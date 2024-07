Choisir un fonds négocié en Bourse (FNB) serait-il devenu aussi difficile que faire de la sélection de titres individuels sur le marché ?

Avec plus de 1400 FNB offerts au pays provenant d’une quarantaine de manufacturiers, le néophyte peut certainement se laisser intimider à première vue.

« Il y a une dizaine d’années, il n’y avait que 275 FNB et 6 fournisseurs. Ça donne une idée de l’évolution de l’industrie au cours de la dernière décennie », dit en entrevue Erika Toth, responsable des FNB chez BMO Gestion mondiale d’actifs.

Les émetteurs font preuve de plus en plus de créativité pour trouver de nouveaux utilisateurs et de nouvelles utilisations pour leurs produits, souligne l’analyste Ian de Verteuil, de la CIBC, dans un rapport publié au début de l’été.

Qu’est-ce qu’un FNB ? Un fonds négocié en Bourse (FNB) est un fonds d’investissement dont les titres se négocient à la Bourse comme des actions d’entreprises. Les FNB indiciels sont des fonds jugés passifs parce qu’ils suivent habituellement un indice de référence. À l’opposé, les FNB actifs ont des gestionnaires de portefeuille prenant des décisions d’investissement dans le but de générer un rendement supérieur à celui du marché. Le gestionnaire qui gère le FNB tente donc de réaliser un rendement supérieur à un indice de référence et le gendarme boursier québécois souligne que les frais de ces FNB peuvent être plus élevés que ceux qui visent simplement à reproduire un indice. Certains FNB ne calquent pas nécessairement des indices boursiers. Ils peuvent également porter sur le prix des matières premières (pétrole et gaz, par exemple). Ils peuvent aussi suivre des devises et ainsi évoluer selon les fluctuations de taux de change, ou suivre des indices d’obligations, de métaux précieux, de marchandises, etc.

« C’est difficile d’être négatif en parlant de la croissance des FNB. C’est un produit vedette depuis plusieurs années. Il y a une croissance dans tous les canaux de distribution », a dit Jean-François Girard, directeur du développement et de la gestion des fonds d’investissement chez Desjardins, durant un colloque organisé en juin par le Cercle Finance du Québec.

« L’année 2024 s’enligne pour être une des années record pour les FNB », a renchéri Laurent Boukobza, vice-président et stratège FNB chez Mackenzie Investments, lors de ce même colloque.

Pour la vice-présidente du développement des affaires chez Global X, Marie-Chantal Lauzon, le succès de ces véhicules d’investissement au pays est lié aux frais de gestion bas associés aux FNB passifs (indiciels).

« Il est très difficile pour un gestionnaire actif sur 10 ans ou plus de surperformer un indice comme le S&P 500. C’est une des raisons expliquant la popularité des FNB », soulignait-elle lors du colloque.

En date du début de juin, l’actif sous gestion du secteur canadien des fonds négociés en bourse (FNB) s’établissait à 470 milliards de dollars.

Comment choisir ?

La plupart des actifs demeurent concentrés dans les plus grandes firmes. Les familles de FNB Ishares (BlackRock/RBC), Vanguard et BMO se partagent presque 70 % des parts de marché des FNB au pays.

Pour les FNB indiciels – c’est-à-dire ceux qui répliquent un indice – et pour les FNB de répartition d’actifs (communément appelés tout-en-un), les produits offerts par les trois grands fournisseurs sont « très semblables » au chapitre des frais, de la liquidité et de l’exposition, dit Erika Toth.

On entend par exposition le contenu, qu’il soit géographique, sectoriel, etc.

Le choix d’un FNB (et par le fait même de son manufacturier) par un investisseur, selon Erika Toth, sera souvent lié à l’aisance que l’investisseur aura à trouver l’information qu’il souhaite dénicher.

Plusieurs manufacturiers de FNB offrent des outils permettant de comparer les produits. Les frais, les performances et les expositions sont tous des points importants à considérer lors de l’analyse de produits potentiels pour un portefeuille, note Erika Toth.

Comment en acheter ? Pour acheter et vendre des FNB – qui s’insèrent dans des comptes enregistrés comme un CELI, un REER, un REEE, etc. –, un investisseur peut ouvrir un compte de courtage en ligne auprès d’une grande banque, chez Desjardins ou encore auprès de sociétés indépendantes comme Wealthsimple et Questrade.

Un FNB indiciel comme le FNB calquant l’indice boursier américain S&P 500 peut être approprié pour un investisseur, mais moins pour un autre.

« Une telle exposition est bonne pour un investisseur ayant un horizon de placement de 20 ans, car le S&P 500 est un indice très difficile à battre sur le long terme, dit Erika Toth. Mais c’est moins bon pour quelqu’un ayant un horizon de placement plus court ou qui aura besoin de tirer un revenu de son portefeuille, car s’il y a un repli dans le marché, il ne pourra pas regagner la valeur. »

Si un investisseur est à la retraite ou près du moment où il prendra sa retraite, un FNB copiant le S&P 500 n’est peut-être pas le meilleur véhicule de placement. « Cet investisseur pourrait plutôt envisager un FNB de dividendes, à faible volatilité, ou d’autres stratégies pour protéger le capital plutôt qu’une approche indicielle », dit Erika Toth.

Il est relativement simple de se tourner vers les principaux FNB qui couvrent les grands marchés des actions et des obligations, selon le président de Placements Idema, Ian Gascon.

« À la limite, un FNB tout-en-un est relativement simple à choisir. Il y en a beaucoup, mais si on reste avec les plus importants en termes d’actifs, les risques de se tromper sont relativement faibles pour une exposition de base », croit-il.

« Là où ça se complique, dit Ian Gascon, c’est lorsqu’on veut aller plus loin et bâtir un portefeuille différent. Il faut savoir un peu plus ce qu’on fait. »

Très populaires, les FNB de répartition d’actifs peuvent contenir tant des obligations que des actions canadiennes, américaines ou étrangères. C’est pourquoi notre collègue et auteur de deux livres sur le placement Nicolas Bérubé les qualifient des « véritables canifs suisses de l’investissement ».

Les investisseurs les plus jeunes peuvent favoriser un portefeuille axé croissance à 80 % en actions et 20 % en obligations. Les FNB de ce type chez les grands fournisseurs sont XGRO, de BlackRock, ZGRO, de BMO, ou encore VGRO, de Vanguard.

Un investisseur plus près de sa retraite pourra préférer une répartition plus équilibrée avec 60 % en actions et 40 % d’obligations. Encore une fois, chez les trois grands manufacturiers, les FNB de ce style sont XBAL chez BlackRock, ZBAL chez BMO, et VBAL, de Vanguard. Des déclinaisons encore plus prudentes sont offertes sous la forme de 40 % d’actions et 60 % d’obligations (XCNS, ZCON et VCNS).