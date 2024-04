Pluralités (et contradictions) féminines et musicales

Il faudrait avoir passé les derniers mois sur la planète Mars pour ne pas avoir entendu parler des nouveaux albums de Beyoncé et de Taylor Swift. Le tapage médiatique autour de ces sorties est bien la preuve que les deux chanteuses sont devenues des phénomènes sociaux qui dépassent largement le strict domaine musical.

Icônes féministes ? Assurément. Mais de quelle façon et jusqu’à quel point ? Voilà le genre de questions posées par la journaliste française Morgane Giuliani dans son livre Féminismes & musiques : la pop de Madonna à nos jours.

Comme son titre au pluriel l’indique, cet essai n’aborde pas un seul féminisme et pas une seule artiste. Partant de Madonna, pour se rendre jusqu’à Beyoncé et Taylor Swift, passant par les Spice Girls ou d’autres figures contemporaines comme Björk, Lana Del Rey, Mariah Carey ou Christine & the Queens, l’autrice démontre que le discours féministe varie selon les époques et selon les artistes, dans un dégradé politique allant de la revendication authentique à la posture opportuniste.

Le contenu oscille entre l’analyse et l’information factuelle. Exemples à l’appui, la journaliste fait émerger les nombreuses contradictions vécues par ces puissants modèles féminins, qui tentent de conjuguer dans un même souffle leur quête d’indépendance, leur désir de sexualisation, leur accomplissement artistique et leur réussite commerciale, dans une industrie du disque qui demeure essentiellement dominée par les hommes.



Elle se penche aussi sur le rôle du mouvement LGBTQ+ et l’impact du mouvement #metoo sur une mouvance féministe de plus en plus complexe, qui a elle-même parfois tendance à s’entredéchirer. Regrettons, pour notre part, que Morgane Giuliani écarte si rapidement celles qui ont ouvert la voie. On ne peut certes pas tout couvrir.

Mais consacrer plus que trois mots à la chanteuse blues Ma Rainey, la folkeuse Joni Mitchell, la poétesse Patti Smith ou la radicale Yoko Ono, aurait permis une meilleure mise en perspective. Livre utile, du reste, pour mieux comprendre notre époque et celles qui la façonnent.