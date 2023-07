Dans l’infolettre L’argent et le bonheur, envoyée par courriel le mardi, notre journaliste Nicolas Bérubé offre des réflexions sur l’enrichissement. Ses textes sont repris ici le dimanche.

Au printemps de l’année 2012, j’ai arrêté d’hésiter, et j’ai investi mon argent à la Bourse.

J’habitais à Los Angeles à l’époque, et tout allait mal autour de moi. Le président Barack Obama devait composer avec la plus grande crise économique depuis les années 1930, en plus du mouvement du Tea Party et des républicains qui coulaient au Congrès toute initiative visant à aider les gens les plus pauvres de la société.

Investir à la Bourse était la dernière chose que mon instinct me disait de faire. Chaque fibre de mon être disait non. L’unique raison qui m’a poussé à investir était la lecture de livres qui ont changé ma vie.

Jusque-là, j’étais persuadé qu’il fallait avoir étudié à HEC Montréal pour être capable de s’enrichir grâce aux actifs financiers. Ou, au minimum, être prêt à passer ses soirées et fins de semaine à analyser des centaines d’entreprises, ou à faire des calculs compliqués sur des graphiques mystérieux.

Ces livres m’ont montré que j’avais tort.

Depuis, le marché a connu des hausses, des baisses, des krachs. On a vécu des crises et des récessions. Mais chaque dollar investi au printemps 2012 en vaut près de quatre aujourd’hui.

J’ai eu ma première leçon : en investissement, notre instinct est un mauvais guide.

Voici six livres qui, au fil des ans, ont changé ma façon de voir l’argent. Je ne dis pas qu’ils sont les meilleurs, ou encore que d’autres livres ne sont pas tout aussi pertinents. C’est une liste personnelle. La vôtre est sans doute différente, et c’est tant mieux.

1. A Random Walk Down Wall Street, de Burton Malkiel

C’est la bible des placements. Après avoir lu ce livre, je n’ai plus jamais vu le monde de l’investissement de la même façon. Diplômé de Princeton et de Harvard, Burton Malkiel a fait carrière comme professeur de finance à l’Université de Princeton. C’est dans ce livre publié pour la première fois il y a 50 ans, en 1973, qu’il démontre les limitations de la gestion active du portefeuille et de la sélection de titres, et propose l’idée d’un fonds indiciel, qui répliquerait le marché de façon passive. C’est finalement John Bogle, fondateur de Vanguard, qui a proposé un tel fonds au grand public quatre ans plus tard. Si vous aviez investi 10 000 $ à l’époque du lancement du fonds, vous auriez plus de 21 millions de dollars dans votre compte de placements aujourd’hui. Le livre de M. Malkiel s’est vendu à des millions d’exemplaires et en est à sa 13e édition cette année. Vous devrez sans doute le lire en anglais : le livre a été traduit en français il y a une dizaine d’années, mais cette édition est difficile à trouver. C’est assez dense comme lecture et ce n’est pas un roman de plage, mais pour comprendre l’investissement à la Bourse et les erreurs commises par les investisseurs, y compris les investisseurs professionnels, c’est un incontournable.

2. La psychologie de l’argent, de Morgan Housel

PHOTO FOURNIE PAR MORGAN HOUSEL Morgan Housel

Je suis un admirateur de Morgan Housel : j’ai toujours aimé son sens de la formule et son refus de sombrer dans le catastrophisme qui sont si courants dans l’univers des auteurs financiers – l’entrevue1 que j’ai réalisée avec lui il y a plusieurs années donne une idée du personnage. Paru en 2020, son livre La psychologie de l’argent s’est vendu à des millions d’exemplaires et a été traduit dans plus de 30 langues. Extrêmement agréable à lire et accessible, ce livre aborde plusieurs aspects de notre relation avec l’argent et la richesse, et nous fait voir le sujet à travers des histoires accrocheuses qui servent mieux le propos de l’auteur qu’une série de chiffres et de tableaux.

3. Millionaire Teacher, d’Andrew Hallam

Avec A Random Walk Down Wall Street, ce livre a été pour moi la bougie d’allumage de mon intérêt pour l’épargne et l’investissement. Andrew Hallam est un enseignant au secondaire qui a grandi en Colombie-Britannique et qui est devenu millionnaire autoréalisé, sans dette, à l’âge de 36 ans – preuve qu’un gros salaire n’est pas un prérequis de l’enrichissement. Depuis, Andrew Hallam – que j’ai aussi interviewé2 il y a plusieurs années – a quitté son travail pour donner des conférences sur l’argent, en plus de continuer à écrire des articles sur la finance sur son blogue et dans divers médias, et à voyager à vélo et en autocaravane partout dans le monde avec sa femme, Pele. Andrew Hallam a le tour d’expliquer clairement des concepts qui peuvent être abstraits. Son plus récent livre, Balance : How to Invest and Spend for Happiness, Health, and Wealth, est aussi excellent.

4. Warren Buffett, la biographie officielle : Effet boule de neige, d’Alice Schroeder

Étudier la vie et la philosophie de Warren Buffett est un passage obligé pour la personne qui s’intéresse à la finance et à l’investissement. Ne vous laissez pas berner : les allures de grand-papa de Warren Buffett cachent l’un des esprits les plus affûtés de notre ère, de même qu’un compétiteur féroce qui savait depuis l’école primaire qu’il serait un jour l’homme le plus riche du monde. Ce livre déborde de citations mémorables et applicables dans notre vie de tous les jours.

5. La retraite à 40 ans : comment déjouer le système pour atteindre la liberté financière, de Jean-Sébastien Pilotte

Quoi de mieux qu’un livre sur la liberté financière... écrit par un Québécois devenu libre financièrement avant l’âge de 40 ans ? Jean-Sébastien Pilotte fait sa marque avec son blogue Le jeune retraité, et il était naturel pour lui de chercher à relever le pari de l’édition, ce qu’il a réussi avec brio. Jean-Sébastien Pilotte nous guide à travers toutes les facettes de l’enrichissement, et le fait extrêmement bien et surtout avec de l’humour, ce qui n’est pas simple dans le domaine de la finance, souvent vu comme sec et rigide. C’est le livre de Jean-Sébastien Pilotte qui m’a appris que la personne qui conduit une camionnette Ford F-150 renouvelée tous les cinq ans laisse filer plus de 1,5 million de dollars en richesse durant sa vie active, une somme que beaucoup ne peuvent que rêver d’avoir à la retraite.

6. L’almanach de Naval Ravikant : Un guide pour s’enrichir et être heureux, d’Eric Jorgenson

Nouvellement lancé en français aux Éditons Valor, et téléchargeable gratuitement en format PDF, ce livre retrace les écrits et les discours de l’investisseur indo-américain Naval Ravikant3. Investisseur de la Silicon Valley qui a eu du succès avec des investissements dans des entreprises comme Uber et Twitter, de même qu’avec des cryptomonnaies, Ravikant est depuis quelques années connu pour sa façon concise et claire de s’exprimer sur plusieurs sujets comme le bonheur, l’ambition et la psychologie. La première partie du livre nous enseigne à devenir riches, tandis que la deuxième parle de la liberté, du bonheur, de la sagesse. Un livre qui aura une résonnance particulière pour les adolescents ou jeunes adultes qui se questionnent sur le chemin qu’ils devraient emprunter dans la vie.

