La Presse vous suggère une sélection de conseils, de trucs et de stratégies pour gérer vos placements et faire fructifier votre argent.

Dans L’argent et le bonheur, notre journaliste Nicolas Bérubé offre chaque dimanche ses réflexions sur l’enrichissement.

Ce qu’on a appris en 2023

Cette année encore, les attentes en matière d’économie se sont mesurées à la réalité. Et cette année encore, la réalité l’a emporté… Voici quelques leçons apprises au cours des 12 derniers mois.

Argent : sept erreurs de la classe moyenne

Les plus grandes erreurs sont celles que l’on commet sans s’en rendre compte. Et c’est pire quand on fait partie de la classe moyenne. Chaque erreur avec l’argent a des conséquences importantes puisque notre capacité à épargner et à gagner en indépendance est aussitôt mise en jeu. Voici sept erreurs à éviter.

S’enrichir avec la règle de 752

PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE Pour connaître le prix qu’on paye réellement pour un objet ou un service, selon la règle de 752, il suffit de prendre ce qu’il nous coûte par semaine, et de le multiplier par 752.

Il y a des concepts avec l’argent qu’on peut expliquer maladroitement des dizaines de fois, puis on découvre qu’une façon plus simple et intelligente d’en parler existe, et tout devient clair. C’est le cas avec la règle de 752.

Pourquoi la vingtaine est le meilleur moment pour s’enrichir

Notre journaliste estime que la plus grande erreur qu’on commet dans sa vingtaine et sa trentaine est d’augmenter son train de vie sans s’être enrichi avant.

Pourquoi s’enrichir doit être facile

Pour exploiter l’inertie, l’épargne et l’investissement doivent être des choix par défaut. Avant de payer les autres (propriétaires de restaurant, de boutique, de société de téléphonie cellulaire, concessionnaires automobiles, etc.), payons-nous nous-mêmes. Après tout, nous sommes plus importants qu’eux. Pourquoi on passerait en dernier ? La meilleure façon de le faire est de mettre tout ça sur le pilote automatique.

Pourquoi avoir de gros revenus ne nous rend pas meilleurs avec l’argent

Lorsque notre œil voit un gros train de vie, il l’associe instantanément à la richesse. Or, un gros train de vie agit souvent comme un frein à l’enrichissement, car l’argent dépensé ne revient jamais et ne peut se multiplier pendant des décennies dans des placements financiers avec de bons taux d’intérêt – placements que notre œil ne voit pas.

PHOTO ANDRÉ PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Ce n’est pas parce qu’on roule en Land Rover qu’on est nécessairement riche…

Mes six livres favoris sur l’argent

Voici six livres qui, au fil des ans, ont changé la façon de notre journaliste de voir l’argent, pour vous aider avec l’épargne et les placements opportuns au Québec.