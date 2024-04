Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder.

La nouveauté : Baby Reindeer

On a vu cette minisérie britannique trôner au sommet du palmarès Netflix durant une bonne semaine avant d’y jeter un œil. Et aujourd’hui, on regrette d’avoir attendu tout ce temps. Inspirée d’un fait vécu, Baby Reindeer (en français, Mon petit renne) raconte l’histoire d’un humoriste raté (Richard Gadd) qui tombe entre les pattes d’une harceleuse, une vraie. Sous ses allures de bonne vivante inoffensive au rire contagieux, Martha (Jessica Gunning, une révélation) cache une vraie nature terrifiante. On parle d’une pie bavarde lubrique, borderline psychopathe, qui chamboule son existence, et surtout… qui commente ses vieilles photos de 2009 sur Facebook. L’horreur ! Même comme téléspectateur, on suffoque.

Netflix

La surprise : Ainsi va Manu

PHOTO JOANNA GLEZAKOS, FOURNIE PAR TFO Cindy Charles (Manuela), Amadou Madani Tall (Aiden) et Maïka Ferron (Andréa) dans Ainsi va Manu

La première saison d’Ainsi va Manu était passée sous notre radar en 2021, lorsqu’elle était sortie sur TV5Unis.ca. Écrite, réalisée et produite par Josiane Blanc, elle relatait l’histoire d’une famille franco-ontarienne menacée de rénoviction. Divulgâcheur : le constructeur immobilier a obtenu ce qu’il voulait, et Manuela (Cindy Charles), sa mère (Sandra Dorélas) et son petit frère (Jamaal Mansaray) ont quitté leur appartement de Toronto pour s’installer à Oak Ridge, en banlieue. Précédemment offerte sur Unis TV, cette suite de huit épisodes débarque sur TFO.org cette semaine. Elle montre comment la petite famille tente de relever ce nouveau défi. Une comédie dramatique sympathique qui aborde des enjeux sociaux bien réels.

TFO.org dès vendredi

La valeur sûre : Si on s’aimait encore

PHOTO FOURNIE PAR TVA Louise Sigouin dans Si on s’aimait encore

Ce docuréalité nous fascine toujours autant, surtout dans cette formule moins forcée, qui examine les dynamiques problématiques de couples préexistants. On s’incline devant ces braves couples qui acceptent de vider leur sac non seulement devant Louise Sigouin, mais également devant des centaines de milliers de téléspectateurs. La saison démarre en force avec Stéphanie et Keven, tous deux âgés de 35 ans. Ensemble depuis l’école secondaire, ils traversent une crise majeure : monsieur a trompé madame avec… sa meilleure amie. C’est garanti, leur histoire fera réagir. Le premier épisode s’intéresse également à Christelle (39 ans) et Gino (47 ans), qui doivent apprendre à communiquer. Le mot est faible.

TVA, du lundi au jeudi à 19 h

Le retour : Question de jugement

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Pierre Hébert anime Question de jugement.

Pierre Hébert prend la case horaire de STAT pour l’été avec Question de jugement, son quiz dans lequel des personnalités publiques sont confrontées à l’image qu’elles projettent. Cette émission (qu’on rate rarement) est capable du meilleur (quand la mayonnaise prend entre les invités, on peut rire fort et longtemps) comme du pire (quand les participants du public n’ont pas grand-chose d’intelligent à dire pour justifier leurs choix, on frissonne de malaise). Cette quatrième saison démarre avec Mitsou, Jessica Barker, Philippe Laprise, Dave Morissette, Guy Jodoin, Mani Soleymanlou, Josée Deschênes et Émilie Bibeau. Et comme il s’agit d’une semaine spéciale artistes, Patricia Paquin, Vincent Bolduc, Léane Labrèche-Dor et Christian Bégin jouent les concurrents.

ICI Télé, du lundi au jeudi à 19 h