Les portefeuilles ne sont pas cool. Passez au numérique.

Pour un nombre croissant de jeunes, un portefeuille rempli d’argent liquide et de cartes est aussi démodé que la manie des milléniaux de rentrer leur chemise dans leur pantalon, les socquettes et les jeans moulants. L’idéal est de n’avoir qu’un téléphone intelligent sur soi. Iykyk – « Si vous savez, vous savez » (If you know, you know, en anglais), pour ceux qui ne le savent pas.