Depuis la nomination de Geneviève Biron à titre de présidente et cheffe de la direction de Santé Québec, le nom de Biron Groupe Santé est partout. Pour cause, elle en a été la présidente et cheffe de la direction de 2014 à 2021, mais la nouvelle top gun de la santé n’a plus d’intérêt dans l’entreprise familiale, qui poursuit son chemin.

Julie Roy Collaboration spéciale

« Nous sommes très fiers, on se réjouit de sa nomination. Elle a une solide expérience et elle est un atout précieux pour Santé Québec. C’est une personne engagée, sérieuse, dévouée, avec un leadership fort et elle sait s’entourer », dit sans détour Caroline Biron, présidente et unique actionnaire de la société depuis trois ans.

Intelligence artificielle

L’actuelle présidente a su reprendre les rênes de sa sœur avec panache. Parmi les dernières innovations de l’entreprise de Brossard, il y a l’intégration de l’intelligence artificielle (IA) pour les analyses d’études de sommeil. « Dans le contexte de la pénurie de main-d’œuvre spécialisée, nous avons intégré l’utilisation de l’IA dans ce secteur d’affaires afin de gagner en efficacité. Cela nous a permis de maintenir nos courts délais dans la livraison des résultats de tests aux patients et aux médecins référents », explique Caroline Biron.

L’IA s’ajoute au parcours numérique que Biron avait mis en place il y a un an et demi pour ses soins du sommeil. Une formule qui permet aux patients de rester dans le confort de leur foyer pour entreprendre leur route vers un meilleur sommeil et qui leur permettra d’accéder aux services de soins. « On débute avec un test de dépistage en ligne. Selon les résultats, s’il doit y avoir un test diagnostique, celui-ci pourra se dérouler à domicile, car on veut avoir accès au réel sommeil du patient à la maison. Nous avons même une plateforme de téléconsultation avec nos inhalothérapeutes pour répondre aux questions », explique la présidente de Biron.

Dans les prochaines années, Biron désire pousser plus loin son utilisation de l’IA afin d’améliorer ses algorithmes de dépistage et ses outils de recommandation à l’intention des patients.

Une médecine plus précise

Autre service innovateur, les tests pharmacogénomiques (PGx). Dans ce cas, Biron recourt à des tests d’ADN effectué à partir d’un échantillon de salive. L’objectif ? Aider les patients à trouver la bonne médication, anticiper les effets secondaires, établir le bon dosage, et cela, plus rapidement grâce à leur génétique. Les résultats se concentrent sur les médicaments pour la douleur, la santé mentale et le TDAH. Au cours de la dernière année, Biron a déployé un nouveau test, le PGX2, qui élargit le nombre de variants génétiques testés de 63 à 110. « En 2023, nous avons complété notre premier projet de recherche et développement en ce sens. Cet ajout nous permet de couvrir plus de médicaments. Entre autres, tous les médicaments utilisés pour les problèmes de santé mentale sont couverts par notre test », explique Caroline Biron.

Mission prévention

Faciliter l’accès aux services de prévention sans préavis médical est une autre possibilité offerte chez Biron. Après avoir offert les tests pour les infections transmissibles sexuellement et par le sang et le VPH, Biron propose désormais une trousse de dépistage du cancer du côlon. « C’est une alternative pour les gens qui habitent les régions éloignées ou qui ont de la difficulté à se déplacer. Pour nous, c’est une façon d’encourager la prise de conscience et d’aider les gens dans leur parcours médical », soutient-elle.

Biosécurité

Il y a un an à peine, Biron, en collaboration avec le gouvernement canadien et Aéroports de Montréal, a procédé à l’ouverture d’un laboratoire à même l’aéroport Montréal-Trudeau. Grâce à cette collaboration tripartite, un laboratoire complet de biovigilance est maintenant offert. Advenant l’apparition d’un nouveau pathogène à haut risque de contagion, la Santé publique canadienne pourrait demander à Biron d’activer ce laboratoire dans ce point d’entrée stratégique.