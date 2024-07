Le tunnel La Fontaine sera complètement fermé en direction sud, durant les nuits de vendredi et de samedi, entre la sortie 5 et l’entrée de la rue de l’île Charron. Vers le nord, la circulation sera impossible durant la même période entre la sortie 90 et l’entrée provenant de la rue Notre-Dame Est.

Des fermetures de nuit sont à prévoir ce week-end dans le Grand Montréal, notamment sur les autoroutes 440 et Bonaventure et dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. Bon nombre d’autres axes seront aussi entravés au long de la fin de semaine.

C’est ce qu’a indiqué jeudi Mobilité Montréal, le comité chargé de coordonner les entraves majeures dans la région métropolitaine.

D’abord, le tunnel La Fontaine sera complètement fermé en direction sud, durant les nuits de vendredi et de samedi, entre la sortie 5 et l’entrée de la rue de l’île Charron. Vers le nord, la circulation sera impossible durant la même période entre la sortie 90 et l’entrée provenant de la rue Notre-Dame Est.

L’entrave forcera également la fermeture de l’avenue Souligny en direction est, entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand, durant ces deux mêmes nuits.

Sur l’autoroute Bonaventure, les automobilistes ne pourront circuler vers l’est entre la sortie 2 et le pont Samuel-De Champlain pendant la nuit de samedi à dimanche. La bretelle de l’autoroute menant au pont Samuel-De Champlain, située à la hauteur de la sortie 5, sera ensuite fermée pour deux mois.

Plus au nord, à Laval, c’est l’autoroute 440-ouest qui sera fermée durant les nuits de vendredi et samedi, et ce entre la sortie 22 et l’entrée de l’autoroute 15.

Au sud, à Saint-Bruno-de-Montarville, la bretelle menant de la voie de desserte de l’autoroute 30-est vers la route 116-est sera bloquée tout au long de la fin de semaine. Tout cela risque de générer beaucoup de congestion dans l’échangeur, d’autant plus que la route 116 sera aussi fermée vers l’est entre la sortie 9-O et le boulevard Seigneurial durant trois nuits consécutives.

À Beauharnois, deux des trois voies de l’autoroute 30-ouest seront partiellement fermées durant les journées de samedi et dimanche, ce qui inclut le pont Madeleine-Parent, qui totalise six voies en temps normal.

Sur l’île de Montréal, le pont Jacques-Cartier sera complètement fermé, dans les deux directions, jeudi et dimanche soir, pour la tenue de l’International des Feux Loto-Québec. Les tunnels Viger et Ville-Marie subiront d’ailleurs le même sort entre la rue Panet et la sortie 4, ce qui, en prenant aussi en compte le chantier déjà actif sur le boulevard Robert-Bourassa, risque de compliquer l’entrée dans la métropole.

Au sud-ouest de Montréal, la rue Bridge sera quant à elle fermée durant toute la journée de samedi entre les rues Mill et Wellington. Les entraves de longue durée demeurent aussi en place sur les axes De Lorimier, Marcel-Laurin et Rose-de-Lima.

Dans le Réseau express métropolitain (REM), le service sera indisponible ce samedi, entre 5 h 30 et 7 h 30, en raison d’une mise à jour des systèmes. Des autobus assureront le lien entre Brossard et la gare Centrale.