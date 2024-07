Colombie Un sanctuaire et du clonage pour sauver les orchidées menacées

(La Ceja) Au milieu des forêts du nord-ouest de la Colombie, une explosion de couleurs : Daniel Piedrahita cultive ici sa passion avec une collection de près de 25 000 orchidées, endémiques, exotiques et indigènes, données, achetées et même clonées, dans le but de sauver de l’extinction des espèces menacées.