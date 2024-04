Petit retour léger et irrévérencieux sur les hauts et les bas de l’actualité culturelle des derniers jours.

Hommage

Les Cowboys détrônent Taylor Swift

N’en déplaise aux Swifties, Les Cowboys Fringants ont détrôné leur reine au sommet des palmarès au Québec. Jeudi matin, le nouvel opus du groupe, Pub royal, s’est emparé du premier rang du classement des albums les plus populaires sur iTunes, reléguant The Tortured Poets Department de Taylor Swift en deuxième position. Deux autres disques des Cowboys ont profité de l’occasion pour réintégrer le top 10, L’Amérique pleure et L’expédition. Il s’agit du premier album du groupe depuis la mort de Karl Tremblay, son chanteur, en novembre dernier. Et selon les messages des fans publiés sur X, Facebook et compagnie au cours des derniers jours, mieux vaut avoir une boîte de mouchoirs à portée de la main avant de l’écouter.

Dommage

Trump, Weinstein, New York

PHOTO SETH WENIG, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Harvey Weinstein quittant le palais de justice à New Yok, en février 2020

La Grosse Pomme s’est transformée en triste feuilleton judiciaire cette semaine. D’une part, le procès criminel de Donald Trump a commencé à Manhattan. D’autre part, la Cour d’appel de New York a annulé la condamnation pour viol et agression sexuelle du producteur Harvey Weinstein. Divulguée jeudi matin, cette annulation d’une décision de 2020, que personne (ou presque) n’avait anticipée, a fortement ébranlé le mouvement #metoo. Pour Ashley Judd, une actrice ayant dénoncé l’ex-poids lourd hollywoodien, il s’agit d’une « trahison envers toutes les femmes survivantes de violences sexuelles ». Détail à signaler : Weinstein demeurera derrière les barreaux en attendant son nouveau procès puisqu’il a été condamné, en 2023, à 16 ans de prison au terme dans une autre affaire.

En vidéo

Céline revisite ses looks

Oui, Céline Dion apparaît en couverture du dernier Vogue français, qui regorge de déclarations inspirantes comme « Rien ne va m’arrêter ». Mais l’entrevue qu’on préfère, c’est celle qu’offre la chaîne YouTube du magazine, dans laquelle la chanteuse commente – en anglais – sa carrière en looks. Les fans retrouvent « leur » Céline dans cette vidéo de 14 minutes. Une Céline plus légère, semi-philosophique et juste assez cabotine, qui chante toujours sans avertissement. (On a bien aimé sa reprise improvisée du célèbre Who Let the Dogs Out de Baha Men, qu’elle a rebaptisée Who Let the Bob Out, en clin d’œil à ses cheveux.) Autre point positif, elle refuse de dénigrer ses vieilles tenues douteuses. Elle porte un regard bienveillant sur chacune d’elles, même lorsqu’il s’agit d’une combinaison jean délavé-bustier datant de l’époque Unison, en 1991. Mémo à Vogue : on aurait pris davantage d’ensembles old school. On serait même remonté jusqu’à ses robes à froufrous du début des années 1980 (quand elle chantait La voix du bon Dieu), ses habits Pierrot de 1993 et, surtout, son ensemble une-pièce de type Catwoman de 1995. Les vrais savent.

La citation

Ellen brise le silence

PHOTO KEVIN WINTER, ARCHIVES GETTY IMAGES, FOURNIE PAR ASSOCIATED PRESS Ellen DeGeneres, aux prix Grammy en janvier 2020

Ce n’est pas la façon dont je voulais finir ma carrière. Ellen DeGeneres, lors de son retour sur scène, mercredi, au Coronet Theatre de Hollywood. D’après le Rolling Stone, l’humoriste a profité de l’occasion pour aborder la controverse dans laquelle son talk-show a quitté l’antenne, en mai 2022. Des reportages avaient révélé un environnement de travail toxique dans les coulisses.

Place aux lecteurs

Avantage Star Académie

PHOTO BERTRAND EXERTIER, TIRÉE DU COMPTE FACEBOOK STAR ACADÉMIE TVA Guylaine Tremblay, Lara Fabian et Gregory Charles à Star Académie, en 2022

Vous avez été nombreux (des centaines) à transmettre votre avis sur l’émission que TVA devrait ramener l’hiver prochain : La voix ou Star Académie ? Après compilation des votes, on remarque un léger avantage pour Star Académie. Parmi nos réponses colorées préférées, signalons celle d’une prénommée Sylvie, qui perçoit La voix comme une « téléréalité qui fabrique des pop stars comme on fabrique des saucisses à hot-dog ». Daniel, qui déteste les « guéguerres » des coachs dans leurs fauteuils rouges, s’ennuie des conseils judicieux de Lara Fabian, ex-directrice de l’académie. Pour sa part, Julie n’en peut plus d’être agressée par « les chaises », « les pitons » et, surtout, les juges avec leurs « T’es tellement bonne, mais je passe ! ». Du côté des pro-La voix, citons Nathalie Vacri, qui estime que Star Académie n’offre pas assez de « magie » parce qu’elle est « trop axée sur l’apprentissage », et Maryse, qui préfère lorsqu’on entend les chanteurs chanter, et non lorsqu’on scrute leur vie personnelle. Pour terminer, voici la réponse la plus sage qu’on a reçue. Elle vient de Véronique Giroux, qui refuse de prendre position, parce qu’elle aime les deux. « C’est bien d’alterner », écrit-elle.

On veut votre avis

Diagnostic ou verdict recherché

PHOTO ERIC MYRE, FOURNIE PAR RADIO-CANADA Isabelle Granger (Geneviève Schmidt) dans STAT

Et puis ? Après avoir regardé la finale doublement meurtrière d’Indéfendable, quel est votre verdict ? Et pour celle riche en émotions de STAT, quel est votre diagnostic ? Ces épisodes vous ont-ils comblé, déçu, enchanté ou frustré ? On veut tout savoir, en attendant le retour des deux quotidiennes, en septembre.

Séparés à la naissance

C’est en regardant la troisième saison de Doute raisonnable que Jean-François Blais, de Montréal, a été frappé par l’étrange ressemblance entre l’acteur Samuel Gauthier (Les moments parfaits, Alertes) et l’étoile du tennis canadien Denis Shapovalov. Un autre coup gagnant d’un lecteur. Et même pas besoin de vérifier la reprise vidéo.

PHOTO JIMMI FRANCŒUR, FOURNIE PAR L’AGENCE RBL Le comédien Samuel Gauthier