Comment ils sont passés de la parole aux actes

Les patients n’ont pas nécessairement les déchets à l’esprit quand ils vont à l’hôpital. Et ça se comprend. Pourtant, les établissements de santé sont une poubelle sans fond ; de plastique, papiers, instruments et résidus médicaux dangereux. À Montréal, le Centre hospitalier universitaire (CHU) Sainte-Justine réussit un tour de force vert dans sa gigantesque pharmacie.

« Avant, on avait une seule grosse poubelle pour tout », ironise Geneviève Ouellet, en ouvrant les portes vitrées de la pharmacie du chemin de la Côte-Sainte-Catherine. Une pharmacie hospitalière où pas moins d’un demi-million de médicaments stériles et non stériles sont préparés chaque année pour traiter les enfants et leurs mamans.

Tour de force

La pharmacienne dirige l’équipe verte de son département en plus de coprésider l’Éco-CMDP, une entité qui veille aux bonnes pratiques des médecins, dentistes et pharmaciens. Il y a trois ans, elle a entrepris de convaincre tout le monde d’embarquer dans son concept vert. Un tour de force, raconte-t-elle. Un bac de recyclage est apparu dans la cafétéria des employés, puis un bac de compostage, puis un autre et un autre, puis un bac pour les canettes consignées.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Geneviève Ouellet, pharmacienne au CHU Sainte-Justine, dirige l’équipe verte de son département.

Aujourd’hui, un bac de récupération des aérosols trône à l’entrée de la pharmacie. La boîte sert à récupérer les inhalateurs et bronchodilatateurs, les Diskus pour traiter les problèmes pulmonaires, l’asthme. Au lieu d’être jetés, les gaz restants sont stockés pour l’élimination sécuritaire. Les pompes sont désinfectées, recyclées, réutilisées.

« En travaillant avec les pneumologues et les infectiologues, on s’est rendu compte qu’une pompe n’est souvent utilisée qu’à quelques reprises par un enfant. Elles sont laissées derrière dans les chambres. Alors qu’un inhalateur peut contenir facilement plus d’une centaine de doses. Imaginez le gaspillage », explique Mme Ouellet.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Un bac rempli de bouteilles de Tylenol petit format de 24 millilitres

D’un pas énergique, la pharmacienne entraîne La Presse vers un autre local, vers un récipient rempli à ras bord de bouteilles en plastique de Tylenol liquide, petit format de 24 millilitres. La pharmacie tente d’obtenir de gros formats sans succès auprès des fournisseurs. En chemin, on tombe sur un immense conteneur rempli de masques, gants, couvre-cheveux, couvre-chaussures, chemises de protection de laboratoire. Une technicienne, Stéphanie Hamelin, soulève un bac d’emballages de divers médicaments. Ils iront au presse-papiers (cartons) pour être revendus au géant du papier hygiénique Cascades.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le presse-papiers (cartons) du CHU Sainte-Justine. La prochaine étape consisterait à acquérir un presse-plastiques.

Plus loin, on ouvre les portes d’un local où des pharmaciens préparent des seringues pour les patients. Autrefois, on s’en débarrassait en les jetant dans des sacs de plastique de grande taille, que ce soit pour une seule ou cinq seringues. Un non-sens, explique Mme Ouellet. Désormais, il y a des sacs de différentes tailles. Et au lieu d’être jetés, ils sont réutilisés une fois les doses acheminées aux différents départements.

« Une économie de 18 sacs par jour », estime la dirigeante de l’équipe verte de la pharmacie.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Autrefois, les seringues de médicaments étaient toutes acheminées dans des sacs de plastique de grande taille, que ce soit pour une ou cinq seringues.

Au bloc opératoire

Dans les hôpitaux, le tiers des déchets provient de la pharmacie, un autre tiers des blocs opératoires. Au CHU Sainte-Justine, un gros travail est effectué par le personnel soignant pour réduire le gaspillage, notamment en utilisant moins de gaz anesthésiant. Le personnel infirmier s’efforce aussi de ne pas ouvrir des paires de gants pour rien. Le tout sans compromettre la santé des patients, précise-t-on.

Éric Éthier est président de Go Zéro, une entreprise spécialisée dans la récupération des produits oubliés par le système de recyclage traditionnel, dont les fameux masques tant utilisés depuis la pandémie. Selon lui, les établissements de santé ne peuvent plus prétendre que le recyclage est impossible à cause de l’absence des technologies.

Nous n’en sommes plus à l’étape des projets pilotes. Ce ne sont pas les technologies qui manquent. Un virage vert, ça ne passe plus juste par l’installation d’ampoules DEL. L’enjeu est aujourd’hui de passer à l’action. Éric Éthier, président de Go Zéro

« Oui, ça coûte cher, traiter la matière, mais c’est la même qu’on réemploie, c’est de l’économie circulaire », rappelle-t-il.

La prochaine étape à franchir, au CHU Sainte-Justine, serait l’acquisition d’un presse-plastiques, estime Mme Ouellet. Mais les coûts sont astronomiques. La machinerie permettrait de transformer la matière plastique en ballots pour la revendre à des recycleurs.

« Il faudrait vraiment que les ministres de la Santé et de l’Environnement fassent front commun. C’est ironique, mais on rend malades les gens avec toutes les émissions de gaz à effet de serre (GES) que nous produisons dans les hôpitaux pour soigner. Il faudrait également interpeller les fabricants de médicaments pour réduire le suremballage », insiste-t-elle.

En attendant les fonds nécessaires à l’acquisition de l’équipement, la pharmacie du CHU Sainte-Justine se concentre à réduire son utilisation de papiers. Tout est dorénavant imprimé recto verso. Il y a deux étiquettes par ordonnance au lieu de quatre, et ainsi de suite. L’achat de papier à imprimante est local.

« C’est cliché, mais chaque petit geste compte », tranche la pharmacienne en nous faisant découvrir le centre de tri du CHU Sainte-Justine situé dans les soubassements.

