Il faudra éviter les ponts de l’Île-aux-Tourtes et Papineau-Leblanc ce week-end en raison d’entraves majeures. Une importante congestion est aussi prévue sur une portion de l’autoroute 13, à Laval, où des travaux d’entretien se poursuivront pendant la fin de semaine.

C’est ce qu’a indiqué jeudi le comité Mobilité Montréal, responsable de coordonner les grands travaux dans la région métropolitaine. D’abord, le pont de l’Île-aux-Tourtes devra être complètement fermé dans la nuit de jeudi à vendredi, puis durant l’ensemble de la fin de semaine du 24 au 27 mai.

La raison : une nouvelle configuration des voies sera mise en place dès le 27 mai sur l’autoroute 40, aux abords du pont, ce qui devrait permettre de maintenir deux voies dans la direction la plus sollicitée durant l’heure de pointe. La mesure avait été écartée ces derniers mois par manque d’espace sur le chantier.

Deux des trois voies allaient donc en permanence vers Vaudreuil-Dorion en raison des « périodes de congestion ayant été plus importantes » vers cette municipalité.

PHOTO FOURNIE PAR MOBILITÉ MONTRÉAL

Bref, tout le secteur risque d’être plus congestionné, affirment les autorités, qui de privilégier le transport collectif en profitant des gratuités toujours existantes sur certains trajets de trains et de bus. N’empêche, le péage sera suspendu dans les deux directions sur l’autoroute 30 durant la fin de semaine. L’accès au chemin Senneville sera quant à lui maintenu pour la population locale.

Plus au nord, le pont Papineau-Leblanc reliant Montréal à Laval devra également être fermé complètement dans les deux directions pour toute la fin de semaine. La structure, qui poursuit sa cure de jouvence, peut à nouveau accueillir les camions lourds depuis vendredi, le remplacement des haubans ayant été achevé.

À Laval, la sortie 12 de l’autoroute 13-nord, menant au boulevard Notre-Dame, sera de nouveau bloquée durant la fin de semaine. Il sera toujours possible de faire un détour par la sortie 15, vers l’autoroute 440.

Des fermetures partielles seront aussi à prévoir sur cette autoroute entre le pont Louis-Bisson et la même sortie 12. Durant les trois nuits du week-end, on y fermera trois voies en direction nord, puis une durant la journée de samedi et finalement, deux dimanche.

Par ailleurs, la circulation à contresens annoncée sur l’autoroute Bonaventure sera mise en place dès lundi, et ce jusqu’au 15 août, entre le bassin Peel et le pont Victoria. On prévoit maintenir deux voies par direction.

Toujours sur l’île de Montréal, le boulevard Marcel-Laurin devra être fermé dans les deux directions entre le boulevard Décarie et la rue Saint-Louis, de samedi 17 h à dimanche 11 h.

Enfin, avis aux usagers du Réseau express métropolitain (REM) : ce dernier sera fermé samedi et dimanche être 5 h 30 et 7 h 30 en raison d’une « mise à jour des systèmes ». Des navettes par autobus seront en place pour assurer la liaison entre Brossard et le centre-ville de Montréal durant cette période.