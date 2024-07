Les mesures d’urgence de protection des caribous forestiers qu’Ottawa prévoit imposer au Québec nuiront au développement énergétique du Québec et mettront en péril l’atteinte de la carboneutralité de la province d’ici 2050, affirme le gouvernement Legault dans une nouvelle salve contre le gouvernement fédéral.

« Un décret d’urgence pourrait compromettre nos efforts de production d’énergie verte », notamment éolienne, affirment les ministres québécois Maïté Blanchette Vézina et Benoit Charette, respectivement responsables des Ressources naturelles et des Forêts, et de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

Ce nouvel argument figure dans une lettre envoyée mercredi matin au ministre fédéral de l’Environnement et du Changement climatique Steven Guilbeault, et dont La Presse a obtenu copie.

Les ministres Blanchette Vézina et Charette y affirment que Québec en fait assez pour la protection des caribous et boycottera les consultations menées par Ottawa visant à peaufiner les mesures d’urgence que le gouvernement fédéral compte imposer pour les trois hardes en péril de Charlevoix, de Val-d’Or et du réservoir Pipmuacan.

« La prise d’un décret d’urgence représente une décision unilatérale et illégitime du gouvernement fédéral », écrivent les deux ministres à leur homologue, affirmant que la gestion des terres publiques et des espèces qui s’y trouvent « relève de la compétence exclusive du gouvernement québécois ».

D’autres détails suivront.