Entre un road trip et un voyage en avion, y a-t-il un « meilleur choix » pour l’environnement ? La question est beaucoup plus complexe qu’elle n’y paraît. La Presse fait le point avec plusieurs experts, chiffres à l’appui.

« Peut-on comparer l’empreinte carbone d’un road trip pour une destination quelconque avec celle de vacanciers qui s’y rendraient en avion ? », demande Clément Lalancette.

Transport, logement, alimentation : ces deux voyages diffèrent sur de nombreux aspects. Mais « ce qui occupe la plus grande part des émissions de gaz à effet de serre (GES), c’est le transport », avance Yasmine Benbelaid, chercheuse postdoctorante de la Chaire éco-conseil de l’Université du Québec à Chicoutimi.

Anne de Bortoli, chercheuse du Centre international de référence sur l’analyse du cycle de vie et la transition durable (CIRAIG), a justement comparé des trajets « longues distances » réalisés avec différents véhicules. Son analyse, effectuée pour un trajet Paris-Bordeaux, a été publiée en mars 2024 dans la revue Transportation Research Part D : Transport and Environment.

La chercheuse a adapté pour La Presse ses chiffres au contexte québécois.

Les vacances d’été 2024 des Québécois en chiffres 70 % des Québécois prévoient de faire un voyage d’agrément

70 % planifient un voyage au Canada et 26 % un voyage aux États-Unis

35 % pensent faire un road trip Source : Chaire de tourisme Transat (mai 2024) pour le ministère du Tourisme

En voiture : plus on est, moins on pollue

Prenons l’exemple d’un voyage de 600 km environ, aller simple (typiquement, un trajet Montréal-New York).

Si une seule personne est de la partie, selon les calculs de la chercheuse, l’avion est moins polluant que la voiture à essence – et beaucoup moins polluant qu’un véhicule utilitaire sport (VUS) ou qu’un véhicule récréatif (VR).

En revanche, dès que l’on voyage à deux, l’avion devient moins intéressant : le nombre de personnes dans l’avion ne bouge presque pas, mais on vient de multiplier par deux le nombre d’occupants dans l’auto. Dans le premier cas, l’empreinte de chaque passager reste la même ; tandis que dans le second, elle diminue de moitié. Et c’est d’autant plus vrai plus il y a de personnes dans la voiture – d’où l’intérêt du covoiturage.

Dans les deux cas, le bus reste la meilleure option, suivi de la voiture électrique. Et même si l’on voyage dans d’autres provinces, comme en Alberta ou en Saskatchewan, où l’électricité est moins verte qu’au Québec, « l’auto électrique émet environ un tiers de moins de GES que la voiture traditionnelle », souligne Anne de Bortoli.

Comment calcule-t-on l’empreinte d’un trajet ? Tout d’abord, il faut prendre en compte ce qu’on a consommé pendant le trajet – essence ou électricité pour la voiture, kérosène pour l’avion. Bien sûr, toutes les autos ne se valent pas : en général, plus elles sont lourdes, plus elles consomment au kilomètre. Il faut également calculer les GES émis lors de la production du carburant, de la construction et de l’entretien du véhicule et des infrastructures (aéroports, routes), et tenir compte des émissions générées en fin de vie. On répartit cela sur toute la durée d’utilisation du véhicule, et on garde la fraction qui correspond au trajet considéré. On divise finalement le tout par le nombre de kilomètres parcourus et par le nombre d’occupants du véhicule.

Une foule de « ça dépend »

Ces chiffres restent cependant approximatifs et plusieurs facteurs pourraient faire pencher la balance d’un côté ou de l’autre.

La chercheuse a pris ici l’exemple d’un VR qui serait une petite fourgonnette aménagée d’environ 3 tonnes. Un VR plus lourd verrait son empreinte augmenter.

Les avions émettent des GES à haute altitude, ce qui est plus dommageable pour l’environnement qu’au niveau du sol. On multiplie parfois par deux les GES de l’avion pour en tenir compte. Pour un trajet à deux personnes ou plus, le VR deviendrait alors plus avantageux que l’avion.

L’avion émet également plus de GES au moment du décollage et de l’atterrissage, donc un vol avec escales consommerait beaucoup plus qu’un vol direct. Pour la même raison, plus un trajet est long (comme Montréal-Vancouver), plus un vol direct devient intéressant en comparaison avec la voiture à essence, le VUS ou le VR.

Aussi, si l’on voyage en première classe, nos émissions individuelles s’envolent car on occupe plus de place qu’en classe économique. Et si l’on voyage dans un gros avion, il sera un plus grand émetteur, mais il pourra aussi transporter plus de personnes. Donc tout dépend s’il est plein ou non…

Repenser les voyages ?

« Chaque voyage est unique, c’est très difficile à comparer », résume Anthony Côté-Leduc, chargé de communications chez Équiterre.

Outre le transport, il faudrait aussi calculer l’empreinte du logement, de ce que l’on mange, des activités… « Et tenir compte des comportements », souligne Yasmine Benbelaid. « Lorsqu’on part en voyage, on prend souvent aussi des vacances de nos bonnes habitudes. On fait moins attention à nos déchets, on recycle moins… Ça joue aussi. » Et, au-delà des GES, on pourrait aussi s’interroger sur les conséquences du voyage sur les communautés locales et sur les écosystèmes.

Finalement, l’avion est parfois préférable à la voiture à essence, et inversement. Mais ces moyens de transport restent très polluants ; et peu de solutions de rechange existent si l’on souhaite voyager loin de chez soi.

« Au-delà de ces aspects très mathématiques, on peut voir ça d’un point de vue un peu plus philosophique », avance M. Côté-Leduc. « Les vacances sont essentielles pour se reposer, pour vivre de nouvelles expériences. Mais on croit souvent que pour réussir des vacances, il faut voyager loin. Il faudrait peut-être plutôt se demander pourquoi on doit partir pour vivre ces expériences, qu’est-ce que l’on va chercher si loin. »

Et le train ? Au Canada, le train n’est pas un moyen de transport aussi « vert » qu’on pourrait le penser. Selon le trajet considéré, son empreinte peut grandement varier. Une étude réalisée en 2020 et publiée dans Le Géographe canadien montre que prendre le train pour aller de Québec à Windsor a une moins grande empreinte que celle de l’avion. Mais pour les trains qui relient Montréal à Halifax ou Toronto à Vancouver, c’est le contraire. « Ces trains sont vieux, lourds et inefficaces », lâche Thomas Green, conseiller principal en matière de politiques climatiques de la Fondation David Suzuki. « Et souvent, ils transportent très peu de passagers. » « Mais si de plus en plus de gens prennent le train, ça peut également pousser le gouvernement à agir pour le moderniser », souligne Yasmine Benbelaid.

