Quelques nouvelles qui touchent votre portefeuille

Quiz Question Quel type de commerces de détail a vu le prix de ses produits augmenter le plus depuis 2021 ? Réponse Selon Statistique Canada, il s’agit des stations-service. Le prix des produits, essentiellement l’essence, a augmenté de 30,3 % entre mars 2021 et mars 2024. L’alimentation arrive au quatrième rang, avec des hausses de 25,2 %. Des 11 catégories, seule celle des « magasins d’électronique et ménagers » a vu ses prix baisser, de 6,6 %.

Plus chère, la carte Costco

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE À compter du 1er septembre prochain, la carte de membre Costco coûtera de 5 à 10 $ de plus, selon le type d’abonnement.

À compter du 1er septembre prochain, devenir membre Costco coûtera un peu plus cher, a annoncé mercredi le géant américain du commerce de détail lors de la présentation de ses résultats financiers. La carte de membre « privilège » passera de 60 à 65 $ et devenir membre « exécutif » coûtera dorénavant 130 $ plutôt que 120 $. La hausse sera appliquée tant aux États-Unis qu’au Canada (le prix de l’abonnement est le même dans les deux devises) et touchera quelque 52 millions de clients, dont la moitié sont membres exécutifs. Costco compte 609 établissements aux États-Unis et 108 au Canada.

Consultez le communiqué de Costco (en anglais)

Solde minimum à 4,5 %

PHOTO ELISE AMENDOLA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le versement minimal mensuel à faire sur une carte de crédit passera le 1er août prochain de 4 % à 4,5 % du solde.

Le versement minimal mensuel à faire sur une carte de crédit passera le 1er août prochain de 4 % à 4,5 % du solde, a rappelé cette semaine l’Office de la protection du consommateur (OPC). Ainsi, un détenteur de carte de crédit dont le solde est à 1000 $ à la fin du mois devra payer un minimum de 45 $ plutôt que 40 $. Depuis 2019, l’OPC s’est donné comme mission de hausser le solde minimal à payer : il était alors établi à 2 %, ce qui permettait théoriquement à un consommateur de laisser traîner sa dette pendant 25 ans. Le minimum avait alors été fixé à 4 %. Après la hausse d’août prochain, une autre hausse en août 2025 fixera ce taux à 5 %.

Consultez le communiqué de l’Office de la protection du consommateur (OPC)

Jusqu’à 2500 $ de Nissan

PHOTO TORU HANAI, ARCHIVES REUTERS Faisant face à deux actions collectives, Nissan a accepté de constituer un fonds de 1,82 million pour « des dommages, des pertes, des coûts ou des frais non remboursés en raison de l’intrusion informatique » qui serait survenue en 2017.

Une fuite de données survenue en 2017 pourrait valoir aux propriétaires et locataires d’une Nissan jusqu’à 2500 $ en indemnisation. Il s’agit de l’aboutissement de deux actions collectives, en Ontario et au Québec, qui ont fait l’objet d’une entente avec Nissan, approuvée par la Cour supérieure du Québec le 17 juin dernier. Le constructeur automobile japonais, sans reconnaître de faute, a accepté de constituer un fonds de 1,82 million pour « des dommages, des pertes, des coûts ou des frais non remboursés en raison de l’intrusion informatique ». Un remboursement pouvant aller jusqu’à 2500 $ est offert sur présentation de factures, ou de 35 $ sans documents.

Soumettez une réclamation en ligne

Soins dentaires élargis

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Après les personnes âgées de 65 ans et plus, le Régime canadien de soins dentaires (RCSD) couvre depuis le 27 juin dernier les enfants de moins de 18 ans et les détenteurs d’un certificat pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées valide.

Le Régime canadien de soins dentaires (RCSD) a été considérablement élargi depuis deux semaines. Après les personnes âgées de 65 ans et plus, il couvre depuis le 27 juin dernier les enfants de moins de 18 ans et les détenteurs d’un certificat pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées valide. Les deux principales conditions : avoir un revenu familial annuel de moins de 90 000 $ et ne pas disposer d’une assurance privée. Ottawa estime que 938 000 enfants et 183 000 adultes pourront ainsi s’ajouter aux quelque 2 millions de personnes âgées déjà approuvées. De plus, depuis le 8 juillet, les fournisseurs de soins dentaires n’ont plus à être inscrits et peuvent offrir leurs services « au cas par cas ».

Visitez le site web du Régime canadien de soins dentaires (RCSD)