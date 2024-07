Acheter une propriété, c’est une forme d’épargne forcée. Ceux qui ont la chance d’y arriver vont souvent pratiquement tout faire pour la garder. Mais avant de pouvoir en profiter, il faut commencer par la payer.

La situation

« Ma maison, c’est mon fonds de pension. » Josianne*, 40 ans, a souvent entendu cette phrase de sa mère qui n’arrivait pas à épargner pour sa retraite, mais qui prévoyait vendre sa maison lorsqu’elle aurait besoin de liquidités pour ses vieux jours. De son côté, Josianne contribue au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics du Québec (RREGOP) depuis 18 ans et a 32 000 $ investis dans un fonds de travailleurs. Elle a acheté une maison en banlieue en 2022, à fort prix, avec son conjoint des six dernières années, Vincent*. Ils aiment beaucoup leur maison aussi habitée par trois adolescentes qui quitteront le nid familial dans une dizaine d’années.

Vincent cotise 75 $ par paye depuis trois ans dans un régime volontaire d’épargne-retraite (RVER) auquel son employeur ne contribue pas. Il investit la même somme dans un fonds de travailleurs depuis trois ans.

Josianne a l’impression qu’ils manqueront d’épargne pour leur retraite et réfléchit à une solution. Elle pense à vendre leur maison vers la fin de leur vie active pour en acheter une moins chère à l’extérieur des centres urbains.

« Nous pourrions prendre la différence des deux maisons et l’investir pendant environ 10 ans avant de commencer à décaisser des sommes pour notre retraite. »

Elle se demande si cela en vaut la peine, d’autant plus que son conjoint héritera d’un chalet d’ici quelques années.

Les conseils

C’est vrai que dès qu’il arrive un pépin, l’épargne pour la retraite est souvent la première chose que les gens réduisent ou éliminent, remarque Hadi Ajab, planificateur financier indépendant et représentant en épargne collective rattaché à Services en placements PEAK.

« Cependant pour garder leur maison, les gens vont avoir tendance à réduire énormément d’autres dépenses, comme les restaurants et les voyages, dit-il. C’est certain que la propriété répond au besoin de base de se loger et avec la crise du logement, cela représente aussi la sécurité. De plus, une maison, c’est le plus gros actif de la majorité des gens. »

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Hadi Ajab, planificateur financier indépendant et représentant en épargne collective rattaché à Services en placements PEAK

Or, pour qu’une maison offre de nombreuses possibilités à la retraite, elle doit être payée complètement ou en grande partie.

« L’une de leurs priorités est donc de rembourser rapidement leur prêt hypothécaire en réduisant le plus possible leurs autres dépenses », affirme Hadi Ajab.

Quatre options pour profiter de la valeur de la maison

Le planificateur financier voit quatre façons pour Josianne et Vincent de profiter de la valeur de leur maison à la retraite.

« Oui, ils pourraient la vendre et en acheter une moins dispendieuse lorsque les enfants seront partis de la maison, puis investir la différence », indique-t-il.

Cependant, il est difficile d’évaluer maintenant à quel point cette décision serait avantageuse financièrement. Il faudra voir combien ils auront remboursé de leur prêt hypothécaire, dans quelle mesure leur propriété actuelle aura pris de la valeur et combien coûtera leur nouvelle propriété.

« Puis, ils devraient faire cette transaction idéalement lorsque le terme de leur prêt hypothécaire arrivera à échéance parce que sinon, ils risquent de devoir payer des pénalités, explique Hadi Ajab. Aussi, ils doivent penser aux frais de notaire, aux droits de mutation, au coût du déménagement et de l’installation dans la nouvelle maison. »

Il y a aussi l’option de vendre la maison plus tard, par exemple lorsque le couple ira dans une résidence pour aînés.

« Le couple recevrait alors le montant de la vente de sa maison et investirait la somme obtenue, mais devrait ensuite absorber de grosses dépenses mensuelles pour se loger, affirme Hadi Ajab. Il devrait donc investir le montant reçu en tenant compte de la fiscalité pour bien faire fructifier ses avoirs tout en prévoyant un plan de décaissement pour les liquidités nécessaires afin de répondre à ses besoins. »

Le couple pourrait aussi décider de rester propriétaire de sa maison et de prendre une marge de crédit garantie par la propriété, qui est souvent d’un maximum de 65 % de sa valeur.

« L’avantage, c’est qu’ils payeront seulement des intérêts sur le montant utilisé de la marge et ils ne sont pas obligés de rembourser le capital avant la vente de leur maison, explique le planificateur financier. C’est un produit très flexible qui peut être une bonne option par exemple si le couple a besoin de liquidités et n’est pas encore prêt à vendre. Mais il faut rester discipliné avec ce produit et éviter de l’utiliser pour n’importe quoi. »

La dernière option serait une hypothèque inversée.

« Ces prêts ont souvent un taux d’intérêt plus élevé que ceux d’un prêt hypothécaire, mais il n’y a aucun remboursement à faire de son vivant ou jusqu’à la vente de la maison », explique-t-il.

Choisir un mode de vie

Maintenant, si Josianne et Vincent ont plusieurs options devant eux pour profiter de la valeur de leur maison, l’important est qu’ils se questionnent sur la façon dont ils veulent vivre dans les prochaines années.

« Josianne dit qu’ils aiment leur maison, mais qu’ils voudraient déménager loin des centres urbains, soulève Hadi Ajab. Ce n’est pas du tout le même style de vie. Cette décision ne doit pas être prise seulement en pensant à l’aspect financier. »

Il faut aussi penser au chalet qu’ils recevront en héritage dans quelques années. « Le couple doit se demander s’il voudrait y vivre toute l’année, indique le planificateur financier. Si oui, les conjoints pourraient alors vendre leur maison, investir cette somme pour leur retraite et vivre dans le chalet sans hypothèque. »

Ils pourraient aussi vendre ce chalet. Autre option : garder les deux propriétés. « Mais ils devraient alors penser que le gain en capital serait en partie imposable au moment de la vente de la résidence secondaire », précise-t-il.

Les limites du RREGOP

Comme planificateur financier qui regarde le portrait global des personnes, Hadi Ajab souhaite aussi aborder d’autres éléments par rapport à la situation de Josianne et de Vincent. D’abord, il y a le RREGOP.

« C’est un excellent fonds de pension à prestations déterminées, mais Josianne doit considérer l’indexation qui est largement inférieure à l’inflation, affirme-t-il. Si elle veut garder le même train de vie au fil des ans, elle devra avoir des économies pour combler l’écart. »

Il souligne aussi l’importance de considérer la coordination avec le Régime de rentes du Québec (RRQ) à 65 ans.

« La rente du RREGOP baisse à 65 ans parce qu’elle est coordonnée avec celle du RRQ, explique Hadi Ajab. Pour faire ses calculs, le RREGOP considère la valeur du RRQ à 65 ans, peu importe le moment où la personne décide de demander sa rente. »

Profiter des REEE

Le planificateur financier tient aussi à mentionner l’importance pour le couple de bénéficier du régime enregistré d’épargne-études (REEE) pour les trois adolescentes.

« Par enfant, les parents peuvent aller chercher un maximum de 7200 $ en subvention canadienne pour l’épargne-études, 3600 $ avec l’incitatif québécois et pour les familles admissibles, jusqu’à 2000 $ en bon d’études canadien en respectant les limites de contributions annuelles, indique Hadi Ajab. Mais, ce qu’ils doivent savoir, c’est que la limite pour recevoir ces subventions, c’est au courant de l’année où l’enfant a 17 ans. Le temps presse donc pour eux. »

Le planificateur financier souligne aussi que le REEE pourrait aider le couple au moment de la retraite. « Lorsque les adolescentes seront rendues aux études postsecondaires, le couple pourra leur verser les subventions et le rendement, puis prendre le montant de ses contributions et le déposer dans ses REER. Je leur conseille de faire du REEE une priorité, même si cela fait en sorte qu’ils mettent le frein sur les autres types d’épargne pour un moment. »

*Bien que le cas mis en lumière dans cette rubrique soit réel, les prénoms utilisés sont fictifs.