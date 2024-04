Parmi tous les livres qui sont arrivés récemment en librairie, en voici quelques-uns qui ont attiré notre attention.

Éternel émerveillement : grandir au pays de la neige et du ciel infini, Tomson Highway

L’écrivain primé et musicien cri du Manitoba Tomson Highway, auteur du best-seller Le baiser de la Reine blanche, nous offre dans cet ouvrage une perspective inédite sur les coutumes et les réalités des Cris au milieu du siècle dernier. Il y raconte son enfance, son amour pour sa famille et son monde de nomade, puis sa découverte d’un tout autre univers lorsqu’il part pour le pensionnat à 7 ans, où il découvrira le piano, la langue anglaise, Noël et les traditions chrétiennes.

Éternel émerveillement : grandir au pays de la neige et du ciel infini Tomson Highway (traduit de l’anglais par Charles Bender et Jean Marc Dalpé) Prise de parole 500 pages

Émergence insoumise, Cyndy Wylde

Voilà un sujet qui mérite bien qu’on s’y attarde. L’autrice de cet essai est originaire de la communauté de Pikogan, en Abitibi, et doctorante en études autochtones à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Quand elle se retrouve à devoir attendre seule, le soir, un taxi après un cours à Val-d’Or, elle se met à réfléchir au sort réservé aux femmes autochtones, conjuguant ses réminiscences personnelles à une analyse du racisme systémique.

Émergence insoumise Cyndy Wylde Hannenorak 72 pages

Scènes villageoises sans cochon, Željka Horvat Čeč

Cette jeune autrice croate a grandi durant la guerre de Croatie, dans les années 1990. Entre l’école et ses séjours à l’hôpital, elle raconte son enfance compliquée, mêlant la naïveté de la jeunesse à l’humour noir de ceux qui en ont trop vu, trop tôt. Une fenêtre sur un coin du monde qu’on raconte trop peu dans les livres.

Scènes villageoises sans cochon Željka Horvat Čeč (traduit du croate par Chloé Billon) La Peuplade 200 pages

Autour de l’enfance, Hugues Corriveau

« Les livres sont des sourires qui s’ouvrent, ils ont des pattes et des têtes et des chapeaux », écrit Hugues Corriveau dans ce recueil de 22 nouvelles, qui voyagent du « côté clair » comme du « côté sombre » de l’enfance pour créer un étonnant effet de miroir.

Autour de l’enfance Hugues Corriveau Mains libres 138 pages

La langue des choses cachées, Cécile Coulon

On avait découvert cette jeune autrice française avec son superbe roman Trois saisons d’orage. Avec ce nouveau titre, la lauréate du prix littéraire Le Monde pour Une bête au Paradis (en 2019) signe un roman sombre et troublant sur le don mystérieux d’une mère. Quand vient la nuit, celle-ci soigne et transmet ce don à son fils, jusqu’à ce qu’un imprévu vienne bouleverser l’ordre des choses.

La langue des choses cachées Cécile Coulon Saint-Jean 150 pages

La hyène du Capitole, Simon Liberati

Le journaliste et écrivain français, lauréat du prix Renaudot pour son roman Performance en 2022, revient en territoire connu avec cette nouveauté. Comme dans tous ses romans, ou presque, il y a une femme, surnommée dans ce cas-ci « la hyène du Capitole », qui vient raviver la nostalgie d’une époque révolue et fait revivre, entre autres icônes des années 1970, des légendes comme Helmut Berger, Truman Capote et Andy Warhol.

La hyène du Capitole Simon Liberati Stock 303 pages

Yoko Ono : une monographie poétique, Julia Kerninon

La romancière française Julia Kerninon revisite sous une forme poétique l’œuvre de l’artiste pluridisciplinaire éclipsée par son statut de « femme de John Lennon ». On parcourt le recueil comme on se promènerait dans une galerie d’art, guidés par le grain de sel « humoristique et féministe » de l’autrice.

Yoko Ono : une monographie poétique Julia Kerninon L’Iconoclaste 96 pages

My Missing Piece, Acacia Black

Malgré son titre, ce n’est pas une nouvelle traduction qu’on republie ici, mais une version adaptée au lectorat québécois de la série new romance de l’heure. L’autrice est guadeloupéenne et elle a eu un succès fou sur l’application Wattpad (où Anna Todd a fait connaître sa série After). Avec 2 millions de lecteurs et des traductions dans 22 langues à ce jour, c’est le nouveau coup de cœur des jeunes adultes qui ont dévoré les séries After et Ugly Love (de Colleen Hoover). Les deux tomes sont déjà en librairie.