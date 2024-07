La journée de lundi a été marquée comme la journée la plus chaude jamais enregistrée dans le monde, battant le record établi la veille, alors que des pays du monde entier, du Japon à la Bolivie en passant par les États-Unis, continuent de ressentir la chaleur, selon le service européen du changement climatique.

Sibi Arasu et Seth Borenstein Associated Press

Les données satellites provisoires publiées par Copernicus mercredi ont montré que lundi avait battu le record de la veille de 0,06 degré Celsius (°C).

Les climatologues affirment que la planète est aujourd’hui aussi chaude qu’il y a 125 000 ans, en raison des changements climatiques provoqués par l’humain. Même si les scientifiques ne peuvent pas être certains que lundi a été le jour le plus chaud de cette période, les températures moyennes n’ont pas été aussi élevées depuis bien avant que l’humain développe l’agriculture.

L’augmentation de la température au cours des dernières décennies est conforme à ce que les climatologues prévoyaient si les humains continuaient à brûler des combustibles fossiles à un rythme croissant.

« Nous vivons à une époque où les records météorologiques et climatiques dépassent souvent nos seuils de tolérance, entraînant des pertes insurmontables en vies humaines et en moyens de subsistance », a déclaré Roxy Mathew Koll, climatologue à l’Institut indien de météorologie tropicale.

Les données préliminaires de Copernicus montrent que la température moyenne mondiale lundi était de 17,15 °C. Le précédent record, avant cette semaine, avait été établi il y a à peine un an. Avant l’année dernière, la journée la plus chaude enregistrée précédemment avait eu lieu en 2016, lorsque les températures moyennes étaient de 16,8 °C.

Si l’année 2024 a été extrêmement chaude, c’est un hiver antarctique plus chaud qu’à l’accoutumée qui a fait basculer cette semaine dans un nouveau registre, selon Copernicus. La même chose s’est produite sur le continent sud l’année dernière lorsque le record a été établi début juillet.

Les enregistrements de Copernicus remontent à 1940, mais d’autres mesures mondiales effectuées par les gouvernements des États-Unis et du Royaume-Uni remontent encore plus loin, jusqu’à 1880. De nombreux scientifiques, prenant en compte ces données ainsi que les cernes des arbres et les calottes glaciaires, affirment que les records de l’année dernière ont été les plus chauds que la planète ait connus depuis environ 120 000 ans. Aujourd’hui, les six premiers mois de 2024 ont dépassé ceux-là.

Sans le changement climatique d’origine humaine, les scientifiques affirment que les records de températures extrêmes ne seraient pas battus aussi fréquemment que ces dernières années.

L’ancienne responsable des négociations climatiques de l’ONU, Christiana Figueres, a déclaré que « nous allons tous brûler » si le monde ne change pas immédiatement de cap, « mais des politiques nationales ciblées doivent permettre cette transformation ».

Les scientifiques ont déclaré qu’il était « extraordinaire » que des journées aussi chaudes se produisent maintenant deux années consécutives, en particulier lorsque le réchauffement naturel dû au phénomène El Niño de l’océan Pacifique central a pris fin plus tôt cette année. « C’est une autre illustration de l’ampleur du réchauffement climatique de la Terre », a déclaré Daniel Swain, climatologue à l’Université de Californie, à Los Angeles.

La couverture climatique et environnementale de l’Associated Press reçoit le soutien financier de plusieurs fondations privées. L’AP est la seule responsable de tout le contenu.