Économie verte

Quatre programmes d’études pour aller plus loin

Les technologies propres, la finance durable, les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance en gestion : l’économie verte inclut de nombreux éléments. Les universités et écoles de gestion offrent de plus en plus de programmes qui touchent au développement durable des organisations pour mieux prendre part au mouvement vert. Survol.