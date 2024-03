La tenue du défilé de la Saint-Patrick forcera dimanche la fermeture complète du boulevard de Maisonneuve, entre les rues du Fort et Jeanne-Mance, sur une distance d’un peu plus de deux kilomètres.

Le défilé de la Saint-Patrick forcera des fermetures importantes sur le boulevard de Maisonneuve et l’autoroute Ville-Marie ce dimanche. Le boulevard René-Lévesque, le pont de l’Île-aux-Tourtes et le pont Laviolette, entre Trois-Rivières et Bécancour, risquent également d’être congestionnés.

C’est ce qu’a indiqué jeudi Mobilité Montréal, le comité responsable de coordonner les entraves majeures à la circulation dans la région métropolitaine et ses environs.

Sur l’île de Montréal, d’abord, la tenue du défilé de la Saint-Patrick forcera la fermeture complète du boulevard de Maisonneuve, entre les rues du Fort et Jeanne-Mance, sur une distance d’un peu plus de deux kilomètres. L’entrave sera en vigueur toute la journée, entre 8 h et 17 h.

L’évènement engendrera par ailleurs la fermeture partielle de deux des trois voies de la sortie 3 de l’autoroute Ville-Marie en direction est, toujours entre 8 h et 17 h le dimanche.

Mobilité Montréal précise à ce sujet que les voies de virage à gauche et à droite resteront disponibles pour atteindre le boulevard René-Lévesque. « Le mouvement tout droit vers la rue Saint-Marc ne sera pas possible puisque la rue sera fermée pour le montage des chars allégoriques », rappelle toutefois le comité.

Samedi, le boulevard René-Lévesque lui-même risque aussi d’être congestionné, puisqu’on devra aussi y fermer partiellement trois voies sur quatre entre les rues De Bleury et Jeanne-Mance, le tout entre 7 h et 18 h en raison de travaux municipaux.

Dans l’ouest, un pont à éviter

Il faudra par ailleurs éviter autant que possible le secteur du pont de l’Île-aux-Tourtes ce week-end. En direction ouest, l’autoroute 40 sera complètement bloquée durant tout le week-end entre la sortie 41 à Senneville (et l’entrée de l’avenue Saint-Charles à Vaudreuil-Dorion.

Vers l’est, la circulation sera interrompue entre la sortie 35 à Vaudreuil-Dorion et l’entrée en provenance du boulevard des Anciens-Combattants à Senneville. Dans les deux cas, des détours seront en place, mais les déplacements risquent d’être ardus, surtout en début et en fin de journée.

CARTE FOURNIE PAR MOBILITÉ MONTRÉAL

Le pont de l’Île-aux-Tourtes, qui fait toujours l’objet d’une réfection majeure, retrouvera dès lundi 5 h sa configuration temporaire, soit deux voies vers Vaudreuil-Dorion et une autre vers Montréal.

Enfin, en Mauricie–Centre-du-Québec, on devra retrancher deux des quatre voies du pont Laviolette, qui subit aussi une grande cure de jouvence. L’infrastructure n’aura donc qu’une seule voie par direction de vendredi soir à lundi matin.

Québec invite d’ailleurs les usagers provenant Montréal ou de Québec « à prévoir leurs déplacements en conséquence s’ils souhaitent passer d’une rive à l’autre du fleuve Saint-Laurent ». Les autoroutes 20 ou 40 devraient alors être privilégiées.

Avis aux usagers du Réseau express métropolitain (REM) : ce dernier ne sera exceptionnellement disponible qu’à compter de 7 h 30 ce samedi, en raison d’une mise à jour des systèmes. Des navettes seront donc disponibles entre 5 h 30 et 7 h 30 pour faire le lien en bus entre les stations Brossard et gare Centrale.