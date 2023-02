REER

Vider ses REER… pour les emplir de nouveau

Quand ils étaient jeunes parents, Josée Ouellet et Michael Vautour rêvaient du très populaire concept de Liberté 55. Ils ont atteint leur objectif avec presque six ans d’avance ! Depuis trois ans, le tandem vit de ses revenus locatifs et a commencé à décaisser ses REER. Nouvel objectif : vider ces REER… pour ensuite les remplir de nouveau quand une partie du patrimoine immobilier sera vendu. Survol et avis d’un expert.