestral » lancé en 2020, en pleine pandémie. Accompagnée d’un multi-instrumentiste – un 2 $ sur Maxime Audet-Halde –, de projections et de jeux lumineux, Catherine Major rendra compte de son virage synthétique et de sa plume poétique sur fond de méandres maternels. Les billets sont distribués au comptoir et en ligne sur le coup de midi, ce samedi. Premiers arrivés, premiers servis.

0 $ au comptoir (frais de 2 $ en ligne)

5 février

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Toxic, 1984. Acrylique, bâton à l’huile et collage de photocopies sur toile. Paris. Fondation Louis Vuitton.

Basquiat à plein volume

Qui dit premier dimanche du mois dit musées gratuits. C’est vrai pour le Musée des beaux-arts de Montréal, où le temps presse pour voir et entendre À plein volume : Basquiat et la musique, exposition qui sonde les liens que le peintre et instrumentiste américain tissait entre les troisième et quatrième arts. « Il créait ses œuvres et ses collages en suivant des rythmes et des répétitions propres à la composition de la musique hip-hop, en ajoutant beaucoup d’improvisation typique du jazz », expliquait le commissaire Dieter Buchhart à notre collègue Jean Siag l’automne dernier. L’exposition quittera Montréal le 19 février pour atterrir en avril au Musée de la musique de la Philharmonie de Paris sous le nom de… Basquiat Soundtracks.

0 $

6 février

Chien blanc au Ciné-Club

Les cinémas communautaires hébergés par les maisons de la culture et les bibliothèques sont d’excellents moyens de concilier grand écran et petit budget. Le 6 février, par exemple, le Ciné-club Caserne 45 présente Chien blanc, d’Anaïs Barbeau-Lavalette, à la maison de la culture Maisonneuve. Il en coûte le prix d’un petit « deux laits un sucre » dans un café troisième vague. Le long métrage, adapté d’un roman autobiographique de Romain Gary, offre une saisissante réflexion autour du racisme. Quant à la Maison communautaire et culturelle de Montréal-Nord et au Ciné-club de Pierrefonds, ils proposent des projections – Arsenault et fils, En corps, Chien blanc, etc. – à prix nul pour les Montréalais.

3 $

11 février

Une fraction des Appendices

Le sevrage de l’humour absurde des Appendices est laborieux ? Les plus nostalgiques auront de quoi se mettre sous la dent le 11 février, alors que la paire Les Appendeux – Julien Corriveau et Jean-François Provençal – proposera le concept de sa balado devant le public du Terminal Comédie Club. Au menu : discussions et chansons improvisées. On note aussi que le cabaret de l’avenue du Mont-Royal héberge des soirées « stand-up » tous les jeudis et vendredis. L’entrée se marchande en deçà d’un billet vert à l’effigie de la reine Élisabeth II ou – soyons prévoyants – du roi Charles III.

15 $ taxes incluses