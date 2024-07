(New York) Un deuxième bébé d’un kangourou arboricole a fait ses débuts publics cette semaine à New York, sortant sa tête rose de la poche blanche et poilue de sa mère.

Julie Walker et Cedar Attanasio Associated Press

Le petit kangourou arboricole de Matschie, ou Dendrolagus matschiei, est né en décembre et est le deuxième bébé de la même mère depuis 2022. Il était également le troisième du genre à être né au zoo du Bronx depuis 2008.

Les espèces de kangourous arboricoles ne sont en gestation que pendant environ six semaines avant de naître et rampent immédiatement dans les poches de leurs mères marsupiales, a indiqué le zoo dans un communiqué. Il faut environ sept mois pour que les jeunes commencent à sortir de la poche.

Il n’y a qu’environ 2500 kangourous arboricoles à l’état sauvage et 42 en captivité, a expliqué le zoo. Dans un communiqué publié vendredi, une porte-parole du zoo du Bronx a déclaré que la naissance du kangourou était importante pour le réseau de zoos, qui vise à préserver la diversité génétique parmi les animaux en voie de disparition.

Jessica Moody, conservatrice des primates et des petits mammifères au zoo du Bronx, a rappelé que « c’est une petite population et à cause de cela, les naissances ne sont pas très fréquentes. C’est donc un évènement rare et passionnant. »

Les kangourous arboricoles sont originaires de la péninsule de Huon, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, où ils sont menacés par les activités humaines telles que la destruction de leur habitat et la chasse, indique le communiqué. Ils vivent principalement dans les arbres et sont plus petits que le kangourou roux d’Australie, plus connu. Un kangourou arboricole adulte pèse entre 9 et 11 kilogrammes. Les bébés kangourous ont à peu près la taille d’un pouce humain à leur naissance, mais peuvent atteindre 76 centimètres.

Les programmes de restauration de la faune s’appuient souvent sur les zoos pour la diversité génétique. Par exemple, les loups réintroduits dans la nature reçoivent souvent des petits nés dans des zoos, ce qui réduit le risque de consanguinité tout en augmentant les populations sauvages.