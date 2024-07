La fumée des incendies de forêt sera perceptible sur une partie du territoire québécois à partir du 22 juillet en soirée et se dissipera dans la nuit du 23 au 24 juillet.

Les incendies de forêt qui font rage dans l’ouest du pays impacteront légèrement le Québec cette semaine alors qu’un nuage de fumée se dirige vers le sud-ouest de la province. Ce sera le premier épisode considérable du genre à toucher le Québec cette année. La qualité de l’air devrait toutefois rester à un niveau acceptable, selon Environnement Canada.

« Le ciel sera brumeux, et non pas brun comme on a pu le voir l’an dernier », explique Simon Legault, porte-parole d’Environnement Canada.

Les régions les plus touchées seront l’Abitibi-Témiscamingue, l’Outaouais et les Laurentides.

La qualité de l’air demeurera bonne durant la majorité de cet épisode, mais « pourrait se détériorer jusqu’au niveau acceptable, dit Simon Legault. Ce ne sont pas des seuils inquiétants ». Il existe trois seuils de qualité de l’air : bon, acceptable et mauvais.

Il n’est pas exclu que d’autres bancs de fumée provenant de l’ouest du pays traversent le Québec durant l’été au gré des courants aériens, selon le porte-parole d’Environnement Canada.

D’importants incendies forcent des évacuations

Plus de 300 incendies sont combattus par la BC Wildfire Service, ont-ils indiqué dans un communiqué publié le 21 juillet.

Des ordres d’évacuation sont publiés pour le centre et l’est de Kootenay ainsi qu’à Thompson-Nicola, Cariboo et Bulkley-Nechako dans le nord-ouest de la province.

En Alberta, ce sont plus de 160 incendies qui ont été recensés par le gouvernement de la province, dont 52 qui sont qualifiés d’« hors de contrôle ».

Le 22 juillet, environ 7500 personnes de cinq communautés autochtones du nord de la province ont été forcées de quitter leur domicile après avoir reçu un ordre d’évacuation, selon le gouvernement albertain.

Avec des informations de La Presse Canadienne