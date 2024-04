PHOTO TIRÉE DU COMPTE FACEBOOK DE C. J. SANSOM

L’auteur britannique de romans policiers à succès C. J. Sansom est mort

(Londres) L’auteur britannique C. J. Sansom, surtout connu pour ses romans policiers historiques mettant en vedette l’avocat et enquêteur de l’époque des Tudors Matthew Shardlake, est mort, a annoncé lundi son éditeur. Il avait 71 ans.

Associated Press

Pan Macmillan a déclaré que Christopher John Sansom travaillait sur son dernier roman de Shardlake, Ratcliff, lorsqu’il est décédé samedi après une période de détérioration de son état de santé.

Sansom a présenté le personnage de Shardlake dans son premier roman, Dissolution, un meurtre mystère publié en 2003 se déroulant dans l’Angleterre Tudor du XVIe siècle. Le titre faisait référence à la dissolution des monastères par le roi Henri VIII.

La combinaison d’un roman policier intrigant et de détails historiques convaincants a valu à Sansom un succès critique et de nombreux admirateurs. Il a ensuite publié six autres romans mettant en vedette Shardlake.

Dissolution a été adapté en série sur Disney+. La série, mettant en vedette les acteurs Sean Bean et Arthur Hughes, devrait sortir mercredi.

Sansom a également écrit deux suspenses historiques autonomes, Winter in Madrid et Dominion. Plus de 3 millions d’exemplaires de ses livres sont imprimés, a indiqué son éditeur.

« Étant une personne intensément privée, Chris souhaitait dès le début être publié tranquillement et sans fanfare », a indiqué son éditrice Maria Rejt.

« Mais il a toujours pris un immense plaisir aux réactions enthousiastes du public à ses romans et a travaillé sans relâche sur chaque livre, sans jamais vouloir décevoir un seul lecteur. »

Sansom est né en 1952 à Édimbourg. Il était titulaire d’un doctorat en histoire et avait suivi une formation d’avocat avant de devenir écrivain à temps plein.

En 2022, il a remporté le prix Diamond Dagger de la Crime Writers’Association pour sa contribution exceptionnelle au genre. L’association le qualifie de « maître moderne du suspense historique, quelles que soient les époques ».