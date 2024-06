Il faudra éviter les ponts Honoré-Mercier et Papineau-Leblanc, ainsi que l’autoroute 20, ce week-end dans la région de Montréal.

Il faudra éviter les ponts Honoré-Mercier et Papineau-Leblanc, ainsi que l’autoroute 20, ce week-end dans la région de Montréal. Sur le réseau municipal, les boulevards Pie-IX et Marcel-Laurin risquent par ailleurs d’être plus congestionnés en raison d’entraves ponctuelles.

C’est ce qu’a indiqué jeudi Mobilité Montréal, le comité chargé de coordonner les travaux majeurs dans la région métropolitaine.

D’abord, à nouveau, le pont Papineau-Leblanc, qui relie Montréal à Laval, devra être entièrement fermé pour toute la fin de semaine. Les ponts Pie-IX, Viau et Médéric-Martin pourront servir d’itinéraires alternatifs aux automobilistes pendant le week-end.

Plus au sud, le ministère des Transports mettra en place une circulation à contresens sur le pont Honoré-Mercier de vendredi soir jusqu’à samedi en fin d’avant-midi. Une seule voie sera donc disponible par direction, ce qui risque d’alourdir la circulation pour le début de la fin de semaine.

Sur l’autoroute 20, à Lachine, l’entrée provenant de la 1re Avenue sera fermée de vendredi soir à dimanche après-midi. De forts épisodes de congestion sont donc à prévoir samedi et dimanche dans les environs. Non loin de là, le boulevard Marcel-Laurin sera fermé dans les deux directions, entre le boulevard Décarie et la rue Saint-Louis, toute la fin de semaine.

Dans l’est, deux des trois voies du boulevard Pie-IX seront partiellement fermées en direction sud, à la hauteur du boulevard Gouin et de la voie de virage à gauche vers le boulevard Henri-Bourassa-est, le tout pendant les trois nuits consécutives de vendredi, samedi et dimanche.

Non loin de Sorel-Tracy, la route 116-est devra quant à elle être fermée durant les nuits de vendredi et de dimanche entre la sortie 9-O, menant à l’autoroute 30-ouest, et le boulevard Seigneurial. Des détours seront en place les montées des Promenades et Sabourin.

Deux voies sur quatre du pont Laviolette, entre Trois-Rivières et Bécancour, seront interrompues durant toute la fin de semaine. Là encore, il n’y aura donc plus qu’une seule voie par direction. Dans la capitale, le pont de Québec sera aussi fermé durant la journée de samedi, à l’occasion du Grand Défi Pierre Lavoie.

Sur la Rive-Sud, pendant ce temps, les Longueuillois sont invités à noter que l’entrée provenant de la rue Saint-Charles Ouest sera complètement fermée sur le boulevard Taschereau vers l’est, et ce pour toute la durée de la fin de semaine.

Enfin, avis aux usagers du Réseau express métropolitain (REM) : ce dernier sera fermé samedi et dimanche être 5 h 30 et 7 h 30 en raison d’une « mise à jour des systèmes ». Des navettes par autobus seront en place pour assurer la liaison entre Brossard et le centre-ville de Montréal durant cette période.

Au retour du week-end, à compter du 17 juin jusqu’à l’automne, des segments de l’autoroute Métropolitaine seront fermés la nuit en direction est ou en direction ouest, a annoncé le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) mercredi. Des entraves partielles seront aussi en place la fin de semaine.