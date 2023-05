Le projet est ambitieux : devenir la première mine à ciel ouvert 100 % électrique au monde. Pour ce faire, Nouveau Monde Graphite devra démontrer la performance de son modèle. L’entreprise a récemment vu à l’œuvre les prototypes d’équipements de chantier électriques qu’elle utilisera.

Simon Lord Collaboration spéciale

L’usage d’équipements électriques n’est pas nouveau dans l’industrie minière. Mais ceux qui existent pour l’instant sont surtout ceux qui servent dans les mines souterraines, puisque les avantages sont évidents sur le plan de la ventilation.

En ce qui a trait aux équipements pour les mines à ciel ouvert, beaucoup reste à faire, explique Eric Desaulniers, fondateur, président et chef de la direction de Nouveau Monde Graphite (NMG). Pour cette raison, son entreprise travaille depuis deux ans avec Caterpillar, un constructeur de machines de construction, après avoir discuté avec tous les fabricants du secteur.

Caterpillar développe des équipements miniers complètement électriques qui seront testés pour la première fois à la mine Matawinie de NMG, située à Saint-Michel-des-Saints.

« On veut utiliser de l’électricité pour tous nos équipements, du concentrateur aux bouteurs, chargeuses et excavatrices », dit Eric Desaulniers. Car son entreprise s’est engagée à ce que ses opérations soient entièrement électriques dans les cinq premières années de production. Si tout va bien, cela devrait donc être accompli d’ici 2028. Selon une étude de faisabilité réalisée l’an dernier, ce modèle d’exploitation représente une réduction possible de plus de 300 000 tonnes d’émissions de CO 2 sur la durée de vie de la mine.

Caterpillar doit prouver que son modèle d’affaires tout électrique fonctionne. Le projet doit être un succès, car on sera un site de démonstration pour eux. C’est le fun de voir qu’ils sont donc très engagés. Eric Desaulniers, fondateur, président et chef de la direction de Nouveau Monde Graphite

PHOTO KARENE-ISABELLE JEAN-BAPTISTE, COLLABORATION SPÉCIALE Sacs de graphite prêts à être expédiés

Des équipements à développer

Il y a quelques semaines, NMG a visité les bureaux de Caterpillar à Tucson, en Arizona. Elle a donc pu voir pour la première fois les prototypes de certains des équipements qui seront à terme utilisés à la mine Matawinie.

« Il y a un gros travail qui a été fait », se réjouit Eric Desaulniers. Il se dit notamment très satisfait du modèle de financement conçu avec l’entreprise : Caterpillar offre la possibilité à NMG de faire la location des équipements sur une base horaire plutôt que de devoir nécessairement en faire l’achat.

« Ça, c’est très important pour nous, explique le président. Ça va réduire nos dépenses en capital. »

En ce qui a trait aux retombées du projet, le président s’attend à des économies en matière de coûts d’énergie – les mines carburent souvent au diesel –, mais aussi sur le plan de l’entretien des équipements : les véhicules électriques requièrent de 10 à 50 fois moins de pièces à remplacer. Sans parler du fait que l’électrification présente des avantages particuliers dans le contexte minier.

À l’an 5 de l’exploitation, par exemple, les camions iront déposer des matériaux au fond de la fosse, explique Eric Desaulniers.

« Les véhicules descendront donc chargés et profiteront du freinage regénératif pour charger leurs batteries. Il nous reste bien sûr à montrer que notre mine 100 % électrique pourra être compétitive en matière de productivité, mais on est bien accompagnés pour le faire. »