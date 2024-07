Jessica Rosales, 29 ans, pratique la transparence salariale. Pour bien des gens, parler de son salaire est « tabou, presque un secret », dit-elle. Mais pas pour elle ni pour celles qui la suivent sur TikTok.

Taylor Telford The Washington Post

Femme de ménage dans un hôpital du Michigan, Mme Rosales publie des vidéos sur sa vie, y compris sur ses finances personnelles. À la fin de chaque mois, elle se connecte sur TikTok et retrace ce à quoi chaque dollar de sa paye a servi : carte de crédit, épicerie, prêt hypothécaire, électricité, etc. Elle fait ça à la caméra, sur une jolie feuille de calcul budgétaire de son cru.

Mme Rosales fait partie d’une tendance récente, ces travailleurs – beaucoup de jeunes femmes, en fait – qui brisent le tabou du salaire.

Leurs vidéos « jour de paye » sont accessibles et détaillées et décortiquent leur budget hebdomadaire au dollar près.

Les générations précédentes considèrent l’argent comme un sujet personnel, mais certains jeunes mettent en ligne tout ce qui concerne le travail, du trajet en métro jusqu’à l’appel vidéo leur annonçant leur licenciement. Alors pour les jeunes, parler franchement d’argent semble naturel et nécessaire, explique Kristy Nguyen, 23 ans.

« Il y a une grande ouverture sur les médias sociaux, dans notre génération », explique Kristy Nguyen, qui parle de finances personnelles sur TikTok.

En étant francs et en montrant nos vulnérabilités, on peut faire une différence dans la vie d’autrui. Kristy Nguyen

Cette évolution s’imbrique dans une tendance plus large, puisque des lois sur la transparence salariale dans plusieurs États obligent désormais les entreprises à indiquer les fourchettes de salaires prévues dans leurs offres d’emploi.

De toute façon, de plus en plus d’offres d’emploi comportent des fourchettes de salaires, rapportent les sites d’emploi ZipRecruiter, Indeed et LinkedIn ; bien des entreprises se font claires sur les salaires même si elles n’y sont pas obligées. Selon les militants pour les droits des employés, divulguer les salaires permet aux travailleurs de mieux négocier leur rémunération. (Cela étant, certains employeurs contournent la réglementation en affichant des postes avec des fourchettes de salaires indûment larges.)

Selon Andrea Johnson, de la National Women’s Law Center, tous ces facteurs se conjuguent en une « révolution de la transparence salariale » et on approche d’un point de bascule. « La génération Z dit : “On ne va même pas postuler si le salaire n’est pas dans l’offre d’emploi.” On s’en va vers ça et les employeurs s’en rendent compte. »

Des règles du jeu plus équitables

Mme Nguyen travaille dans un supermarché à bas prix et est aussi agente de sécurité. Selon elle, les jeunes cherchent des conseils financiers sur TikTok, entre autres, par manque de littératie financière. Ses vidéos ont des titres comme J’ai 23 ans, je vaux 150 000 $, voici exactement ce que j’ai et J’ai budgété 11 282 $ pour le mois d’avril grâce à mes trois emplois.

Elle reçoit une tonne de commentaires la remerciant de son honnêteté – et lui posant toutes sortes de questions.

Obtenir la transparence salariale est moins facile que l’offrir, a découvert Mme Nguyen. Quand elle a demandé à sa supérieure combien elle gagnait – pour savoir ce qu’elle pouvait espérer en gravissant les échelons – le refus a été net et sec : « Ça n’a aucune importance ce que je gagne ! » : Mme Nguyen a été un peu secouée, mais pas totalement surprise.

Selon Ellen Ernst Kossek, professeure de gestion à l’Université Purdue, la pudeur au sujet du salaire est l’héritage d’anciennes méthodes de gestion qui avantageaient les employeurs au détriment des salariés. C’est un facteur, parmi d’autres, qui a mené à l’inégalité salariale envers les employées, surtout les mères, note Mme Kossek au passage.

On trouve des Québécoises qui font la même chose.

Mme Kossek souligne que les jeunes d’aujourd’hui ont reçu une moins bonne éducation financière que les générations précédentes ; ils sont assez mal préparés à bien gérer leur argent.

« Bien des parents n’ont pas le temps d’éduquer leurs enfants à ce sujet », a déclaré Mme Kossek, qui est membre de l’Academy of Management. « D’après moi, cette génération autodidacte est en train de combler cette lacune. »

Parler d’argent, c’est payant

En sortant de l’université, Ana Thompson a été engagée comme coordinatrice de recherche clinique dans une clinique de gastro-entérologie. Elle n’a pas négocié son salaire. « Je le regrette encore aujourd’hui », dit-elle. En discutant avec un collègue, elle a appris qu’elle était payée 10 000 $ de moins qu’une autre personne occupant le même poste. Sa frustration a fait d’elle une adepte de la transparence salariale.

Mme Thompson, 25 ans, qui travaille aujourd’hui en marketing chez General Mills, canalise cette passion sur TikTok, où elle parle budget, épargne et investissement. Elle constate qu’elle n’est pas la seule à être intimidée à l’idée de négocier un salaire plus élevé ou de faire des plans financiers à long terme. Elle s’emploie à traiter de ces sujets franchement à partir de sa propre expérience.

À 25 ans, j’ai un actif net à six chiffres : j’y suis parvenue en investissant tôt et en vivant en dessous de mes moyens. Ana Thompson, qui parle budget, épargne et investissement sur TikTok

Presque tout le contenu TikTok sur la transparence salariale vient de gens qui gagnent entre 70 000 $ et 130 000 $, estime Mme Thompson. Elle souhaiterait entendre le point de vue de salariés ayant des revenus plus variés : « Plus on parle d’argent – pas juste au travail : en famille et avec les amis aussi – plus le sujet devient naturel et facile », a déclaré Mme Thompson.

Repartir à zéro

Au terme d’un mariage malheureux, Tiffany Morrison, s’est retrouvée à élever seule ses deux enfants et avec très peu de compétence pour gérer son argent : « J’en ai vraiment arraché », dit-elle. Mais elle est tombée sur thebudgetmom, un TikTok de conseils financiers tenu par une mère au travail, comme elle, qui rebâtissait sa vie après avoir croulé sous les dettes. Mme Morrison a vu dans cette démarche une façon de s’en sortir.

Mme Morrison, 37 ans, documente en ligne son parcours financier. Objectif no 1 : épargner 5000 $. On la voit scruter les prix chez Walmart, décomposer au dollar près ce qu’elle fait avec chaque paye (elle est technicienne en immobilier) et établir son budget mensuel.

À ses débuts sur TikTok, Mme Morrison n’a pas vu beaucoup d’autres personnes dans sa tranche de revenus parlant ouvertement d’argent. Ce qu’elle voyait la motivait, mais il lui manquait le contact et le partage avec des gens dans sa situation.

Depuis, elle en a trouvé grâce à ses vidéos. Elle s’est liée avec des femmes qui l’ont contactée et remerciée de sa franchise sur sa réalité de mère seule au budget serré. Elles peuvent parler d’argent librement, se comprendre et s’entraider, dit-elle.

« Avant, je ne connaissais personne pour qui ce sujet n’était pas tabou », dit Mme Morrison. « Mais maintenant, j’ai l’impression que nous vivons une époque différente. »

