Toux ceux qui vont renouveler leur prêt hypothécaire au cours des prochains trimestres risquent de voir leurs mensualités augmenter, et pour la plupart de façon importante. Pour un prêt de 250 000 $ dont le taux d’intérêt passe de 2 % à 5 %, les mensualités grimpent de 325 $. Que faire ?

Jean Gagnon Collaboration spéciale

Allonger la période d’amortissement

C’est la première idée qui vient à l’esprit, et bien qu’elle ne soit pas idéale, on constate que de plus en plus de gens optent pour cette solution, signale Jean-Michel Klinkow, spécialiste hypothèque à BMO. Cela consiste lors du renouvellement à reporter l’échéance. Le résultat obtenu est que les mensualités vont généralement demeurer sensiblement les mêmes, mais qu’il faudra plus de temps pour acquitter le prêt. Et il faut bien comprendre qu’en optant pour cette stratégie, l’emprunteur se retrouvera à payer plus d’intérêts pendant plus longtemps.

Se préparer rapidement

Pour éviter d’avoir à allonger la période d’amortissement, les expertes de la Banque Nationale Andrée Desrosiers, leader financement résidentiel, et Vicky Wistaff, stratégie-conseil performance particuliers, insistent sur le fait de ne pas attendre d’être placé devant la situation et de bien se préparer.

Il s’agit principalement de revoir son bilan financier et son budget, de déterminer le montant que l’on pourra accorder aux versements hypothécaires, et d’évaluer s’il vaut mieux opter pour un taux fixe ou variable.

« Le piège serait de regarder le prêt hypothécaire en silo, plutôt que comme l’un des nombreux éléments du budget », disent-elles.

Équité sur la propriété

L’approche du renouvellement du prêt hypothécaire est source d’inquiétude pouvant dans bien des cas se transformer en détresse psychologique. D’où l’importance de bien s’informer rapidement et d’évaluer toutes les solutions, allant même jusqu’à la possibilité de vendre la propriété et de devenir locataire, signalent les expertes de la Banque Nationale. Mais pour ceux et celles qui ne veulent pas considérer l’option de vendre la propriété, elles leur suggèrent d’évaluer l’équité qu’ils se sont bâtie dans leur propriété et qui fait partie intrinsèque de leur bilan financier. Les propriétaires pourront alors profiter de cette équité pour refinancer leur prêt hypothécaire sur une plus longue période, et ce, en toute quiétude d’esprit. Ils pourront toujours renverser la situation lors du renouvellement suivant si les taux d’intérêt ont suffisamment baissé.

Tirer avantage de son contrat hypothécaire

Les prêts hypothécaires comportent souvent plusieurs caractéristiques dont on peut se prévaloir pour faciliter la gestion de son prêt, signale Jean-Michel Klinkow. Par exemple, certains prêts permettent de faire des versements un peu plus élevés pour prendre de l’avance, avec la possibilité de reprendre cet argent au besoin. « Ceux qui l’ont fait peuvent maintenant en profiter pour amortir quelque peu la hausse des versements causée par le renouvellement à un taux supérieur », dit-il. Certains prêts comportent aussi la possibilité de reporter un versement mensuel par année à la fin de la période d’amortissement. Assurez-vous de vous informer si votre contrat comporte cette caractéristique.