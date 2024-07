Malgré une situation financière d’apparence favorable pour un projet de congé sabbatique, Igor* cherche des conseils en matière de préparation financière et budgétaire.

La situation

Igor*, 37 ans, envisage un congé sabbatique d’un an de son travail en cybersécurité dans le secteur financier. Il prévoit cette longue pause de mi-carrière dans trois ans, pour l’année de son 40e anniversaire.

Durant ce congé sabbatique, Igor prévoit réaliser des projets de voyages et de séjours prolongés à l’étranger. Il estime son budget de voyages aux environs de 35 000 $ durant cette année de pause, qu’il prévoit financer en majeure partie par des retraits de ses comptes d’épargne enregistrés (CELI, REER).

Ces comptes totalisent près de 130 000 $ en actifs financiers ces temps-ci ; une somme qu’Igor prévoit pouvoir rehausser aux environs de 200 000 $ d’ici trois ans et le début de son congé sabbatique, grâce à ses fortes habitudes d’épargne, à un train de vie raisonnable et à son bon revenu d’emploi (97 000 $ par an).

Malgré une situation financière d’apparence favorable pour son projet de congé sabbatique, Igor cherche conseil en matière de préparation financière et budgétaire durant les trois prochaines années avant le début de ce congé.

« Quelles sont les cotisations d’épargne à prioriser entre mes comptes CELI et REER au cours de ces quelques années avant mon congé sabbatique ? demande Igor lors d’une conversation avec La Presse.

« Aussi, desquels de ces comptes d’épargne enregistrés devrais-je prévoir des retraits de fonds en guise de principales sources de revenus durant mon année de congé sabbatique ? Quelles sont les règles financières et fiscales à surveiller pour l’un ou l’autre de ces comptes d’épargne enregistrés ? »

La situation et les questions d’Igor ont été soumises pour analyse-conseil à Antoine Chaume Legault, qui est planificateur financier et conseiller en gestion de patrimoine à la firme montréalaise Gestion de capital Assante (Équipe Major).

Les chiffres Igor*, 37 ans, célibataire et sans personne à charge Actifs financiers : en REER : 105 000 $

en CELI : 23 000 $

en CELIAPP : 17 000 $

en régime de retraite d’employeur : 10 700 $ Aucun actif non financier, aucune dette Revenu d’emploi : 97 000 $ Débours annualisés : env. 75 000 $ (25 000 $ liés au logement, 25 000 $ liés au style de vie, env. 25 000 $ dans les comptes d’épargne enregistrés)

Les conseils

D’entrée de jeu, le planificateur financier Antoine Chaume Legault complimente Igor pour la gestion de ses finances personnelles, en particulier avec ses fortes habitudes d’épargne.

« Igor est déjà en bonne position financière, ce qui augure bien pour la préparation de son projet de congé sabbatique d’un an, constate M. Chaume Legault. Il est aussi en situation favorable pour comprendre et gérer le coût à long terme d’une année d’interruption de revenu et de cotisations à ses comptes d’épargne enregistrés. »

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE Antoine Chaume Legault, planificateur financier et conseiller en gestion de patrimoine à la firme montréalaise Gestion de capital Assante (Équipe Major)

Quel coût ? Pour l’essentiel, explique M. Chaume Legault, il s’agit d’estimer la valeur des actifs financiers qui sera « manquante » dans toute l’épargne-retraite qu’Igor aurait accumulée jusqu’à sa retraite à 65 ans, sans cette interruption d’un an de ses cotisations d’épargne-retraite, et la perte de 25 ans de rendement cumulatif sur ces actifs.

Pour calculer cette estimation, le planificateur financier s’appuie sur quelques hypothèses basées sur le budget de train de vie prévu par Igor durant son congé sabbatique. Entre autres, Igor retirera environ 35 000 $ de son CELI et 20 000 $ de son REER en guise de revenus durant cette année de congé. Aussi, il interrompra ses cotisations de 25 000 $ par an à ses comptes REER et CELI.

« En tout, c’est un montant d’environ 80 000 $ qui est considéré comme un manque à gagner en épargne-retraite durant ce congé sabbatique. Or, en présumant d’un rendement moyen de 7 % par an sur cet actif de 80 000 $, durant les 25 années entre son congé sabbatique à 40 ans et sa retraite à 65 ans, j’estime aux environs de 434 000 $ la valeur “manquante” dans l’épargne-retraite d’Igor lorsqu’il sera au seuil de la retraite à 65 ans, indique Antoine Chaume Legault. Même éloigné dans le temps, c’est un montant de “coût d’opportunité” à long terme qu’Igor ne devrait pas ignorer durant ses préparatifs de congé sabbatique. »

Préparatifs financiers

Cela dit, selon son échéancier cible, Igor a encore trois ans pour optimiser la planification budgétaire et financière de son congé sabbatique d’un an. À cet effet, Antoine Chaume Legault lui a préparé une liste de priorités financières à réaliser au cours des trois prochaines années avant son congé sabbatique à 40 ans.

D’abord, il lui conseille de maximiser ses cotisations annuelles dans ses comptes d’épargne enregistrés, à commencer par le CELI, considérant qu’il pourra servir de principale source de revenu non imposable durant le congé sabbatique. En comparaison, son compte REER passe en seconde priorité étant donné que les retraits faits durant le congé sabbatique seront alors un revenu imposable.

« C’est pourquoi Igor devrait budgéter un retrait maximum d’environ 20 000 $ de son REER, afin de minimiser son revenu imposable durant son congé sabbatique, indique M. Chaume Legault. Par contre, avec son CELI, s’il peut maximiser ses cotisations disponibles durant les quatre années fiscales [2024 à 2027 inclusivement] jusqu’à son congé sabbatique, avec un rendement moyen de 5 % par an, Igor pourrait accumuler jusqu’à 95 000 $ dans son CELI, d’où il pourra effectuer des retraits en guise de revenu non imposable durant son congé sabbatique. »

Entre-temps, afin d’optimiser la gestion des actifs financiers en REER et en CELI en prévision de ce long congé, Antoine Chaume Legault suggère à Igor d’en réduire le profil de risque en les orientant davantage vers des placements à revenu plus stable que les placements en valeurs boursières. « Plus il augmentera ses revenus courants de placements, moins il aura à puiser dans le capital de ses comptes d’épargne enregistrés durant son congé sabbatique, réduisant d’autant son coût financier à long terme », résume M. Chaume Legault.

Préparatifs personnels

Par ailleurs, la préparation financière et budgétaire d’un congé sabbatique d’un an comporte quelques autres précautions en matière d’affaires personnelles, indique Antoine Chaume Legault.

D’abord, en ce qui a trait à l’assurance médicale lors des longs séjours hors Québec prévus durant son congé sabbatique, il conseille à Igor de se prévaloir de l’exemption de perte de couverture d’assurance maladie publique de la RAMQ lors des séjours de plus de six mois hors de la province.

« Il s’agit de l’exemption septennale [une fois tous les sept ans] disponible à la RAMQ, qui permet de maintenir la couverture d’assurance maladie publique durant toute l’année en dépit de séjours de plus de six mois hors du Québec, explique M. Chaume-Legault. En parallèle, Igor devrait vérifier sa couverture personnelle d’assurance voyage et médicale, soit auprès de l’assurance collective chez son employeur, soit par un contrat personnel auprès d’un assureur vie. »

Par ailleurs, en planification budgétaire de son congé sabbatique, Antoine Chaume Legault conseille à Igor de prévoir la sous-location de son logement actuel durant cette année de longs séjours à l’étranger.

« Avec l’accord de son locateur propriétaire, évidemment, Igor pourrait générer un revenu de sous-location afin de compenser ses dépenses résidentielles au Québec – près de 25 000 $ par an – pendant cette année de longs séjours à l’étranger. Avec ce revenu de sous-location, le déficit budgétaire d’Igor durant son congé sabbatique serait moins lourd sur sa situation financière. »

De même, M. Chaume Legault suggère à Igor d’envisager la possibilité d’accepter des contrats en télétravail durant ses longs séjours à l’étranger. « Si ça lui convient, d’autant qu’il travaille déjà en informatique et en cybersécurité, de tels contrats pourraient lui servir de revenus d’appoint durant cette année de congé sabbatique, réduisant d’autant son impact sur sa situation financière à long terme. »

Enfin, en guise de préparatif fiscal de ce congé sabbatique, Antoine Chaume Legault souligne que « s’il prévoit séjourner à l’extérieur du Canada plus de six mois durant son congé d’un an, Igor devra s’enquérir auprès des autorités fiscales des conditions de maintien de sa “résidence fiscale” au Canada ».

La résidence fiscale ? « C’est-à-dire qu’il devra continuer d’effectuer ses déclarations d’impôt au Canada et au Québec sur l’ensemble de ses revenus imposables au Canada et à l’étranger durant son année de congé sabbatique, résume M. Chaume Legault. Igor pourra ainsi conserver ses droits de cotisation annuels dans les CELI, CELIAPP et REER. Mais aussi, il s’évitera la perception erronée qu’un long séjour à l’étranger permettrait de “s’exempter” de l’impôt au Canada. La fiscalité ne fonctionne pas comme ça, et ça pourrait être compliqué à gérer au retour de ce long séjour à l’étranger. »

* Bien que le cas mis en lumière dans cette rubrique soit réel, le prénom utilisé est fictif.