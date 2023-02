Le Québec est un chef de file en plasturgie, et les entreprises du secteur s’arrachent les experts en la matière. Pourtant, le seul programme de formation dans le domaine demeure peu connu. Tour d’horizon avec Yann Giroux, enseignant au programme de techniques de génie du plastique au cégep de Thetford.

Steven Ross Collaboration spéciale

La plasturgie désigne l’ensemble des techniques visant à concevoir, produire et transformer les matières plastiques. Tous les conduits d’air chaud dans un véhicule, par exemple, sont faits de plastique. Les équipements sportifs et accessoires de véhicules récréatifs aussi. En dentisterie et en santé, on se sert du plastique pour concevoir des prothèses ou des articulations de remplacement parce que la matière n’est pas rejetée par le corps humain.

On oublie parfois que le plastique offre des solutions de pointe dans plusieurs domaines, dont la santé. Remplacer une hanche, une rotule ou un tube auditif peut changer la vie des gens du jour au lendemain, et parfois même la sauver. Yann Giroux, enseignant au programme de techniques de génie du plastique au cégep de Thetford

Plaque tournante de la plasturgie

Avec près de 500 entreprises spécialisées dans le domaine, le Québec est une plaque tournante de la plasturgie. La province possède notamment une expertise internationale enviable dans l’industrie automobile. Selon Yann Giroux, la fabrication des phares est l’un des savoir-faire qui distinguent le Québec : « Les constructeurs automobiles les plus prestigieux font fabriquer leurs phares au Québec. Ces pièces pourraient être créées en Europe, mais les constructeurs viennent ici parce que nous fournissons une qualité inégalée. »

La forte demande garantit un taux de placement de 100 % aux élèves du cégep de Thetford. Les entreprises locales de tous les horizons comme le constructeur de véhicules BRP, la société d’équipements nautiques Pélican et l’entreprise d’outils de déneigement Garant sont parmi les employeurs qui embauchent les diplômés du programme dès la fin de leurs études.

PHOTO FOURNIE PAR LE CÉGEP DE THETFORD Des programmes de bourses sont offerts afin d’éliminer les questions financières de l’équation.

Le programme aborde trois sphères principales : la conception, la production ainsi que la recherche et le développement. Axée sur une approche terrain, la formation d’une durée de trois ans tient la moitié de ses cours en milieu de travail et comprend deux stages rémunérés en entreprise.

Une fois diplômés, certains élèves poursuivront vers une formation universitaire afin d’obtenir le titre d’ingénieur. D’autres rejoindront immédiatement le marché du travail à titre, par exemple, de dessinateur concepteur, de technicien de procédé, de superviseur de production ou d’entrepreneur.

Faciliter la vie des cégépiens

Afin d’aider les futurs élèves à faire un choix éclairé, le cégep offre l’activité « Étudiant d’un jour ». Personnalisée selon les goûts et besoins des visiteurs, la journée les amène notamment dans les laboratoires de modélisation 3D du cégep. Pour rendre le tout encore plus facile d’accès, l’établissement couvre certains frais liés aux déplacements des élèves en visite.

Des programmes de bourses sont également offerts afin d’éliminer les questions financières de l’équation quand vient le temps de faire son choix de carrière. Les élèves du programme peuvent notamment bénéficier de la bourse Perspective Québec, qui offre 1500 $ par session terminée, et de la bourse Parcours, qui offre 7500 $ par année aux élèves qui choisissent un cégep éloigné de leur domicile.