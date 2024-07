Dans L’argent et le bonheur, notre journaliste Nicolas Bérubé offre chaque dimanche ses réflexions sur l’enrichissement. Ses textes sont envoyés en infolettre le lendemain.

Cherchez-vous un livre à lire cet été ? Voici quelques-uns des livres sur l’argent qui m’ont plu récemment. La majorité est en anglais – les livres sur la finance sont nombreux à être publiés dans cette langue, et malheureusement seulement une minorité finit par être traduite en français.

The Richest Man Who Ever Lived, par Greg Steinmetz

Jacob Fugger, le petit-fils de paysan allemand qui a vécu au début du XVIe siècle, est considéré comme l’homme le plus riche ayant jamais vécu : à son décès, sa fortune personnelle représentait 2 % du PIB de l’Europe – ce qui équivaut à 460 milliards de dollars canadiens aujourd’hui. Comment s’est-il enrichi ? Jacob Fugger était le banquier des empereurs à une époque où le Vatican interdisait de prêter de l’argent en général, et d’exiger des intérêts en particulier. Pour bien faire passer le message, les religieux allaient jusqu’à déterrer les tombes des personnes accusées d’avoir été des usuriers et pointaient les vers et les asticots sur les corps : c’était la preuve qu’ils étaient les complices de Satan ! Fugger a financé la dynastie des Habsbourg et a probablement rendu possible le voyage autour du monde de Magellan. Un livre historique de non-fiction qui a le mérite de se lire comme un roman.

Se libérer par la déconsommation : 101 manières d’atteindre la santé financière, par Jean-Sébastien Marsan

« Les pauvres rêvent de se sortir de la précarité. La classe moyenne rêve à une richesse qui lui glisse constamment entre les doigts à cause de ses dépenses excessives. Seuls les riches ont les moyens de réaliser leurs rêves. » C’est avec ces phrases coups de poing que l’auteur et journaliste Jean-Sébastien Marsan lance la charge dans son plus récent livre, Se libérer par la déconsommation. Très concret dans son approche, l’auteur donne des pistes pour améliorer ses finances, y compris noter chaque dépense, apprendre à se soustraire au joug du marketing de l’industrie automobile, revoir sa relation avec l’endettement et cesser d’être une victime de l’obsolescence programmée. Une approche à mettre en place alors que l’économie va bien – afin d’être libre et confiant lorsque les inévitables années de passage à vide seront de retour.

The Fish That Ate the Whale : The Life and Times of America’s Banana King, par Rich Cohen

Si vous avez des bananes dans votre cuisine actuellement, c’est en grande partie grâce à Samuel Zemurray. Cet immigrant russe pauvre débarqué à La Nouvelle-Orléans en 1905 est devenu l’homme le plus riche aux États-Unis en développant l’importation et la popularisation de la banane, un produit alors méconnu à la fin du XIXe siècle. Zemurray a lancé sa propre entreprise de culture et d’exportation au Honduras, avant de diriger le conglomérat de la United Fruit Company. Il a défendu ses intérêts au Honduras, allant jusqu’à renverser le gouvernement élu soutenu par les États-Unis pour y installer le dictateur Manuel Bonilla, qui vivait jusque-là en exil à La Nouvelle-Orléans. Un livre extrêmement bien écrit par le journaliste et auteur Rich Cohen, et dont les droits cinématographiques viennent d’être acquis par un studio d’Hollywood.

The Fund : Ray Dalio, Bridgewater Associates, and the Unraveling of a Wall Street Legend, par Rob Copeland

Le monde des fonds spéculatifs (hedge funds) est mystérieux. Menés par des personnages plus grands que nature, ces fonds s’adressent aux personnes fortunées et promettent de faire fructifier leur argent à un rythme époustouflant tout en minimisant les pertes dans les années de chutes. Bridgewater, la firme de fonds spéculatifs la plus importante du monde mise sur pied par l’investisseur Ray Dalio, est passée à la légende pour son style de gestion où chaque employé est noté en temps réel par ses collègues… et où personne ne peut avoir une note de crédibilité plus élevée de Ray Dalio lui-même. Or, après des débuts explosifs dans les années 1990, le principal fonds de la firme, le fonds Pure Alpha, a enregistré un rendement annuel moyen composé de 1,5 % de 2012 à 2023, contre 12,7 % par année pour le S&P500. Cela n’a pas empêché des dirigeants de Bridgewater d’engranger des milliards en salaire. Un plongeon dans les rouages de Bridgewater, avec ses alliances, ces dénonciations et ses conflits internes entre dirigeants qui vivent dans la peur des critiques publiques du grand patron, qui fera probablement passer votre milieu de travail pour un monastère bouddhiste.

Toujours pareil : un livre pour comprendre ce qui ne change jamais, par Morgan Housel

Les livres sur la finance et l’argent tentent souvent de se démarquer en parlant de ce qui est nouveau et brûlant d’actualité. L’auteur Morgan Housel a fait l’inverse : il s’est intéressé à ce qui ne change jamais. Le pouvoir des mesures incitatives, les effets de diminuer ses attentes, le mouvement du balancier qui va d’une période « calme » à une période « folle » : tout ça était vrai bien avant notre passage sur cette planète, et cela le demeurera bien après nous. Un livre qui « vieillira » bien, puisqu’il a été conçu pour ne pas vieillir du tout.

Not the End of the World : How We Can Be the First Generation to Build a Sustainable Planet, par Hannah Ritchie

Si je pouvais remettre un livre à chaque finissant du secondaire, du collégial ou de l’université, ce serait celui-là. Dans ce livre unique et optimiste, Hannah Ritchie, scientifique spécialisée dans les données à l’Université d’Oxford et rédactrice en chef adjointe du site de données Our World in Data, passe en revue les plus récentes données sur les crises environnementales de notre époque. Son constat : nous avons d’immenses défis, mais ce n’est pas la fin du monde. Dans plusieurs domaines, comme les émissions de CO 2 , la déforestation et l’utilisation d’engrais chimiques, les pays développés vont aujourd’hui dans la bonne direction. J’ai consacré un texte à ce livre plus tôt cette année et j’en reparle ici pour être certain que toute personne intéressée puisse mettre la main dessus, ou le réserver à la bibliothèque.

Plus riche, plus sage, plus heureux : Comment les plus grands investisseurs s’imposent sur les marchés et dans la vie, par William Green

Je parle beaucoup d’investissement indiciel dans cette rubrique, car c’est une approche qui bat pratiquement tout le monde. Mais cela ne veut pas dire qu’une petite partie des investisseurs actifs n’a pas de rendements prodigieux. Dans ce livre, l’auteur William Green va à la rencontre d’investisseurs comme Mohnish Pabrai, Nick Sleep, Jean-Marie Eveillard, Joel Greenblatt, notamment. Il extrait de ces rencontres des anecdotes, des citations et des leçons applicables en affaires et dans la vie. Comme cette observation de l’investisseur Tom Gayner : « D’après mon expérience, les personnes les plus riches sont celles qui ont trouvé quelque chose de bon et qui s’y sont accrochées. Les personnes qui semblent les moins heureuses, les plus frénétiques et les moins prospères sont celles qui sont toujours à la recherche de la prochaine nouveauté. »