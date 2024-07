Dans L’argent et le bonheur, notre journaliste Nicolas Bérubé offre chaque dimanche ses réflexions sur l’enrichissement. Ses textes sont envoyés en infolettre le lendemain.

Le Titanic était réputé insubmersible. Au premier iceberg, on sait tous ce qui s’est passé.

Le Titanic s’est abîmé dans l’Atlantique Nord il y a 112 ans cette année. Cet exemple me vient en tête, car plusieurs investisseurs semblent s’être découvert une carapace d’invincibilité depuis quelque temps (et aussi parce qu’on vient de voir le film en famille, avec mon fils de 10 ans qui s’est caché les yeux quand Kate Winslet a laissé tomber son peignoir kimono).

Disons qu’un jeune investisseur a commencé à faire des placements au début de 2023, il y a un an et demi, et qu’il a investi 10 000 $. Comme il a des décennies devant lui, il a choisi un portefeuille de fonds négociés en Bourse (FNB) indiciels composé à 80 % d’actions canadiennes, américaines et internationales, et à 20 % d’obligations, comme les fonds XGRO de BlackRock, VGRO de Vanguard ou ZGRO de BMO.

S’il consulte ses placements, il va réaliser qu’ils sont en hausse de 24 %, en incluant le réinvestissement des dividendes. Ses placements valent désormais 12 400 $.

Un investisseur qui aurait décidé de ne pas acheter d’obligations et de tout miser sur un portefeuille indiciel diversifié d’actions canadiennes, américaines et internationales (les fonds XEQT, VEQT ou ZEQT) aurait vu son compte grimper de 29 %. Donc le portefeuille serait à 13 000 $.

Et un investisseur qui n’aurait investi que dans le S&P 500, soit le principal indice de la Bourse américaine, aurait connu une hausse de 45 %. Son portefeuille serait à 14 500 $.

Faut-il en conclure que ceux qui ont pris plus de risques en étant tout en actions ont eu raison ? Et que ceux qui ont choisi d’être uniquement dans les actions américaines ont eu doublement raison ?

C’est ici qu’on peut glisser et succomber au biais de récence.

Le biais de récence, c’est tout simplement l’erreur de croire que ce qui vient de se produire va continuer à se produire. Bref, de supposer que l’avenir sera un copier-coller du passé récent.

Comme humains, le biais de récence nous a permis de survivre. Si on voyait un tigre apparaître près d’un point d’eau chaque jour à l’aube, on pouvait en déduire qu’il serait là aussi le lendemain matin. Donc que c’est une bonne idée pour la transmission de nos gènes d’éviter d’avoir soif à ce moment-là.

En investissement, toutefois, ce biais est à l’origine d’un nombre impressionnant d’erreurs.

Par exemple, un lecteur m’a écrit récemment en me disant que son portefeuille était composé d’actions de Tesla, Good Food et Lion Électrique, et qu’il avait beaucoup chuté depuis quelque temps, malgré une hausse généralisée des marchés.

Cet investisseur souffre d’un cas aigu de biais de récence. Il a acheté des actions excitantes qui accaparaient l’attention, car elles avaient beaucoup monté. Mais les hausses n’ont pas duré.

Un investisseur « passif » qui achète un fonds indiciel peut aussi être victime d’un biais de récence.

Aujourd’hui, plusieurs lecteurs sont persuadés qu’investir à 100 % dans un fonds qui suit le S&P 500 est la meilleure chose à faire.

Pourquoi ? Ils vont sur Google, regardent l’historique du S&P 500 depuis 10 ans, et en concluent que c’est le meilleur investissement possible. C’est oublier que les États-Unis ont déjà connu des périodes épiques de sous-performance par rapport aux autres marchés des pays développés.

En l’an 2000, l’indice S&P 500 a chuté de 9 %. L’année suivante, en 2001, il a chuté de près de 12 %. L’année suivante, en 2002, il s’est effondré de 22 %.

Pour la décennie de 2000 à 2010, la Bourse américaine a eu un rendement total de -9 %.

Un placement de 10 000 $ dans les actions américaines le 1er janvier 2000 ne valait plus que 9100 $ au bout de 10 longues années.

Pendant ce temps, les actions canadiennes ont eu une croissance de 141 %. La même somme placée dans les actions canadiennes en valait plus de 24 000 $ au bout de 10 ans.

Auriez-vous acheté des actions américaines en 2002 ? Ou alors en 2010, après une décennie de désastre ?

Pour bien des gens, la réponse était non.

La Bourse américaine domine aujourd’hui. Mais chaque période a son vainqueur.

Dans les années 1970, c’est le marché boursier du Japon qui a dominé. Dans les années 1980 et 1990, c’était celui de la Suède. De 2000 à 2010, le Canada a eu les meilleurs rendements au monde. Et puis, de 2010 à 2020, les États-Unis étaient au sommet, une position qu’ils occupent encore aujourd’hui.

Peut-être que les marchés américains connaîtront une autre décennie incroyable. Peut-être que non. Personne ne le sait.

C’est pour cette raison qu’il est préférable d’être diversifié au Canada, aux États-Unis et à l’international.

Au-delà du S&P 500, plusieurs lecteurs ont aussi envie d’être 100 % en actions dans leur portefeuille. Ils notent qu’à long terme, les actions ont battu les obligations.

C’est vrai. Mais ce n’est pas parce que les actions performent bien que les investisseurs qui détiennent ces actions performent bien eux aussi.

Selon la firme Morningstar, plus les gens ont un grand pourcentage de fonds d’actions dans leur portefeuille, plus ils sous-performent par rapport aux fonds qu’ils possèdent1.

Vous avez bien lu : les gens n’obtiennent pas les rendements de leurs fonds.

Ça se produit parce qu’ils cessent d’investir lorsque les marchés chutent. Ou parce qu’ils vendent en prévision d’une chute, et rachètent en catastrophe quand la chute ne se produit pas, etc.

Sur le papier, avoir des obligations en portefeuille réduit nos rendements espérés à long terme. Dans la réalité, posséder des obligations peut nous aider à traverser les périodes difficiles de la Bourse sans toucher à nos placements. Et donc d’améliorer nos rendements.

C’est pour cette raison que les meilleurs investisseurs sont diversifiés autant en actions canadiennes, américaines et internationales, en plus de posséder des obligations.

Assurez-vous que la personne qui s’occupe de vos placements voie les choses de cette façon. Si vous gérez vous-même vos placements, les FNB tout-en-un comme ceux offerts par BMO, Blackrock et Vanguard proposent une diversification internationale en un seul fonds.

Être invincible comme investisseur ne veut pas dire que toutes les catégories de notre portefeuille sont constamment en hausse. Être invincible veut dire qu’on est prêt à faire face à tout ce que le marché peut nous envoyer – le bon comme le mauvais.

Et ne pas finir comme le Titanic.

1. Lisez l'article de la firme Morningstar (en anglais)