Fille d’un producteur de bleuets et de camerises, Jessica Côté a toujours eu une passion pour la transformation agroalimentaire en plus d’un amour pour la mixologie. Aujourd’hui, elle a jumelé ces deux mondes avec KWE Cocktails.

Les honneurs continuent de pleuvoir sur KWE Cocktails, spécialisée dans la production de sirops pour cocktails et de prêts-à-boire. Après avoir remporté deux prix au récent gala des Grands Prix Dux pour sa limonade Sumacade, l’entreprise d’Alma a récemment appris qu’elle était sélectionnée aux Lauriers de la gastronomie québécoise dans la catégorie brasseur, vigneron ou producteur de boisson de l’année.

Julie Roy Collaboration spéciale

Des produits distinctifs

Cette reconnaissance n’est pas le fruit du hasard puisque les huit sirops et les deux prêts-à-boire ont été conçus selon le savoir-faire autochtone et regorgent d’épices boréales et de petits fruits locaux. Lorsqu’il est question de parfums de la forêt boréale, il pourrait être facile d’imaginer un goût de résine, mais Jessica Côté, propriétaire de KWE Cocktails, affirme qu’il n’en est rien. « La pousse de sapin goûte la barbe à papa tandis qu’on retrouve une saveur d’orange lorsqu’il est question de cèdre. Je me suis entourée d’experts pour créer des produits les plus équilibrés possible. »

Autre souci de l’entrepreneure, la qualité de chaque intrant dans ses bouteilles. « Il n’y a aucun agent de conservation ni arôme artificiel. Le processus est contrôlé à 100 %. » Si, au départ, elle désirait cueillir elle-même les ingrédients, Jessica Côté s’est résignée, faute de temps. Aujourd’hui, une équipe d’une dizaine de cueilleurs expérimentés s’assure de lui rapporter le meilleur de la forêt boréale en respectant les règles de cahiers des charges.

Je m’assure que les produits sont récoltés de la manière la plus respectueuse pour l’environnement lors d’une fenêtre très précise. Ainsi, j’obtiens le goût spécifique dont j’ai besoin. Jessica Côté, propriétaire de KWE Cocktails

Un travail d’été devenu une entreprise prospère

Tirant son origine d’une expression qui veut dire « bonjour » dans plusieurs langues autochtones du Québec, Kwe a une signification particulière pour la femme d’affaires. Même si elle n’a pas grandi dans une communauté autochtone, les ancêtres de Jessica Côté sont d’origine innue. C’est lors d’un été où elle a occupé la fonction de guide touristique à Wendake qu’elle a pu s’initier aux trésors de la forêt boréale. « Avant ce travail étudiant, je n’avais pas de sentiment d’appartenance avec les Autochtones. Cela m’a apporté une ouverture d’esprit. C’est là qu’est né mon amour pour la forêt boréale et ses saveurs. »

PHOTO GIMMY DESBIENS, LE QUOTIDIEN Des produits de KWE Cocktails

Des produits sur mesure et des prêts-à-boire

KWE Cocktails a démarré ses activités en 2017. Au départ, l’entrepreneure misait beaucoup sur l’industrie des bars. La pandémie est venue bouleverser ce modèle d’affaires, mais cela ne l’a pas empêchée de croître. En 2020, elle a automatisé ses installations. Aujourd’hui, l’entreprise est en mesure de produire 300 bouteilles par jour et répond même à des demandes spécifiques de clients.

Je suis capable de faire du sur mesure et de créer quelque chose selon les besoins et les saveurs désirés par un client. On est petit et versatile, et je suis toujours ouverte aux collaborations avec des distillateurs. Jessica Côté, propriétaire de KWE Cocktails

Cet investissement a aussi permis à KWE Cocktails de diversifier sa gamme de produits avec des prêts-à-boire s’adressant au grand public. « Il y a un engouement pour les cocktails sans alcool, et c’est exactement ce à quoi répond notre soda tonic boréal et notre limonade pétillante. » Jessica Côté est bien consciente de la forte concurrence qui existe dans ce créneau, mais elle est persuadée de pouvoir tirer son épingle du jeu, entre autres grâce à la courte liste d’ingrédients de ses produits.

Les produits sont offerts dans 200 points de vente, notamment des épiceries fines tant au Québec que dans le reste du Canada, et Jessica Côté espère commercialiser son savoir-faire à l’extérieur du pays. Au cours des prochains mois, la gamme de prêts-à-boire comptera d’ailleurs de nouveaux produits.